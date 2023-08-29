В Минске прокомментировали заявления Запада об угрозе от "Вагнера"
В Совбезе Белоруссии назвали заявления Запада об угрозе от "Вагнера" ложью
© Фото : Министерство обороны Республики БеларусьСовместные тренировки белорусских военнослужащих с бойцами группы "Вагнер"
Совместные тренировки белорусских военнослужащих с бойцами группы "Вагнер". Архивное фото
МИНСК, 29 авг - РИА Новости. Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что заявления западных политиков о наличии угрозы их странам от размещения на белорусской территории бойцов "Вагнера" являются ложью, сообщило агентство Sputnik Беларусь.
Главы МВД Польши, Литвы, Латвии и Эстонии потребовали от Минска, чтобы группа "Вагнер" немедленно покинула территорию Белоруссии, а также чтобы белорусские власти убрали мигрантов из пограничной зоны, заявил накануне министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский после встречи с главами МВД Литвы, Латвии и Эстонии.
"Упреки в том, что Беларусь представляет угрозу для соседей, разместив на территории отряд "Вагнер", - это сплошная ложь. Эти люди, которые дислоцируются на территории Беларуси, занимаются исключительно поддержанием своих профессиональных навыков. Заключены соглашения об оказании инструкторских услуг", - приводит агентство слова Вольфовича.
Он пояснил, что бойцы "Вагнера" работают инструкторами на полигонах, делятся боевым опытом, обучают белорусских военнослужащих, как правильно вести боевые действия в нынешних условиях. "Используют современные способы ведения боевых действий, исходя из тех реалий и того опыта, который получили в Африке, на Украине и других частях света. Это военные профессионалы. Почему мы как военные люди не можем задействовать их услуги для поддержания боевой готовности и обучения наших военнослужащих всех силовых структур? Это нормальная международная практика", - подчеркнул Вольфович.