https://ria.ru/20230829/vertolet-1892909795.html

На месте падения вертолета под Челябинском нашли тела трех погибших

На месте падения вертолета под Челябинском нашли тела трех погибших - РИА Новости, 29.08.2023

На месте падения вертолета под Челябинском нашли тела трех погибших

Тела трех погибших обнаружены на месте падения во вторник вертолета в Сосновском районе Челябинской области, сообщил пресс-центр ГУМЧС по региону. РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T14:54

2023-08-29T14:54

2023-08-29T15:36

происшествия

сосновский район

челябинская область

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ЧЕЛЯБИНСК, 29 авг – РИА Новости. Тела трех погибших обнаружены на месте падения во вторник вертолета в Сосновском районе Челябинской области, сообщил пресс-центр ГУМЧС по региону.Как информировал ранее глава региона Алексей Текслер, в районе Красного Поля Сосновского района Челябинской области потерпел крушение вертолет Ми-8, принадлежавший авиаотряду ФСБ. Жители и жилые постройки не пострадали. Он пояснял, что, по предварительной информации, в результате крушения вертолета погибли три человека. По данным ГУ МЧС, спасатели выехали к месту ЧП в районе поселка Прудного."По прибытию обнаружено горение вертолета Ми-8 в лесном массиве. Горение ликвидировано. Обнаружены тела трех погибших", - говорится в сообщении.Пострадавших среди населения нет, населенный пункт не пострадал, уточнили в пресс-центре.

https://ria.ru/20230829/krushenie-1892908596.html

сосновский район

челябинская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, сосновский район, челябинская область