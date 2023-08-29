https://ria.ru/20230829/vertolet-1892907538.html

В правительстве Челябинской области подтвердили падение вертолета Ми-8

В правительстве Челябинской области подтвердили падение вертолета Ми-8 - РИА Новости, 29.08.2023

В правительстве Челябинской области подтвердили падение вертолета Ми-8

В правительстве Челябинской области подтвердили РИА Новости падение вертолета Ми-8. РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T14:42

2023-08-29T14:42

2023-08-29T16:39

происшествия

челябинская область

ми-8 амтш

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

сосновский район

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ЧЕЛЯБИНСК, 29 авг – РИА Новости. В правительстве Челябинской области подтвердили РИА Новости падение вертолета Ми-8.Как сообщали РИА Новости в экстренных службах, 29 августа вертолет Ми-8 потерпел крушение в Сосновском районе Челябинской области, предварительно, погибли три члена экипажа. ЧП произошло в ходе планового полета у поселка Прудный, крушение произошло в лесу. Предварительная причина катастрофы – отказ техники, отметили в экстренных службах."Да, подтверждаем", - сказали в пресс-службе правительства региона, отвечая на вопрос о крушении вертолета.

https://ria.ru/20230727/avarii-1886605934.html

челябинская область

сосновский район

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2023

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происшествия, челябинская область, ми-8 амтш, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), сосновский район