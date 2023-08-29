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В Минске прокомментировали заявления Запада об угрозе от "Вагнера" - РИА Новости, 29.08.2023
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15:08 29.08.2023 (обновлено: 15:13 29.08.2023)
https://ria.ru/20230829/vagner-1892915692.html
В Минске прокомментировали заявления Запада об угрозе от "Вагнера"
В Минске прокомментировали заявления Запада об угрозе от "Вагнера" - РИА Новости, 29.08.2023
В Минске прокомментировали заявления Запада об угрозе от "Вагнера"
Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что заявления западных политиков о наличии угрозы их странам от размещения... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T15:08
2023-08-29T15:13
в мире
белоруссия
польша
литва
мариуш каминьский
александр вольфович
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МИНСК, 29 авг - РИА Новости. Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что заявления западных политиков о наличии угрозы их странам от размещения на белорусской территории бойцов "Вагнера" являются ложью, сообщило агентство Sputnik Беларусь. Главы МВД Польши, Литвы, Латвии и Эстонии потребовали от Минска, чтобы группа "Вагнер" немедленно покинула территорию Белоруссии, а также чтобы белорусские власти убрали мигрантов из пограничной зоны, заявил накануне министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский после встречи с главами МВД Литвы, Латвии и Эстонии. "Упреки в том, что Беларусь представляет угрозу для соседей, разместив на территории отряд "Вагнер", - это сплошная ложь. Эти люди, которые дислоцируются на территории Беларуси, занимаются исключительно поддержанием своих профессиональных навыков. Заключены соглашения об оказании инструкторских услуг", - приводит агентство слова Вольфовича. Он пояснил, что бойцы "Вагнера" работают инструкторами на полигонах, делятся боевым опытом, обучают белорусских военнослужащих, как правильно вести боевые действия в нынешних условиях. "Используют современные способы ведения боевых действий, исходя из тех реалий и того опыта, который получили в Африке, на Украине и других частях света. Это военные профессионалы. Почему мы как военные люди не можем задействовать их услуги для поддержания боевой готовности и обучения наших военнослужащих всех силовых структур? Это нормальная международная практика", - подчеркнул Вольфович.
https://ria.ru/20230828/vagner-1892689498.html
https://ria.ru/20230825/lukashenko-1892250175.html
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в мире, белоруссия, польша, литва, мариуш каминьский, александр вольфович
В мире, Белоруссия, Польша, Литва, Мариуш Каминьский, Александр Вольфович
В Минске прокомментировали заявления Запада об угрозе от "Вагнера"

В Совбезе Белоруссии назвали заявления Запада об угрозе от "Вагнера" ложью

© Фото : Министерство обороны Республики БеларусьСовместные тренировки белорусских военнослужащих с бойцами группы "Вагнер"
Совместные тренировки белорусских военнослужащих с бойцами группы Вагнер - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© Фото : Министерство обороны Республики Беларусь
Совместные тренировки белорусских военнослужащих с бойцами группы "Вагнер". Архивное фото
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МИНСК, 29 авг - РИА Новости. Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что заявления западных политиков о наличии угрозы их странам от размещения на белорусской территории бойцов "Вагнера" являются ложью, сообщило агентство Sputnik Беларусь.
Главы МВД Польши, Литвы, Латвии и Эстонии потребовали от Минска, чтобы группа "Вагнер" немедленно покинула территорию Белоруссии, а также чтобы белорусские власти убрали мигрантов из пограничной зоны, заявил накануне министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский после встречи с главами МВД Литвы, Латвии и Эстонии.
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"Упреки в том, что Беларусь представляет угрозу для соседей, разместив на территории отряд "Вагнер", - это сплошная ложь. Эти люди, которые дислоцируются на территории Беларуси, занимаются исключительно поддержанием своих профессиональных навыков. Заключены соглашения об оказании инструкторских услуг", - приводит агентство слова Вольфовича.
Он пояснил, что бойцы "Вагнера" работают инструкторами на полигонах, делятся боевым опытом, обучают белорусских военнослужащих, как правильно вести боевые действия в нынешних условиях. "Используют современные способы ведения боевых действий, исходя из тех реалий и того опыта, который получили в Африке, на Украине и других частях света. Это военные профессионалы. Почему мы как военные люди не можем задействовать их услуги для поддержания боевой готовности и обучения наших военнослужащих всех силовых структур? Это нормальная международная практика", - подчеркнул Вольфович.
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В миреБелоруссияПольшаЛитваМариуш КаминьскийАлександр Вольфович
 
 
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