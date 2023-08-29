https://ria.ru/20230829/verbovschik-1892890355.html

В Донецке задержали вербовщика ближневосточных террористов

В Донецке задержали вербовщика ближневосточных террористов - РИА Новости, 29.08.2023

В Донецке задержали вербовщика ближневосточных террористов

В Донецке пресечена деятельность вербовщика в террористические структуры на Ближнем Востоке, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ. РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T13:34

2023-08-29T13:34

2023-08-29T13:34

ближний восток

следственный комитет россии (ск рф)

донецк

безопасность

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ДОНЕЦК, 29 авг - РИА Новости. В Донецке пресечена деятельность вербовщика в террористические структуры на Ближнем Востоке, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ. По версии следствия, 22-летний местный житель пытался склонить знакомого вступить в группировку "Хайят Тахрир Аш-Шам"*, уехать из ДНР и присоединиться к террористам. "Следователями Следственного отдела по Куйбышевскому району Донецка возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении 22-летнего местного жителя о <...> склонении к участию в террористической организации, а равно и к финансированию терроризма на территории Донецка", - рассказали в пресс-службе. Подозреваемый, по версии следствия, с октября 2022 года был активным участником "Хайят Тахрир Аш-Шам"*, занимался пропагандой и вербовкой. В ближайшее время ему планируется предъявить обвинение. "Хайят Тахрир аш-Шам"* - одна из основных радикальных исламистских группировок, вовлеченных в гражданскую войну в Сирии. Создана в 2017 году на базе "Джабхат Фатх аш-Шам"* ("Джебхат ан-Нусра"*). Сторонники "Хайят Тахрир аш-Шам"* неоднократно задерживались в России за подготовку терактов.* Запрещенные в России террористические организации.

https://ria.ru/20230712/posobniki-1883691238.html

ближний восток

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ближний восток, следственный комитет россии (ск рф), донецк, безопасность