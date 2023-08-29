https://ria.ru/20230829/ukraina-1893025159.html

"Уйдут за Днепр". Разведчик раскрыл, с чем столкнулось командование ВСУ

"Уйдут за Днепр". Разведчик раскрыл, с чем столкнулось командование ВСУ - РИА Новости, 29.08.2023

"Уйдут за Днепр". Разведчик раскрыл, с чем столкнулось командование ВСУ

Украинским силам придется отступить за Днепр из-за огромных потерь после контрнаступления, заявил бывший разведчик американской армии Скотт Риттер в эфире... РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T22:02

2023-08-29T22:02

2023-08-29T22:02

политика

владимир путин

вооруженные силы украины

нато

скотт риттер

украина

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1a/1886305181_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_9e63a3c9b28e1297fc2c6c9b7c9143ad.jpg

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Украинским силам придется отступить за Днепр из-за огромных потерь после контрнаступления, заявил бывший разведчик американской армии Скотт Риттер в эфире YouTube-канала REALTRUTHTALK."Украина будет отброшена за Днепр, поскольку к концу года у нее не останется сил удерживать нынешние позиции", — считает офицер.По его мнению, военные действия в зоне специальной операции прекратятся уже осенью. ВСУ отправили в пекло все свои силы и львиная их доля была уничтожена при атаках на российские укрепрайоны, уточнил эксперт.Риттер отметил, что киевскому командованию придется уйти в глухую оборону, иначе оно потеряет всю армию из-за мощных российских ударов.ВСУ начали 4 июня активную фазу контрнаступления на Южнодонецком, Артемовском и в первую очередь Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной военной техникой.Владимир Путин 21 июля отметил, что результатов у противника нет, а западные кураторы явно разочарованы ходом операции. ВСУ, по его словам, не помогают ни поставки оружия и боеприпасов, ни тысячи наемников и советников.

https://ria.ru/20230829/ukraina-1893020110.html

https://ria.ru/20230829/brigada-1893001642.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, владимир путин, вооруженные силы украины, нато, скотт риттер, украина, россия