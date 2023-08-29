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Наталья Тучкова, ВТБ: "На финансовом рынке сейчас – время вкладчика"

Наталья Тучкова, ВТБ: "На финансовом рынке сейчас – время вкладчика" - РИА Новости, 29.08.2023

Наталья Тучкова, ВТБ: "На финансовом рынке сейчас – время вкладчика"

Ожидать ли в ближайшей перспективе новой волны повышения доходности по вкладам, какой тактики приумножения средств стоит придерживаться россиянам в стремительно РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T12:11

2023-08-29T12:11

2023-08-29T12:11

интервью

втб

экономика

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Ожидать ли в ближайшей перспективе новой волны повышения доходности по вкладам, какой тактики приумножения средств стоит придерживаться россиянам в стремительно меняющихся условиях в интервью РИА Новости рассказала начальник управления "Сбережения" ВТБ Наталья Тучкова.- Центральный банк на последнем заседании резко повысил ключевую ставку. ВТБ и другие крупнейшие игроки сберегательного рынка, оперативно отреагировали на это решение, увеличив доходность по своим продуктам в рублях. Как изменился спрос розничных клиентов: стали они чаще размещать средства в банке?- В новой экономической реальности россияне в целом стали чаще интересоваться классическими сберегательными продуктами, и понятно, что главным образом - в рублях. После внеочередного решения ЦБ повысить ключевую ставку с 15 августа крупнейшие банки увеличили доходность для своих клиентов, что сразу сказалось на притоке вкладчиков. В ВТБ за первые восемь дней после улучшения условий клиенты открыли почти 150 тысяч вкладов, что в 2,6 раза превысило показатели за аналогичный период августа прошлого года. И суммы – достаточно большие. У нас общий объем средств под повышенные ставки превысил 812 миллиардов рублей. В среднем на депозите клиенты массовой розницы держат больше 0,5 миллиона рублей. Открывать вклады они стремятся в основном на три месяца, хотя и спрос на долгосрочные вложения тоже на стабильном уровне.- Каковы ваши прогнозы по динамике ставок вкладов в рублях до конца года? Есть ли вероятность дальнейшего их повышения? Какой тактики стоит придерживаться вкладчикам в текущих условиях – открыть вклад сегодня или лучше подождать?- Пока прогнозировать дальнейшее движение ключевой ставки достаточно сложно. Но можно дать универсальный совет – зафиксировать текущую доходность по вкладам, которая с начала этого года еще не была такой высокой. Знаете, сейчас на финансовом рынке вообще – время вкладчика, а не заемщика. Например, сегодня размещение средств для вкладчиков банка доступно с доходностью до 11% годовых в зависимости от срока и типа вклада. Для клиентов, которые переводят свою пенсию в ВТБ, максимальная ставка составит 12%.По прогнозам регулятора, на горизонте ближайших трех лет ключевая ставка будет снижаться, соответственно, за ней последуют и ставки по сберегательным продуктам.В целом мы всегда рекомендуем клиентам выбирать тактику, ориентируясь на личные финансовые цели. При этом можно использовать гибкие инструменты, позволяющие подстраивать сберегательное решение под собственные потребности – например, накопительный счет в сочетании со срочным депозитом. Средства, которые в ближайшей перспективе вам не потребуются, разместите на долгосрочном вкладе - по нему сейчас действуют максимальные ставки. Это позволит зафиксировать высокую доходность "вдолгую" и не ждать новых условий, теряя потенциальную выгоду. Деньги, которые важно держать под рукой, положите на накопительный счет. Сейчас ставки по нему также увеличились, например, у нас – до тех же 12%, если вы открываете его в ВТБ впервые.- Какие варианты размещения средств вы бы предложили клиентам, стремящимся защитить свои сбережения от инфляции?- Сегодня основной способ, гарантирующий высокий доход и защиту от инфляции, – рублевой депозит. Это понятный продукт для всех россиян, классика рынка сбережений. Но в разных банках даже рублевых депозитов может быть – целая масса, что нередко оборачивается для клиента "головной болью". Чтобы нашим вкладчикам картина была понятнее, мы запустили один простой и удобный вклад-конструктор вместо линейки из 12 разных продуктов. Кроме нас подобный инструмент предлагают своим вкладчикам всего несколько игроков.Его особенность заключается в том, что клиенты могут самостоятельно "собрать" условия вклада под свои потребности. На выбор вкладчиков доступно шесть сроков для размещения средств. Клиент может выбрать возможность пополнения или частичного снятия средств и вариант выплаты процентов. Наш "конструктор" можно открыть любым удобным для клиента способом - в отделениях банка, в ВТБ Онлайн или банкомате. Это как в ресторане или кафе – берете меню и самостоятельно выбираете блюда, которые нужны вам в конкретный момент под свой "аппетит".Клиенты позитивно восприняли наше предложение. За три месяца ВТБ-Вклад открыли уже 400 тысяч человек, сейчас 3 из 4 вновь размещаемых депозитов приходится именно на него. Мы ожидаем, что всего до конца года продуктом воспользуются порядка 1 миллиона клиентов, а рублевый портфель новых вкладов превысит 2-2,5 триллионов рублей.- Каковы ваши прогнозы по приросту средств населения до конца года по рынку в целом и ВТБ в частности, учитывая недавнюю корректировку доходности?- По итогам семи месяцев рынок привлеченных средств в России увеличился на 9% и приблизился к знаковой отметке в 40 триллионов рублей. Это феноменальный рост – еще в начале лета мы рассчитывали достичь этого рубежа только по итогам года. Безусловно, августовское решение регулятора окажет прямое влияние на рост объема привлечения средств физлиц – мы наблюдаем это уже сейчас. По нашей оценке, по итогам года рынок может увеличиться уже на 18,7%, что станет значимым результатом за последние несколько лет.Что касается ВТБ, то мы традиционно планируем расти быстрее рынка. С начала года портфель рублевых сбережений физических лиц в нашем банке вырос уже более, чем на 400 миллиардов рублей и превысил 5 триллионов рублей. Во втором полугодии мы рассчитываем на сохранение динамики и прогнозируем дополнительный прирост портфеля минимум в 500 миллиардов рублей, но думаю, что с учетом роста ставок он будет даже выше.Одновременно ожидаем дальнейшего снижения объема депозитов в "недружественных валютах". В новых экономических условиях клиенты предпочитают конвертировать имеющиеся доллары и евро в рубли или "мягкие" валюты – прежде всего, юань. Сегодня он вызывает наибольший интерес у вкладчиков среди "иностранцев". По нашей оценке, в этом году портфель юаневых сбережений физлиц в российских банках вырастет в два раза и достигнет 88 миллиардов. В результате китайская валюта займет четверть в валютных накоплениях россиян, а по итогам 2024 года ее доля может и вовсе превысить 45%. К концу 2025 года объем сбережений в юанях имеет все шансы вырасти вдвое - до 150 миллиардов единиц китайской валюты.- Какие новые сервисы и продукты могут появиться на сберегательном рынке в следующем году?- В нашу стратегию заложено дальнейшее улучшение предложений по вкладам и накопительным счетам для клиентов. Мы будем упрощать открытие и управление этими продуктами, повысим информативность дистанционного обслуживания. Несмотря на растущую финансовую грамотность, многие клиенты, открывая вклад, сталкиваются с затруднениями при расчете его доходности. Чтобы облегчить эту задачу, мы предложим специальный сервис, который поможет подобрать наиболее выгодное сочетание продуктов с учетом ваших потребностей, а также позволит контролировать доходность сбережений в режиме онлайн. Сервис будет очень прост в использовании – разобраться с ним сможет даже подросток.Также мы рассматриваем возможность запустить специальные предложения для клиентов с невысокими доходами – они будут отличаться повышенными ставками по вкладам и низким порогом "входа". Мы покажем таким клиентам, что даже с небольшим доходом можно копить деньги и повышать свое благосостояние.Отдельное внимание будем уделять развитию сервисов операций с золотыми слитками: не секрет, что массовый клиент уже достаточно давно интересуется возможностью покупки драгоценного металла в физической форме. Сейчас мы рассматриваем различные варианты распространения для этого сегмента полного спектра обслуживания операций со слитками золота, включая не только продажу, но и обратный выкуп, услуги хранения, покупки за валюту и так далее.Ну и, конечно, мы будем активно развивать наш вклад-конструктор. У него появится много новых опций, которые позволят клиентам ВТБ зарабатывать еще больше. Более гибкими и выгодными для клиентов, в том числе получающих зарплату и пенсию на карту банка, станут и наши накопительные счета.- Вы отметили стабильный рост спроса на вклады в китайских юанях, какой будет динамика ставок по этим продуктам в ближайшей перспективе?- В начале лета на рынке юаней прошла волна повышения ставок, и ВТБ был в числе банков, улучшивших свои условия по ним. Наиболее существенные изменения коснулись депозитов сроком от трех месяцев до года – доходность увеличилась в среднем на 0,45-0,8%. Сегодня максимальная ставка по ВТБ-Вкладу, который мы, кстати, предлагаем и в юанях тоже, составляет до 3,35% годовых, для владельцев пакета услуг категории "Привилегия" — до 3,55% годовых, а для премиальных клиентов — до 3,66%. Это одни из лучших ставок на рынке. При этом, как мы и ожидали, рост доходности по юаневым вкладам не стал долгосрочным трендом, сейчас мы видим стабилизацию условий. Это связано с удовлетворением первичного спроса на эту валюту – рынок сформировался, банки выстроили свои политики ценообразования можно сказать – научились с ней работать. Мы не исключаем, что по этой же причине к концу года ставки по юаневым инструментам могут начать несколько снижаться. Таким образом, для тех, кто задумывается о диверсификации сбережений, сейчас наиболее выгодный момент.

https://ria.ru/20230824/vtb-1892028027.html

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2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, втб, экономика