https://ria.ru/20230829/uroven-1892893531.html

Путин: уровень зарплат россиян и их благосостояние должны повышаться

Путин: уровень зарплат россиян и их благосостояние должны повышаться - РИА Новости, 29.08.2023

Путин: уровень зарплат россиян и их благосостояние должны повышаться

Уровень заработной платы россиян должен повышаться, заявил Владимир Путин на встрече с директором Федеральной службы судебных приставов Дмитрием Аристовым. РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T13:51

2023-08-29T13:51

2023-08-29T16:51

владимир путин

общество

россия

дмитрий аристов

экономика

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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Уровень заработной платы россиян должен повышаться, заявил Владимир Путин на встрече с директором Федеральной службы судебных приставов Дмитрием Аристовым.Глава государства подчеркнул, что речь идет об улучшении благосостояния граждан в целом. По его словам, сейчас обстановка на рынке труда стабильная, однако думать об этом необходимо всегда. Президент отметил, что перед ФССП стоят свои задачи, которые необходимо выполнять. При этом он подчеркнул, что работать с населением нужно корректно.Глава Федеральной службы судебных приставов среди прочего рассказал, что в России есть отдельная категория должников. По его словам, это люди, которые официально не работают и не получают дохода. При этом они имеют множество долгов: по кредитам, по платежам за ЖКХ, занимают деньги у соседей и не отдают, таким образом становясь "профессиональными должниками".Путин, в свою очередь, заявил, что ситуации, когда людям нечем оплатить долги, — это проблема государства. По его словам, нужно сделать так, чтобы у граждан не возникали такие жизненные ситуации.

https://ria.ru/20230726/zadolzhennost-1886467056.html

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владимир путин, общество, россия, дмитрий аристов, экономика