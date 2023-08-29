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Выйти из игры. На Западе призвали "устранить" Зеленского

Выйти из игры. На Западе призвали "устранить" Зеленского - РИА Новости, 29.08.2023

Выйти из игры. На Западе призвали "устранить" Зеленского

Мир недостижим, пока Владимир Зеленский руководит Украиной. Таким мнением поделился обозреватель Fatto Quotidiano Анджело д'Орси. РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T01:10

2023-08-29T01:10

2023-08-29T04:38

в мире

украина

киев

владимир зеленский

россия

центральное разведывательное управление (цру)

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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Мир недостижим, пока Владимир Зеленский руководит Украиной. Таким мнением поделился обозреватель Fatto Quotidiano Анджело д'Орси."В результате из игры выйдет человек, который сегодня является главным препятствием на пути к миру. <...> Я не верю, что взаимопонимания можно будет достичь, пока Зеленский остается у власти. Я даже опасаюсь, что военные действия могут продлиться очень долго", — написал автор.Он отметил, что многие политики делают ставку на то, что в Киеве скоро произойдут "резкие перемены", последствием которых станет отстранение Зеленского. От "героического борца", заключил автор, останутся одни воспоминания.Ранее экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон предположил, что Зеленского могут свергнуть или убить из-за его нежелания вести мирные переговоры с Россией.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230828/zelenskiy-1892794265.html

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в мире, украина, киев, владимир зеленский, россия, центральное разведывательное управление (цру)