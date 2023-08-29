https://ria.ru/20230829/uragan-1893008378.html

Во Флориде в США объявили частичную эвакуацию из-за урагана "Идалия"

Во Флориде в США объявили частичную эвакуацию из-за урагана "Идалия" - РИА Новости, 29.08.2023

Во Флориде в США объявили частичную эвакуацию из-за урагана "Идалия"

Эвакуация объявлена в четырех округах центральных районов американского штата Флорида из-за приближения урагана "Идалия", сообщили во вторник местные власти. РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T20:02

2023-08-29T20:02

2023-08-29T20:11

в мире

флорида

мексиканский залив

сша

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ВАШИНГТОН, 29 авг - РИА Новости. Эвакуация объявлена в четырех округах центральных районов американского штата Флорида из-за приближения урагана "Идалия", сообщили во вторник местные власти. Согласно информации управления чрезвычайных ситуаций штата, в зоне принудительной эвакуации находится часть жителей расположенного на западном побережье штата округа Ситрес, добровольная эвакуация проводится в округах Бейкер и Алачуа. Эвакуироваться предложено жителям палаточных городков, передвижных домов и других строений, уязвимых для сильного ветра. Ранее сегодня национальный центр слежения за ураганами (NHC) сообщил, что шторм "Идалия" усилился до урагана и продолжает набирать силу. По прогнозу специалистов, он угрожает катастрофическими последствиями побережью Мексиканского залива и району так называемого "Большого пояса" - пролегающей между материковой и полуостровной частью штата территории от Мексиканского залива до побережья Атлантики. Синоптики прогнозируют, что "Идалия" достигнет побережья США в ночь на среду и принесет с собой сильный ветер и затопления. Сейчас стихия движется в направлении Флориды со скоростью 22 километра в час, порывы ветра достигают 136 километров в час.

https://ria.ru/20230821/uragan-1891328531.html

https://ria.ru/20230829/shtorm-1892908103.html

флорида

мексиканский залив

сша

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в мире, флорида, мексиканский залив, сша