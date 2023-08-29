https://ria.ru/20230829/vsu-1893009955.html

ВС России не дают ВСУ обойти Урожайное и Старомайорское

ВС России не дают ВСУ обойти Урожайное и Старомайорское - РИА Новости, 29.08.2023

ВС России не дают ВСУ обойти Урожайное и Старомайорское

Российские военные не позволили украинским солдатам закрепиться в Урожайном и Старомайорском в ДНР, заявил журналистам врио главы республики Денис Пушилин. РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T20:11

2023-08-29T20:11

2023-08-29T20:50

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

старомайорское

донецкая народная республика

денис пушилин

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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Российские военные не позволили украинским солдатам закрепиться в Урожайном и Старомайорском в ДНР, заявил журналистам врио главы республики Денис Пушилин."Самые горячие две точки — это Южнодонецкое направление, на рубеже Старомайорское — Урожайное противник пытается закрепиться, пытается зайти и создать там опорные пункты, но наши подразделения это сделать противнику не дают, противник несет потери как в живой силе, так и в технике, но закрепиться там не получается", — сказал он.По словам Пушилина, от Урожайного "не осталось ни одного целого не то что дома — там не осталось ни одного целого подвала". Исходя из этого, подразделения ВСУ, скорее всего, постараются обойти данные населенные пункты, добавил он. Тем не менее российские военные просчитывают эти намерения и делают все для того, чтобы этого не допустить, подчеркнул врио главы ДНР.Пушилин также отметил, что ВСУ снизили интенсивность на флангах Артемовска для перегруппировки. По его словам, фланги города все еще представляют собой горячее направление. В частности, в районах Клещеевки и Андреевки противник регулярно предпринимает попытки наступления. Тем не менее российские подразделения используют любые возможности для улучшения позиций, заявил врио главы республики.Украинское контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и в первую очередь Запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой.По данным Минобороны на 4 августа, ВСУ с начала контрнаступления за июнь-июль потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной техники — 26 самолетов, девять вертолетов, 1831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley.

https://ria.ru/20230829/brigada-1893001642.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

старомайорское

донецкая народная республика

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Пушилин: российские военные не дали противнику закрепиться в Урожайном и Старомайорском Пушилин заявил, что российские военные не дали противнику закрепиться в Урожайном и Старомайорском, поэтому ВСУ, скорее всего, попробуют обойти их 2023-08-29T20:11 true PT0M46S

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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, старомайорское, донецкая народная республика, денис пушилин