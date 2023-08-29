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ЦИК не планирует запускать пилотные проекты во время президентских выборов

ЦИК не планирует запускать пилотные проекты во время президентских выборов - РИА Новости, 29.08.2023

ЦИК не планирует запускать пилотные проекты во время президентских выборов

Выборы президента России - не время для экспериментов, поэтому никакие пилотные проекты, которые допустимы в других избирательных кампаниях, ЦИК запускать не... РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T06:30

2023-08-29T06:30

2023-08-29T06:34

цик рф

элла памфилова

политика

россия

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МОСКВА 29 авг - РИА Новости. Выборы президента России - не время для экспериментов, поэтому никакие пилотные проекты, которые допустимы в других избирательных кампаниях, ЦИК запускать не будет, заявила в интервью РИА Новости председатель Центризбиркома Элла Памфилова."Выборы президента — это не время для экспериментов. Пилотные проекты и все остальное могут быть на других этапах, а в президентскую кампанию мы должны не экспромты предлагать, а только то, что хорошо проверено на опыте", - сказала Памфилова, отвечая на вопрос, не планирует ли ЦИК какие-то нововведения для избирателей на выборах президента.Выборы президента в России должны пройти в 2024 году.

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цик рф, элла памфилова, политика, россия