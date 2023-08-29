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ЦИК не планирует запускать пилотные проекты во время президентских выборов - РИА Новости, 29.08.2023
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06:30 29.08.2023 (обновлено: 06:34 29.08.2023)
https://ria.ru/20230829/vybory-1892810891.html
ЦИК не планирует запускать пилотные проекты во время президентских выборов
ЦИК не планирует запускать пилотные проекты во время президентских выборов - РИА Новости, 29.08.2023
ЦИК не планирует запускать пилотные проекты во время президентских выборов
Выборы президента России - не время для экспериментов, поэтому никакие пилотные проекты, которые допустимы в других избирательных кампаниях, ЦИК запускать не... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T06:30
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цик рф
элла памфилова
политика
россия
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МОСКВА 29 авг - РИА Новости. Выборы президента России - не время для экспериментов, поэтому никакие пилотные проекты, которые допустимы в других избирательных кампаниях, ЦИК запускать не будет, заявила в интервью РИА Новости председатель Центризбиркома Элла Памфилова."Выборы президента — это не время для экспериментов. Пилотные проекты и все остальное могут быть на других этапах, а в президентскую кампанию мы должны не экспромты предлагать, а только то, что хорошо проверено на опыте", - сказала Памфилова, отвечая на вопрос, не планирует ли ЦИК какие-то нововведения для избирателей на выборах президента.Выборы президента в России должны пройти в 2024 году.
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цик рф, элла памфилова, политика, россия
ЦИК РФ, Элла Памфилова, Политика, Россия
ЦИК не планирует запускать пилотные проекты во время президентских выборов

Памфилова: выборы президента пройдут без пилотных проектов и экспериментов

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА 29 авг - РИА Новости. Выборы президента России - не время для экспериментов, поэтому никакие пилотные проекты, которые допустимы в других избирательных кампаниях, ЦИК запускать не будет, заявила в интервью РИА Новости председатель Центризбиркома Элла Памфилова.
"Выборы президента — это не время для экспериментов. Пилотные проекты и все остальное могут быть на других этапах, а в президентскую кампанию мы должны не экспромты предлагать, а только то, что хорошо проверено на опыте", - сказала Памфилова, отвечая на вопрос, не планирует ли ЦИК какие-то нововведения для избирателей на выборах президента.
Выборы президента в России должны пройти в 2024 году.
 
ЦИК РФЭлла ПамфиловаПолитикаРоссия
 
 
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