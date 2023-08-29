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СМИ: ВМС США эвакуируют корабли и самолеты из Флориды из-за урагана - РИА Новости, 29.08.2023
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23:30 29.08.2023
https://ria.ru/20230829/uragan-1893035387.html
СМИ: ВМС США эвакуируют корабли и самолеты из Флориды из-за урагана
СМИ: ВМС США эвакуируют корабли и самолеты из Флориды из-за урагана - РИА Новости, 29.08.2023
СМИ: ВМС США эвакуируют корабли и самолеты из Флориды из-за урагана
Военно-морские силы США эвакуируют корабли и самолеты из штата Флорида в ожидании урагана "Идалия", сообщило издание Navy Times. РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T23:30
2023-08-29T23:30
в мире
флорида
сша
мексиканский залив
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ВАШИНГТОН, 29 авг – РИА Новости. Военно-морские силы США эвакуируют корабли и самолеты из штата Флорида в ожидании урагана "Идалия", сообщило издание Navy Times. Ураган, которому присвоена третья категория из пяти, должен достичь флоридского побережья Мексиканского залива в ночь на среду. Вывод кораблей, по данным издания, начался в понедельник и продолжается во вторник. Остающиеся во Флориде самолеты переводятся в ангары, а корабли – швартуются с учетом приближающейся непогоды. Из-за урагана в штате объявлена частичная эвакуация населения.
https://ria.ru/20230829/tayfun-1893029102.html
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флорида
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в мире, флорида, сша, мексиканский залив
В мире, Флорида, США, Мексиканский залив
СМИ: ВМС США эвакуируют корабли и самолеты из Флориды из-за урагана

Navy Times: ВМС США эвакуируют корабли и самолеты из Флориды из-за урагана

© AP Photo / David GoldmanПоследствия урагана "Ирма" во Флориде
Последствия урагана Ирма во Флориде - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© AP Photo / David Goldman
Последствия урагана "Ирма" во Флориде. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 29 авг – РИА Новости. Военно-морские силы США эвакуируют корабли и самолеты из штата Флорида в ожидании урагана "Идалия", сообщило издание Navy Times.
Ураган, которому присвоена третья категория из пяти, должен достичь флоридского побережья Мексиканского залива в ночь на среду.
Тайфун на восточном побережье Тайваня - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
СМИ: школы и офисы в некоторых частях Тайваня закроют в среду из-за тайфуна
Вчера, 22:33
Вывод кораблей, по данным издания, начался в понедельник и продолжается во вторник.
Остающиеся во Флориде самолеты переводятся в ангары, а корабли – швартуются с учетом приближающейся непогоды.
Из-за урагана в штате объявлена частичная эвакуация населения.
Жители штата Флорида готовятся к приходу урагана Идалия - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
Во Флориде в США объявили частичную эвакуацию из-за урагана "Идалия"
Вчера, 20:02
 
В миреФлоридаСШАМексиканский залив
 
 
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