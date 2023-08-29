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Британская прокуратура рассказала о расследовании кражи золотого унитаза - РИА Новости, 29.08.2023
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16:55 29.08.2023
https://ria.ru/20230829/unitaz-1892963968.html
Британская прокуратура рассказала о расследовании кражи золотого унитаза
Британская прокуратура рассказала о расследовании кражи золотого унитаза - РИА Новости, 29.08.2023
Британская прокуратура рассказала о расследовании кражи золотого унитаза
Прокуратура Британии получила от полиции доказательства против семи подозреваемых в краже золотого унитаза из дворца, где родился Уинстон Черчилль, и теперь... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T16:55
2023-08-29T16:55
в мире
оксфордшир
уинстон черчилль
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МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Прокуратура Британии получила от полиции доказательства против семи подозреваемых в краже золотого унитаза из дворца, где родился Уинстон Черчилль, и теперь работает над предъявлением обвинений, сообщил представитель полиции графства Оксфордшир изданию Sun. "Подозреваемые по этому делу остаются на свободе под следствием. Файл с доказательствами находится у Королевской прокурорской службы, которая примет решение о выдвижении обвинений", - приводит издание слова представителя полиции. Золотой унитаз из 18-каратного золота стоимостью около 4,8 миллиона фунтов стерлингов в сентябре 2019 года украли из Беленхеймского дворца, где родился бывший премьер-министр Уинстон Черчилль. По информации издания, криминалисты считают, что позднее его переплавили. Унитаз стоял во дворце в качестве инсталляции на художественной экспозиции, им можно было воспользоваться. В дневное время музейный охранник дежурил рядом за дверью туалета, но кража произошла ночью. При этом, так как унитаз был подключен к канализации, дворец затопило.
https://ria.ru/20211222/obysk-1764949405.html
https://ria.ru/20230622/britaniya-1879698416.html
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в мире, оксфордшир, уинстон черчилль
В мире, Оксфордшир, Уинстон Черчилль
Британская прокуратура рассказала о расследовании кражи золотого унитаза

Британская прокуратура получила доказательства в деле о краже золотого унитаза

© AP PhotoТуалет из чистого золота
Туалет из чистого золота - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© AP Photo
Туалет из чистого золота. Архивное фото
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МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Прокуратура Британии получила от полиции доказательства против семи подозреваемых в краже золотого унитаза из дворца, где родился Уинстон Черчилль, и теперь работает над предъявлением обвинений, сообщил представитель полиции графства Оксфордшир изданию Sun.
"Подозреваемые по этому делу остаются на свободе под следствием. Файл с доказательствами находится у Королевской прокурорской службы, которая примет решение о выдвижении обвинений", - приводит издание слова представителя полиции.
Обыск у ректора Смоленского государственного университета спорта Георгия Греца
В доме ректора Смоленского университета спорта нашли золотые унитазы
22 декабря 2021, 16:57
Золотой унитаз из 18-каратного золота стоимостью около 4,8 миллиона фунтов стерлингов в сентябре 2019 года украли из Беленхеймского дворца, где родился бывший премьер-министр Уинстон Черчилль. По информации издания, криминалисты считают, что позднее его переплавили.
Унитаз стоял во дворце в качестве инсталляции на художественной экспозиции, им можно было воспользоваться. В дневное время музейный охранник дежурил рядом за дверью туалета, но кража произошла ночью. При этом, так как унитаз был подключен к канализации, дворец затопило.
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В миреОксфордширУинстон Черчилль
 
 
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