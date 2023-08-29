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Стало известно, на какой вес рассчитаны верхние полки в вагонах поездов - РИА Новости, 29.08.2023
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06:34 29.08.2023
https://ria.ru/20230829/ves-1892811171.html
Стало известно, на какой вес рассчитаны верхние полки в вагонах поездов
Стало известно, на какой вес рассчитаны верхние полки в вагонах поездов - РИА Новости, 29.08.2023
Стало известно, на какой вес рассчитаны верхние полки в вагонах поездов
Верхние полки вагонов российских поездов дальнего следования рассчитаны на вес до 150 килограмм, нижние – до 300 килограмм, сообщили РИА Новости в производителе РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T06:34
2023-08-29T06:34
трансмашхолдинг
общество
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Верхние полки вагонов российских поездов дальнего следования рассчитаны на вес до 150 килограмм, нижние – до 300 килограмм, сообщили РИА Новости в производителе вагонов "Трансмашхолдинге" (ТМХ). "Верхняя полка – 150 килограмм, нижняя полка – 300 килограмм", - рассказали в ТМХ. Там уточнили, что эти нагрузки указаны в специальном ГОСТе и используются при расчете полок. "Это для всех классов вагонов", - уточнили в "Трансмашхолдинг" на вопрос, есть ли градация по нормативам для плацкарта, купе, Люкса, СВ.
https://ria.ru/20230829/bilet-1892808874.html
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трансмашхолдинг, общество
Трансмашхолдинг, Общество
Стало известно, на какой вес рассчитаны верхние полки в вагонах поездов

Верхние полки вагонов российских поездов рассчитаны на вес до 150 килограмм

© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкКупе
Купе - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© РИА Новости / Илья Тимин
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Верхние полки вагонов российских поездов дальнего следования рассчитаны на вес до 150 килограмм, нижние – до 300 килограмм, сообщили РИА Новости в производителе вагонов "Трансмашхолдинге" (ТМХ).
"Верхняя полка – 150 килограмм, нижняя полка – 300 килограмм", - рассказали в ТМХ.
Там уточнили, что эти нагрузки указаны в специальном ГОСТе и используются при расчете полок.
"Это для всех классов вагонов", - уточнили в "Трансмашхолдинг" на вопрос, есть ли градация по нормативам для плацкарта, купе, Люкса, СВ.
Билет - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
Пассажирам поездов конкретизировали список документов для покупки билета
04:53
 
ТрансмашхолдингОбщество
 
 
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