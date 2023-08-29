https://ria.ru/20230829/unitaz-1892963968.html

Британская прокуратура рассказала о расследовании кражи золотого унитаза

Британская прокуратура рассказала о расследовании кражи золотого унитаза - РИА Новости, 29.08.2023

Британская прокуратура рассказала о расследовании кражи золотого унитаза

Прокуратура Британии получила от полиции доказательства против семи подозреваемых в краже золотого унитаза из дворца, где родился Уинстон Черчилль, и теперь... РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T16:55

2023-08-29T16:55

2023-08-29T16:55

в мире

оксфордшир

уинстон черчилль

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МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Прокуратура Британии получила от полиции доказательства против семи подозреваемых в краже золотого унитаза из дворца, где родился Уинстон Черчилль, и теперь работает над предъявлением обвинений, сообщил представитель полиции графства Оксфордшир изданию Sun. "Подозреваемые по этому делу остаются на свободе под следствием. Файл с доказательствами находится у Королевской прокурорской службы, которая примет решение о выдвижении обвинений", - приводит издание слова представителя полиции. Золотой унитаз из 18-каратного золота стоимостью около 4,8 миллиона фунтов стерлингов в сентябре 2019 года украли из Беленхеймского дворца, где родился бывший премьер-министр Уинстон Черчилль. По информации издания, криминалисты считают, что позднее его переплавили. Унитаз стоял во дворце в качестве инсталляции на художественной экспозиции, им можно было воспользоваться. В дневное время музейный охранник дежурил рядом за дверью туалета, но кража произошла ночью. При этом, так как унитаз был подключен к канализации, дворец затопило.

https://ria.ru/20211222/obysk-1764949405.html

https://ria.ru/20230622/britaniya-1879698416.html

оксфордшир

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, оксфордшир, уинстон черчилль