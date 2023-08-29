https://ria.ru/20230829/vstrecha-1892833507.html

Пушилин рассказал о встрече с Путиным

Пушилин рассказал о встрече с Путиным - РИА Новости, 29.08.2023

Пушилин рассказал о встрече с Путиным

Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил в эфире "Соловьев Live", что его встреча с президентом России Владимиром Путиным прошла результативно: много инициатив были РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T10:24

2023-08-29T10:24

2023-08-29T11:00

владимир путин

донецкая народная республика

денис пушилин

россия

политика

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил в эфире "Соловьев Live", что его встреча с президентом России Владимиром Путиным прошла результативно: много инициатив были поддержаны, даны соответствующие поручения."Я считаю, что очень результативно для Донецкой народной республики (прошла встреча с Путным - ред.), достаточно много инициатив, которые обсуждались в рабочей части встречи, уже были поддержаны и сейчас уже соответствующие поручения как на региональном уровне, так и на федеральном уровне были даны. Здесь вопросы касаются жителей ДНР, с разных направлений", - сказал Пушилин.Путин проводил встречу с Пушилиным в прошлый четверг. В частности, врио главы ДНР рассказал главе государства о применении Киевом кассетных боеприпасов против мирного населения. Также обсуждался вопрос оказания дополнительной медицинской помощи детям, Путин указал и на необходимость включаться региону в российские программы подготовки и переподготовки медперсонала.

https://ria.ru/20230828/dnr-1892648016.html

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владимир путин, донецкая народная республика, денис пушилин, россия, политика