https://ria.ru/20230829/vybory-1892831612.html
В ЦИК рассказали о региональной избирательной кампании
В ЦИК рассказали о региональной избирательной кампании - РИА Новости, 29.08.2023
В ЦИК рассказали о региональной избирательной кампании
Центризбирком расценивает ход текущей региональной избирательной кампании, с одной стороны, как весьма оживленный, а с другой - довольно спокойный, заявила в... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T10:13
2023-08-29T10:13
2023-08-29T11:13
политика
россия
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элла памфилова
госдума рф
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МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Центризбирком расценивает ход текущей региональной избирательной кампании, с одной стороны, как весьма оживленный, а с другой - довольно спокойный, заявила в интервью РИА Новости глава ЦИК РФ Элла Памфилова. "Мы расцениваем ход этой кампании, с одной стороны, как весьма оживленный, а с другой - довольно спокойный, по крайней мере, пока, за исключением лишь пары скандальных случаев, с которыми тщательно разбираемся", - сказала Памфилова. По ее словам, почти в каждом регионе, где проходят губернаторские выборы или выборы в заксобрания, идет довольно оживленная кампания. "Я бы не стала сейчас выделять и составлять рейтинги конкурентности, чтобы не оказывать определенного информационного давления, это не входит в нашу компетенцию", - отметила глава ЦИК. Конкуренция на губернаторских выборах, добавила Памфилова, в этой региональной кампании составляет примерно 4,5 человека на место. "На выборах в законодательные собрания регионов и муниципальных выборах конкуренция еще более высокая", - сообщила она. При этом Памфилова обратила внимание, что есть формальный признак конкуренции – сколько человек претендует на одно место, а есть неформальный – степень общественно-политического интереса и эмоциональной "напряженности" вокруг выборов. "Иногда в регионе может претендовать больше человек на место, а уровень напряженности меньше, чем, например, там, где есть меньшее количество претендентов, но зато высок уровень эмоционального накала. То есть, по-разному бывает. Это не зависит от формального числа претендентов на место губернатора или на место депутатов заксобрания", - отметила глава Центризбиркома. Выборы в России пройдут в единый день голосования 10 сентября 2023 года. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъектах РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
https://ria.ru/20230829/vybory-1892818650.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, элла памфилова, госдума рф
Политика, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Элла Памфилова, Госдума РФ
В ЦИК рассказали о региональной избирательной кампании
ЦИК назвал региональную избирательную кампанию оживленной и спокойной
МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Центризбирком расценивает ход текущей региональной избирательной кампании, с одной стороны, как весьма оживленный, а с другой - довольно спокойный, заявила в интервью РИА Новости глава ЦИК РФ Элла Памфилова.
"Мы расцениваем ход этой кампании, с одной стороны, как весьма оживленный, а с другой - довольно спокойный, по крайней мере, пока, за исключением лишь пары скандальных случаев, с которыми тщательно разбираемся", - сказала Памфилова.
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По ее словам, почти в каждом регионе, где проходят губернаторские выборы или выборы в заксобрания, идет довольно оживленная кампания. "Я бы не стала сейчас выделять и составлять рейтинги конкурентности, чтобы не оказывать определенного информационного давления, это не входит в нашу компетенцию", - отметила глава ЦИК.
Конкуренция на губернаторских выборах, добавила Памфилова, в этой региональной кампании составляет примерно 4,5 человека на место. "На выборах в законодательные собрания регионов и муниципальных выборах конкуренция еще более высокая", - сообщила она.
При этом Памфилова обратила внимание, что есть формальный признак конкуренции – сколько человек претендует на одно место, а есть неформальный – степень общественно-политического интереса и эмоциональной "напряженности" вокруг выборов.
"Иногда в регионе может претендовать больше человек на место, а уровень напряженности меньше, чем, например, там, где есть меньшее количество претендентов, но зато высок уровень эмоционального накала. То есть, по-разному бывает. Это не зависит от формального числа претендентов на место губернатора или на место депутатов заксобрания", - отметила глава Центризбиркома.
Выборы в России пройдут в единый день голосования 10 сентября 2023 года. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъектах РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
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