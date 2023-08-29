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СМИ: ВМС США эвакуируют корабли и самолеты из Флориды из-за урагана
СМИ: ВМС США эвакуируют корабли и самолеты из Флориды из-за урагана - РИА Новости, 29.08.2023
СМИ: ВМС США эвакуируют корабли и самолеты из Флориды из-за урагана
Военно-морские силы США эвакуируют корабли и самолеты из штата Флорида в ожидании урагана "Идалия", сообщило издание Navy Times. РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T23:30
2023-08-29T23:30
2023-08-29T23:30
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ВАШИНГТОН, 29 авг – РИА Новости. Военно-морские силы США эвакуируют корабли и самолеты из штата Флорида в ожидании урагана "Идалия", сообщило издание Navy Times. Ураган, которому присвоена третья категория из пяти, должен достичь флоридского побережья Мексиканского залива в ночь на среду. Вывод кораблей, по данным издания, начался в понедельник и продолжается во вторник. Остающиеся во Флориде самолеты переводятся в ангары, а корабли – швартуются с учетом приближающейся непогоды. Из-за урагана в штате объявлена частичная эвакуация населения.
https://ria.ru/20230829/tayfun-1893029102.html
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в мире, флорида, сша, мексиканский залив
В мире, Флорида, США, Мексиканский залив
СМИ: ВМС США эвакуируют корабли и самолеты из Флориды из-за урагана
Navy Times: ВМС США эвакуируют корабли и самолеты из Флориды из-за урагана