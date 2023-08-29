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"Уйдут за Днепр". Разведчик раскрыл, с чем столкнулось командование ВСУ - РИА Новости, 29.08.2023
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22:02 29.08.2023
https://ria.ru/20230829/ukraina-1893025159.html
"Уйдут за Днепр". Разведчик раскрыл, с чем столкнулось командование ВСУ
"Уйдут за Днепр". Разведчик раскрыл, с чем столкнулось командование ВСУ - РИА Новости, 29.08.2023
"Уйдут за Днепр". Разведчик раскрыл, с чем столкнулось командование ВСУ
Украинским силам придется отступить за Днепр из-за огромных потерь после контрнаступления, заявил бывший разведчик американской армии Скотт Риттер в эфире... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T22:02
2023-08-29T22:02
политика
владимир путин
вооруженные силы украины
нато
скотт риттер
украина
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Украинским силам придется отступить за Днепр из-за огромных потерь после контрнаступления, заявил бывший разведчик американской армии Скотт Риттер в эфире YouTube-канала REALTRUTHTALK."Украина будет отброшена за Днепр, поскольку к концу года у нее не останется сил удерживать нынешние позиции", — считает офицер.По его мнению, военные действия в зоне специальной операции прекратятся уже осенью. ВСУ отправили в пекло все свои силы и львиная их доля была уничтожена при атаках на российские укрепрайоны, уточнил эксперт.Риттер отметил, что киевскому командованию придется уйти в глухую оборону, иначе оно потеряет всю армию из-за мощных российских ударов.ВСУ начали 4 июня активную фазу контрнаступления на Южнодонецком, Артемовском и в первую очередь Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной военной техникой.Владимир Путин 21 июля отметил, что результатов у противника нет, а западные кураторы явно разочарованы ходом операции. ВСУ, по его словам, не помогают ни поставки оружия и боеприпасов, ни тысячи наемников и советников.
https://ria.ru/20230829/ukraina-1893020110.html
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политика, владимир путин, вооруженные силы украины, нато, скотт риттер, украина, россия
Политика, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО, Скотт Риттер, Украина, Россия
"Уйдут за Днепр". Разведчик раскрыл, с чем столкнулось командование ВСУ

Экс-разведчик США Риттер: ВСУ уйдут за Днепр из-за тотального истощения и потерь

© AP Photo / Iryna RybakovaУкраинские военные в Донецкой области
Украинские военные в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© AP Photo / Iryna Rybakova
Украинские военные в Донецкой области. Архивное фото
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Украинским силам придется отступить за Днепр из-за огромных потерь после контрнаступления, заявил бывший разведчик американской армии Скотт Риттер в эфире YouTube-канала REALTRUTHTALK.
«
"Украина будет отброшена за Днепр, поскольку к концу года у нее не останется сил удерживать нынешние позиции", — считает офицер.
По его мнению, военные действия в зоне специальной операции прекратятся уже осенью. ВСУ отправили в пекло все свои силы и львиная их доля была уничтожена при атаках на российские укрепрайоны, уточнил эксперт.
Риттер отметил, что киевскому командованию придется уйти в глухую оборону, иначе оно потеряет всю армию из-за мощных российских ударов.
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Владимир Путин 21 июля отметил, что результатов у противника нет, а западные кураторы явно разочарованы ходом операции. ВСУ, по его словам, не помогают ни поставки оружия и боеприпасов, ни тысячи наемников и советников.
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ПолитикаВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныНАТОСкотт РиттерУкраинаРоссия
 
 
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