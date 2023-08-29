https://ria.ru/20230829/ves-1892811171.html

Стало известно, на какой вес рассчитаны верхние полки в вагонах поездов

Стало известно, на какой вес рассчитаны верхние полки в вагонах поездов - РИА Новости, 29.08.2023

Стало известно, на какой вес рассчитаны верхние полки в вагонах поездов

Верхние полки вагонов российских поездов дальнего следования рассчитаны на вес до 150 килограмм, нижние – до 300 килограмм, сообщили РИА Новости в производителе РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T06:34

2023-08-29T06:34

2023-08-29T06:34

трансмашхолдинг

общество

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Верхние полки вагонов российских поездов дальнего следования рассчитаны на вес до 150 килограмм, нижние – до 300 килограмм, сообщили РИА Новости в производителе вагонов "Трансмашхолдинге" (ТМХ). "Верхняя полка – 150 килограмм, нижняя полка – 300 килограмм", - рассказали в ТМХ. Там уточнили, что эти нагрузки указаны в специальном ГОСТе и используются при расчете полок. "Это для всех классов вагонов", - уточнили в "Трансмашхолдинг" на вопрос, есть ли градация по нормативам для плацкарта, купе, Люкса, СВ.

https://ria.ru/20230829/bilet-1892808874.html

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Максим Горбачев

Максим Горбачев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

трансмашхолдинг, общество