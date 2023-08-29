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ЦИК опробует новую версию проекта "Стоп дубль" в регионах с довыборами - РИА Новости, 29.08.2023
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07:20 29.08.2023
https://ria.ru/20230829/vybory-1892812434.html
ЦИК опробует новую версию проекта "Стоп дубль" в регионах с довыборами
ЦИК опробует новую версию проекта "Стоп дубль" в регионах с довыборами - РИА Новости, 29.08.2023
ЦИК опробует новую версию проекта "Стоп дубль" в регионах с довыборами
Новую версию проекта "Стоп дубль" для предотвращения повторного голосования применят на дополнительных выборах депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T07:20
2023-08-29T07:20
политика
россия
элла памфилова
госдума рф
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Новую версию проекта "Стоп дубль" для предотвращения повторного голосования применят на дополнительных выборах депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам, это обеспечит чистоту результатов, сообщила в интервью РИА Новости глава ЦИК России Элла Памфилова."В четырех регионах, где будут довыборы депутатов Госдумы, мы опробуем новую, доработанную на основе опыта 2021 года версию проекта "Стоп дубль" для того, чтобы предотвращать неоднократное голосование", - сказала Памфилова.По словам главы ЦИК, этот проект очень важен для того, чтобы обеспечить чистоту выборов и "нивелировать целый ряд возможных провокаций".Выборы в России пройдут в единый день голосования 10 сентября. Центризбирком сообщал, что запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ, а также дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
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политика, россия, элла памфилова, госдума рф
Политика, Россия, Элла Памфилова, Госдума РФ
ЦИК опробует новую версию проекта "Стоп дубль" в регионах с довыборами

Памфилова: в регионах с довыборами в Госдуму опробуют новую версию "Стоп дубля"

© РИА Новости / Магомед Чабаев | Перейти в медиабанкИзбирательная урна на избирательном участке
Избирательная урна на избирательном участке - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© РИА Новости / Магомед Чабаев
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Избирательная урна на избирательном участке. Архивное фото
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Новую версию проекта "Стоп дубль" для предотвращения повторного голосования применят на дополнительных выборах депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам, это обеспечит чистоту результатов, сообщила в интервью РИА Новости глава ЦИК России Элла Памфилова.
«
"В четырех регионах, где будут довыборы депутатов Госдумы, мы опробуем новую, доработанную на основе опыта 2021 года версию проекта "Стоп дубль" для того, чтобы предотвращать неоднократное голосование", - сказала Памфилова.
По словам главы ЦИК, этот проект очень важен для того, чтобы обеспечить чистоту выборов и "нивелировать целый ряд возможных провокаций".
Выборы в России пройдут в единый день голосования 10 сентября. Центризбирком сообщал, что запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ, а также дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
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