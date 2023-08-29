https://ria.ru/20230829/vagner-1892915692.html

В Минске прокомментировали заявления Запада об угрозе от "Вагнера"

В Минске прокомментировали заявления Запада об угрозе от "Вагнера" - РИА Новости, 29.08.2023

В Минске прокомментировали заявления Запада об угрозе от "Вагнера"

Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что заявления западных политиков о наличии угрозы их странам от размещения... РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T15:08

2023-08-29T15:08

2023-08-29T15:13

в мире

белоруссия

польша

литва

мариуш каминьский

александр вольфович

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МИНСК, 29 авг - РИА Новости. Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что заявления западных политиков о наличии угрозы их странам от размещения на белорусской территории бойцов "Вагнера" являются ложью, сообщило агентство Sputnik Беларусь. Главы МВД Польши, Литвы, Латвии и Эстонии потребовали от Минска, чтобы группа "Вагнер" немедленно покинула территорию Белоруссии, а также чтобы белорусские власти убрали мигрантов из пограничной зоны, заявил накануне министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский после встречи с главами МВД Литвы, Латвии и Эстонии. "Упреки в том, что Беларусь представляет угрозу для соседей, разместив на территории отряд "Вагнер", - это сплошная ложь. Эти люди, которые дислоцируются на территории Беларуси, занимаются исключительно поддержанием своих профессиональных навыков. Заключены соглашения об оказании инструкторских услуг", - приводит агентство слова Вольфовича. Он пояснил, что бойцы "Вагнера" работают инструкторами на полигонах, делятся боевым опытом, обучают белорусских военнослужащих, как правильно вести боевые действия в нынешних условиях. "Используют современные способы ведения боевых действий, исходя из тех реалий и того опыта, который получили в Африке, на Украине и других частях света. Это военные профессионалы. Почему мы как военные люди не можем задействовать их услуги для поддержания боевой готовности и обучения наших военнослужащих всех силовых структур? Это нормальная международная практика", - подчеркнул Вольфович.

https://ria.ru/20230828/vagner-1892689498.html

https://ria.ru/20230825/lukashenko-1892250175.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, белоруссия, польша, литва, мариуш каминьский, александр вольфович