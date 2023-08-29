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Во Флориде в США объявили частичную эвакуацию из-за урагана "Идалия" - РИА Новости, 29.08.2023
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20:02 29.08.2023 (обновлено: 20:11 29.08.2023)
https://ria.ru/20230829/uragan-1893008378.html
Во Флориде в США объявили частичную эвакуацию из-за урагана "Идалия"
Во Флориде в США объявили частичную эвакуацию из-за урагана "Идалия" - РИА Новости, 29.08.2023
Во Флориде в США объявили частичную эвакуацию из-за урагана "Идалия"
Эвакуация объявлена в четырех округах центральных районов американского штата Флорида из-за приближения урагана "Идалия", сообщили во вторник местные власти. РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T20:02
2023-08-29T20:11
в мире
флорида
мексиканский залив
сша
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ВАШИНГТОН, 29 авг - РИА Новости. Эвакуация объявлена в четырех округах центральных районов американского штата Флорида из-за приближения урагана "Идалия", сообщили во вторник местные власти. Согласно информации управления чрезвычайных ситуаций штата, в зоне принудительной эвакуации находится часть жителей расположенного на западном побережье штата округа Ситрес, добровольная эвакуация проводится в округах Бейкер и Алачуа. Эвакуироваться предложено жителям палаточных городков, передвижных домов и других строений, уязвимых для сильного ветра. Ранее сегодня национальный центр слежения за ураганами (NHC) сообщил, что шторм "Идалия" усилился до урагана и продолжает набирать силу. По прогнозу специалистов, он угрожает катастрофическими последствиями побережью Мексиканского залива и району так называемого "Большого пояса" - пролегающей между материковой и полуостровной частью штата территории от Мексиканского залива до побережья Атлантики. Синоптики прогнозируют, что "Идалия" достигнет побережья США в ночь на среду и принесет с собой сильный ветер и затопления. Сейчас стихия движется в направлении Флориды со скоростью 22 километра в час, порывы ветра достигают 136 километров в час.
https://ria.ru/20230821/uragan-1891328531.html
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в мире, флорида, мексиканский залив, сша
В мире, Флорида, Мексиканский залив, США
Во Флориде в США объявили частичную эвакуацию из-за урагана "Идалия"

Во Флориде объявили частичную эвакуацию из-за приближения урагана "Идалия"

© AP Photo / Rebecca BlackwellЖители штата Флорида готовятся к приходу урагана "Идалия"
Жители штата Флорида готовятся к приходу урагана Идалия - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© AP Photo / Rebecca Blackwell
Жители штата Флорида готовятся к приходу урагана "Идалия"
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 29 авг - РИА Новости. Эвакуация объявлена в четырех округах центральных районов американского штата Флорида из-за приближения урагана "Идалия", сообщили во вторник местные власти.
Согласно информации управления чрезвычайных ситуаций штата, в зоне принудительной эвакуации находится часть жителей расположенного на западном побережье штата округа Ситрес, добровольная эвакуация проводится в округах Бейкер и Алачуа. Эвакуироваться предложено жителям палаточных городков, передвижных домов и других строений, уязвимых для сильного ветра.
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