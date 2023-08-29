Рейтинг@Mail.ru
В ЦИК рассказали о региональной избирательной кампании - РИА Новости, 29.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:13 29.08.2023 (обновлено: 11:13 29.08.2023)
https://ria.ru/20230829/vybory-1892831612.html
В ЦИК рассказали о региональной избирательной кампании
В ЦИК рассказали о региональной избирательной кампании - РИА Новости, 29.08.2023
В ЦИК рассказали о региональной избирательной кампании
Центризбирком расценивает ход текущей региональной избирательной кампании, с одной стороны, как весьма оживленный, а с другой - довольно спокойный, заявила в... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T10:13
2023-08-29T11:13
политика
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
элла памфилова
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147730/03/1477300311_0:112:3076:1842_1920x0_80_0_0_66e49babc0ebfc09b206c3dd2d334c58.jpg
МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Центризбирком расценивает ход текущей региональной избирательной кампании, с одной стороны, как весьма оживленный, а с другой - довольно спокойный, заявила в интервью РИА Новости глава ЦИК РФ Элла Памфилова. "Мы расцениваем ход этой кампании, с одной стороны, как весьма оживленный, а с другой - довольно спокойный, по крайней мере, пока, за исключением лишь пары скандальных случаев, с которыми тщательно разбираемся", - сказала Памфилова. По ее словам, почти в каждом регионе, где проходят губернаторские выборы или выборы в заксобрания, идет довольно оживленная кампания. "Я бы не стала сейчас выделять и составлять рейтинги конкурентности, чтобы не оказывать определенного информационного давления, это не входит в нашу компетенцию", - отметила глава ЦИК. Конкуренция на губернаторских выборах, добавила Памфилова, в этой региональной кампании составляет примерно 4,5 человека на место. "На выборах в законодательные собрания регионов и муниципальных выборах конкуренция еще более высокая", - сообщила она. При этом Памфилова обратила внимание, что есть формальный признак конкуренции – сколько человек претендует на одно место, а есть неформальный – степень общественно-политического интереса и эмоциональной "напряженности" вокруг выборов. "Иногда в регионе может претендовать больше человек на место, а уровень напряженности меньше, чем, например, там, где есть меньшее количество претендентов, но зато высок уровень эмоционального накала. То есть, по-разному бывает. Это не зависит от формального числа претендентов на место губернатора или на место депутатов заксобрания", - отметила глава Центризбиркома. Выборы в России пройдут в единый день голосования 10 сентября 2023 года. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъектах РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
https://ria.ru/20230829/vybory-1892818650.html
https://ria.ru/20230829/uchastki-1892822680.html
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147730/03/1477300311_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_1eec6eea3f10cd7a19ee99eea18e4a4a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, элла памфилова, госдума рф
Политика, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Элла Памфилова, Госдума РФ
В ЦИК рассказали о региональной избирательной кампании

ЦИК назвал региональную избирательную кампанию оживленной и спокойной

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкИнформационные экраны в Центральной избирательной комиссии
Информационные экраны в Центральной избирательной комиссии - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Информационные экраны в Центральной избирательной комиссии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Центризбирком расценивает ход текущей региональной избирательной кампании, с одной стороны, как весьма оживленный, а с другой - довольно спокойный, заявила в интервью РИА Новости глава ЦИК РФ Элла Памфилова.
"Мы расцениваем ход этой кампании, с одной стороны, как весьма оживленный, а с другой - довольно спокойный, по крайней мере, пока, за исключением лишь пары скандальных случаев, с которыми тщательно разбираемся", - сказала Памфилова.
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова проводит заседание ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
Памфилова высказалась о возможном непризнании выборов в России на Западе
Вчера, 08:59
По ее словам, почти в каждом регионе, где проходят губернаторские выборы или выборы в заксобрания, идет довольно оживленная кампания. "Я бы не стала сейчас выделять и составлять рейтинги конкурентности, чтобы не оказывать определенного информационного давления, это не входит в нашу компетенцию", - отметила глава ЦИК.
Конкуренция на губернаторских выборах, добавила Памфилова, в этой региональной кампании составляет примерно 4,5 человека на место. "На выборах в законодательные собрания регионов и муниципальных выборах конкуренция еще более высокая", - сообщила она.
При этом Памфилова обратила внимание, что есть формальный признак конкуренции – сколько человек претендует на одно место, а есть неформальный – степень общественно-политического интереса и эмоциональной "напряженности" вокруг выборов.
"Иногда в регионе может претендовать больше человек на место, а уровень напряженности меньше, чем, например, там, где есть меньшее количество претендентов, но зато высок уровень эмоционального накала. То есть, по-разному бывает. Это не зависит от формального числа претендентов на место губернатора или на место депутатов заксобрания", - отметила глава Центризбиркома.
Выборы в России пройдут в единый день голосования 10 сентября 2023 года. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъектах РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
Женщина голосует на выборах - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
Жители новых регионов смогут голосовать в других субъектах России
Вчера, 09:27
 
ПолитикаРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаЭлла ПамфиловаГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала