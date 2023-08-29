https://ria.ru/20230829/vertolety-1892809095.html
Вертолеты Ми-35М уничтожили опорный пункт ВСУ под Красным Лиманом
Вертолеты Ми-35М уничтожили опорный пункт ВСУ под Красным Лиманом - РИА Новости, 29.08.2023
Вертолеты Ми-35М уничтожили опорный пункт ВСУ под Красным Лиманом
На Краснолиманском направлении экипажи многоцелевых ударных вертолетов Ми-35М Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили опорный пункт противника, сообщили... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T05:03
2023-08-29T05:03
2023-08-29T05:10
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центральный военный округ
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ЛУГАНСК, 29 авг — РИА Новости. На Краснолиманском направлении экипажи многоцелевых ударных вертолетов Ми-35М Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили опорный пункт противника, сообщили РИА Новости в Минобороны России. Согласно видео, предоставленному оборонным ведомством, экипажи Ми-35М уничтожили опорный пункт, взаимодействуя с передовым авиационным наводчиком, применив неуправляемые авиационные ракеты. "Задача была выполнена успешно, цель была поражена в полном объеме со 100%-ным качеством", — сообщил летчик с позывным "Крот". В Минобороны уточнили, что для исключения обнаружения вертолетов средствами ПВО противника пуски ракет выполнялись на малой высоте при скорости около 300 километров в час. После уничтожения всех наземных целей летчики вернулись на аэродром базирования. "Командование Центрального военного округа отмечает высокую эффективность работы экипажей Ми-35, которые в ходе специальной военной операции успешно выполнили сотни боевых задач", — отметили в Минобороны. Ми-35 — российский транспортно-боевой вертолет, предназначенный для уничтожения бронетехники противника, огневой поддержки сухопутных войск, перевозки грузов и десанта. Экипаж состоит из двух человек. Машина может развивать скорость до 300 километров в час.
https://ria.ru/20230828/punkt-1892644452.html
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безопасность, россия, центральный военный округ, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Центральный военный округ, Вооруженные силы РФ
Вертолеты Ми-35М уничтожили опорный пункт ВСУ под Красным Лиманом
МО: вертолеты ЦВО Ми-35М уничтожили опорный пункт ВСУ под Красным Лиманом
ЛУГАНСК, 29 авг — РИА Новости. На Краснолиманском направлении экипажи многоцелевых ударных вертолетов Ми-35М Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили опорный пункт противника, сообщили РИА Новости в Минобороны России.
Согласно видео, предоставленному оборонным ведомством, экипажи Ми-35М уничтожили опорный пункт, взаимодействуя с передовым авиационным наводчиком, применив неуправляемые авиационные ракеты.
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"Задача была выполнена успешно, цель была поражена в полном объеме со 100%-ным качеством", — сообщил летчик с позывным "Крот".
В Минобороны уточнили, что для исключения обнаружения вертолетов средствами ПВО противника пуски ракет выполнялись на малой высоте при скорости около 300 километров в час. После уничтожения всех наземных целей летчики вернулись на аэродром базирования.
"Командование Центрального военного округа отмечает высокую эффективность работы экипажей Ми-35, которые в ходе специальной военной операции успешно выполнили сотни боевых задач", — отметили в Минобороны.
Ми-35 — российский транспортно-боевой вертолет, предназначенный для уничтожения бронетехники противника, огневой поддержки сухопутных войск, перевозки грузов и десанта. Экипаж состоит из двух человек. Машина может развивать скорость до 300 километров в час.
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