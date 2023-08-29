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В Астрахани появилась ассоциация ветеранов боевых действий СВО - РИА Новости, 29.08.2023
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Астраханская область
Астраханская область
 
11:34 29.08.2023
https://ria.ru/20230829/veterany-1892853601.html
В Астрахани появилась ассоциация ветеранов боевых действий СВО
В Астрахани появилась ассоциация ветеранов боевых действий СВО - РИА Новости, 29.08.2023
В Астрахани появилась ассоциация ветеранов боевых действий СВО
Ассоциация ветеранов боевых действий спецоперации, которая объединит бойцов после возвращения к мирной жизни, появилась в Астрахани, сообщает администрация... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T11:34
2023-08-29T11:34
астраханская область
астрахань
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 авг - РИА Новости. Ассоциация ветеранов боевых действий спецоперации, которая объединит бойцов после возвращения к мирной жизни, появилась в Астрахани, сообщает администрация губернатора Астраханской области. "Здесь могут получить всестороннюю помощь ветераны специальной военной операции, их семьи, родственники погибших бойцов. К работе подключились региональное правительство, астраханский филиал Фонда "Защитники Отечества", депутаты, ассоциации ветеранов локальных войн", - говорится в сообщении. Среди основных направлений деятельности организации: взаимодействие с органами государственной власти и общественными объединениями, экспертиза и консультации при съемках художественных и документальных фильмов, создание спортивного сообщества ветеранов и инвалидов боевых действий, увековечивание памяти погибших участников спецоперации. "В Астраханской области ассоциация станет площадкой, которая объединит бойцов после возвращения к мирной жизни, позволит использовать их опыт, знания, видение мира для патриотической работы с молодежью в представительских органах, исполнительной и законодательной власти, общественных движениях", - приводятся в сообщении слова первого зампредседателя комитета Думы Астраханской области по социальной политике Дениса Харитонова, возглавившего организацию. Региональное отделение Фонда "Защитники Отечества" поможет с трудоустройством ветеранов спецоперации и привлечением их к общественно-социальным программам и патриотическому воспитанию. Организации ветеранов локальных войн и конфликтов поделятся опытом и практиками решения проблемных вопросов. Например, союз ветеранов Афганистана, входящий в ассоциацию, уже помог изготовить протезы бойцу спецоперации, потерявшему ноги при отражении атаки противника. "Многие ребята по возращении из зоны боевых действий не знают, как решить проблемы со здоровьем, жилищные вопросы, пройти реабилитацию. Герои, защищающие родину, могут быть уверены: мы ждем их дома и готовы помогать", - подчеркнул участник астраханского отделения ассоциации ветеранов боевых действий спецоперации Роман "Селяви".
https://ria.ru/20230825/lodki-1892222151.html
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астрахань
Астраханская область, Астрахань
В Астрахани появилась ассоциация ветеранов боевых действий СВО

В Астрахани появилась ассоциация ветеранов боевых действий спецоперации

© iStock.com / shellexxВид на Астрахань
Вид на Астрахань - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© iStock.com / shellexx
Вид на Астрахань. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 авг - РИА Новости. Ассоциация ветеранов боевых действий спецоперации, которая объединит бойцов после возвращения к мирной жизни, появилась в Астрахани, сообщает администрация губернатора Астраханской области.
"Здесь могут получить всестороннюю помощь ветераны специальной военной операции, их семьи, родственники погибших бойцов. К работе подключились региональное правительство, астраханский филиал Фонда "Защитники Отечества", депутаты, ассоциации ветеранов локальных войн", - говорится в сообщении.
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Среди основных направлений деятельности организации: взаимодействие с органами государственной власти и общественными объединениями, экспертиза и консультации при съемках художественных и документальных фильмов, создание спортивного сообщества ветеранов и инвалидов боевых действий, увековечивание памяти погибших участников спецоперации.
"В Астраханской области ассоциация станет площадкой, которая объединит бойцов после возвращения к мирной жизни, позволит использовать их опыт, знания, видение мира для патриотической работы с молодежью в представительских органах, исполнительной и законодательной власти, общественных движениях", - приводятся в сообщении слова первого зампредседателя комитета Думы Астраханской области по социальной политике Дениса Харитонова, возглавившего организацию.
Региональное отделение Фонда "Защитники Отечества" поможет с трудоустройством ветеранов спецоперации и привлечением их к общественно-социальным программам и патриотическому воспитанию. Организации ветеранов локальных войн и конфликтов поделятся опытом и практиками решения проблемных вопросов. Например, союз ветеранов Афганистана, входящий в ассоциацию, уже помог изготовить протезы бойцу спецоперации, потерявшему ноги при отражении атаки противника.
"Многие ребята по возращении из зоны боевых действий не знают, как решить проблемы со здоровьем, жилищные вопросы, пройти реабилитацию. Герои, защищающие родину, могут быть уверены: мы ждем их дома и готовы помогать", - подчеркнул участник астраханского отделения ассоциации ветеранов боевых действий спецоперации Роман "Селяви".
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