https://ria.ru/20230829/uragan-1893035387.html

СМИ: ВМС США эвакуируют корабли и самолеты из Флориды из-за урагана

СМИ: ВМС США эвакуируют корабли и самолеты из Флориды из-за урагана - РИА Новости, 29.08.2023

СМИ: ВМС США эвакуируют корабли и самолеты из Флориды из-за урагана

Военно-морские силы США эвакуируют корабли и самолеты из штата Флорида в ожидании урагана "Идалия", сообщило издание Navy Times. РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T23:30

2023-08-29T23:30

2023-08-29T23:30

в мире

флорида

сша

мексиканский залив

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ВАШИНГТОН, 29 авг – РИА Новости. Военно-морские силы США эвакуируют корабли и самолеты из штата Флорида в ожидании урагана "Идалия", сообщило издание Navy Times. Ураган, которому присвоена третья категория из пяти, должен достичь флоридского побережья Мексиканского залива в ночь на среду. Вывод кораблей, по данным издания, начался в понедельник и продолжается во вторник. Остающиеся во Флориде самолеты переводятся в ангары, а корабли – швартуются с учетом приближающейся непогоды. Из-за урагана в штате объявлена частичная эвакуация населения.

https://ria.ru/20230829/tayfun-1893029102.html

https://ria.ru/20230829/uragan-1893008378.html

флорида

сша

мексиканский залив

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в мире, флорида, сша, мексиканский залив