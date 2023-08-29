Пушилин рассказал о встрече с Путиным
Пушилин сообщил, что его встреча с Путиным прошла результативно
© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин во время встречи. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил в эфире "Соловьев Live", что его встреча с президентом России Владимиром Путиным прошла результативно: много инициатив были поддержаны, даны соответствующие поручения.
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"Я считаю, что очень результативно для Донецкой народной республики (прошла встреча с Путным - ред.), достаточно много инициатив, которые обсуждались в рабочей части встречи, уже были поддержаны и сейчас уже соответствующие поручения как на региональном уровне, так и на федеральном уровне были даны. Здесь вопросы касаются жителей ДНР, с разных направлений", - сказал Пушилин.
Путин проводил встречу с Пушилиным в прошлый четверг. В частности, врио главы ДНР рассказал главе государства о применении Киевом кассетных боеприпасов против мирного населения. Также обсуждался вопрос оказания дополнительной медицинской помощи детям, Путин указал и на необходимость включаться региону в российские программы подготовки и переподготовки медперсонала.