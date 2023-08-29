https://ria.ru/20230829/vozdukh-1892808329.html
Цифры против них. На Западе указали на ключевой фактор провала Украины
Цифры против них. На Западе указали на ключевой фактор провала Украины - РИА Новости, 29.08.2023
Цифры против них. На Западе указали на ключевой фактор провала Украины
Ключевым фактором, который препятствует продвижению ВСУ, стало превосходство российской армии в воздушном пространстве. Об этом рассказал британский военный... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T04:35
2023-08-29T04:35
2023-08-29T04:35
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Ключевым фактором, который препятствует продвижению ВСУ, стало превосходство российской армии в воздушном пространстве. Об этом рассказал британский военный эксперт полковник Саймон Диггинс в интервью телеканалу TalkTV."Имейте в виду: они (ВСУ. — Прим. ред.) в невыгодном положении. Цифры против них. У них нет превосходства в воздухе. И если вы посмотрите на любую масштабную военную кампанию, которая проходила хотя бы с 1917 года, сторона, которая выигрывала, имела превосходство в воздухе. А у них нет этого. И это ключевой фактор, который играет против них", — высказался эксперт.Ранее командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук заявил, что украинские самолеты терпят поражение сразу же после того, как стартуют с аэродрома.Россия сохраняет превосходство в воздухе в зоне СВО. Об этом, в частности, в начале июня заявлял президент Украины Владимир Зеленский, когда говорил о готовности Киева к началу контрнаступления. Оно стартовало 4 июня на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, но, как отметил, Владимир Путин попытки продвижения украинских войск провалились.
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россия, украина, киев, владимир путин, владимир зеленский, вооруженные силы украины, в мире
Россия, Украина, Киев, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, В мире
Цифры против них. На Западе указали на ключевой фактор провала Украины
Британский полковник: ВСУ теряют позиции из-за превосходства России в воздухе