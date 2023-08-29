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В правительстве Челябинской области подтвердили падение вертолета Ми-8 - РИА Новости, 29.08.2023
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14:42 29.08.2023 (обновлено: 16:39 29.08.2023)
https://ria.ru/20230829/vertolet-1892907538.html
В правительстве Челябинской области подтвердили падение вертолета Ми-8
В правительстве Челябинской области подтвердили падение вертолета Ми-8 - РИА Новости, 29.08.2023
В правительстве Челябинской области подтвердили падение вертолета Ми-8
В правительстве Челябинской области подтвердили РИА Новости падение вертолета Ми-8. РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T14:42
2023-08-29T16:39
происшествия
челябинская область
ми-8 амтш
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
сосновский район
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ЧЕЛЯБИНСК, 29 авг – РИА Новости. В правительстве Челябинской области подтвердили РИА Новости падение вертолета Ми-8.Как сообщали РИА Новости в экстренных службах, 29 августа вертолет Ми-8 потерпел крушение в Сосновском районе Челябинской области, предварительно, погибли три члена экипажа. ЧП произошло в ходе планового полета у поселка Прудный, крушение произошло в лесу. Предварительная причина катастрофы – отказ техники, отметили в экстренных службах."Да, подтверждаем", - сказали в пресс-службе правительства региона, отвечая на вопрос о крушении вертолета.
https://ria.ru/20230727/avarii-1886605934.html
челябинская область
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происшествия, челябинская область, ми-8 амтш, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), сосновский район
Происшествия, Челябинская область, Ми-8 АМТШ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Сосновский район
В правительстве Челябинской области подтвердили падение вертолета Ми-8

Власти Челябинской области подтвердили падение вертолёта ФСБ Ми-8

© РИА Новости / Илья НаймушинВертолет Ми-8
Вертолет Ми-8 - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
Вертолет Ми-8. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 29 авг – РИА Новости. В правительстве Челябинской области подтвердили РИА Новости падение вертолета Ми-8.
Как сообщали РИА Новости в экстренных службах, 29 августа вертолет Ми-8 потерпел крушение в Сосновском районе Челябинской области, предварительно, погибли три члена экипажа. ЧП произошло в ходе планового полета у поселка Прудный, крушение произошло в лесу. Предварительная причина катастрофы – отказ техники, отметили в экстренных службах.
"Да, подтверждаем", - сказали в пресс-службе правительства региона, отвечая на вопрос о крушении вертолета.
Последствия крушения частного вертолета Ми-8 в селе Тюнгур в Горном Алтае - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
Аварии и катастрофы вертолетов Ми-8 в России в 2023 году
27 июля, 13:54
 
ПроисшествияЧелябинская областьМи-8 АМТШФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Сосновский район
 
 
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