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На месте падения вертолета под Челябинском нашли тела трех погибших - РИА Новости, 29.08.2023
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14:54 29.08.2023 (обновлено: 15:36 29.08.2023)
https://ria.ru/20230829/vertolet-1892909795.html
На месте падения вертолета под Челябинском нашли тела трех погибших
На месте падения вертолета под Челябинском нашли тела трех погибших - РИА Новости, 29.08.2023
На месте падения вертолета под Челябинском нашли тела трех погибших
Тела трех погибших обнаружены на месте падения во вторник вертолета в Сосновском районе Челябинской области, сообщил пресс-центр ГУМЧС по региону. РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T14:54
2023-08-29T15:36
происшествия
сосновский район
челябинская область
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ЧЕЛЯБИНСК, 29 авг – РИА Новости. Тела трех погибших обнаружены на месте падения во вторник вертолета в Сосновском районе Челябинской области, сообщил пресс-центр ГУМЧС по региону.Как информировал ранее глава региона Алексей Текслер, в районе Красного Поля Сосновского района Челябинской области потерпел крушение вертолет Ми-8, принадлежавший авиаотряду ФСБ. Жители и жилые постройки не пострадали. Он пояснял, что, по предварительной информации, в результате крушения вертолета погибли три человека. По данным ГУ МЧС, спасатели выехали к месту ЧП в районе поселка Прудного."По прибытию обнаружено горение вертолета Ми-8 в лесном массиве. Горение ликвидировано. Обнаружены тела трех погибших", - говорится в сообщении.Пострадавших среди населения нет, населенный пункт не пострадал, уточнили в пресс-центре.
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сосновский район
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происшествия, сосновский район, челябинская область
Происшествия, Сосновский район, Челябинская область
На месте падения вертолета под Челябинском нашли тела трех погибших

На месте падения вертолета Ми-8 под Челябинском нашли тела трех погибших

© МЧС РоссииМесто крушения вертолета Ми-8 в Челябинской области. 29 августа 2023
Место крушения вертолета Ми-8 в Челябинской области. 29 августа 2023
© МЧС России
Место крушения вертолета Ми-8 в Челябинской области. 29 августа 2023
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ЧЕЛЯБИНСК, 29 авг – РИА Новости. Тела трех погибших обнаружены на месте падения во вторник вертолета в Сосновском районе Челябинской области, сообщил пресс-центр ГУМЧС по региону.
Как информировал ранее глава региона Алексей Текслер, в районе Красного Поля Сосновского района Челябинской области потерпел крушение вертолет Ми-8, принадлежавший авиаотряду ФСБ. Жители и жилые постройки не пострадали. Он пояснял, что, по предварительной информации, в результате крушения вертолета погибли три человека. По данным ГУ МЧС, спасатели выехали к месту ЧП в районе поселка Прудного.
"По прибытию обнаружено горение вертолета Ми-8 в лесном массиве. Горение ликвидировано. Обнаружены тела трех погибших", - говорится в сообщении.
Пострадавших среди населения нет, населенный пункт не пострадал, уточнили в пресс-центре.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
Губернатор рассказал о крушении в Челябинской области вертолета Ми-8
Вчера, 14:49
 
ПроисшествияСосновский районЧелябинская область
 
 
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