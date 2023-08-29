https://ria.ru/20230829/vertolet-1892909795.html
На месте падения вертолета под Челябинском нашли тела трех погибших
На месте падения вертолета под Челябинском нашли тела трех погибших - РИА Новости, 29.08.2023
На месте падения вертолета под Челябинском нашли тела трех погибших
Тела трех погибших обнаружены на месте падения во вторник вертолета в Сосновском районе Челябинской области, сообщил пресс-центр ГУМЧС по региону. РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T14:54
2023-08-29T14:54
2023-08-29T15:36
происшествия
сосновский район
челябинская область
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ЧЕЛЯБИНСК, 29 авг – РИА Новости. Тела трех погибших обнаружены на месте падения во вторник вертолета в Сосновском районе Челябинской области, сообщил пресс-центр ГУМЧС по региону.Как информировал ранее глава региона Алексей Текслер, в районе Красного Поля Сосновского района Челябинской области потерпел крушение вертолет Ми-8, принадлежавший авиаотряду ФСБ. Жители и жилые постройки не пострадали. Он пояснял, что, по предварительной информации, в результате крушения вертолета погибли три человека. По данным ГУ МЧС, спасатели выехали к месту ЧП в районе поселка Прудного."По прибытию обнаружено горение вертолета Ми-8 в лесном массиве. Горение ликвидировано. Обнаружены тела трех погибших", - говорится в сообщении.Пострадавших среди населения нет, населенный пункт не пострадал, уточнили в пресс-центре.
https://ria.ru/20230829/krushenie-1892908596.html
сосновский район
челябинская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, сосновский район, челябинская область
Происшествия, Сосновский район, Челябинская область
На месте падения вертолета под Челябинском нашли тела трех погибших
На месте падения вертолета Ми-8 под Челябинском нашли тела трех погибших