https://ria.ru/20230829/ukraina-1893020110.html

ЦРУ в курсе. В США заявили, что ВСУ скоро столкнутся с суровой реальностью

ЦРУ в курсе. В США заявили, что ВСУ скоро столкнутся с суровой реальностью - РИА Новости, 29.08.2023

ЦРУ в курсе. В США заявили, что ВСУ скоро столкнутся с суровой реальностью

Разведывательное сообщество США скептически оценивает способности ВСУ пробиться через оборонительные рубежи России в зоне специальной операции, пишет... РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T21:27

2023-08-29T21:27

2023-08-29T21:27

политика

сша

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украина

владимир путин

джо байден

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Разведывательное сообщество США скептически оценивает способности ВСУ пробиться через оборонительные рубежи России в зоне специальной операции, пишет обозреватель Defense News Дэниел Депетрис."Стремления Зеленского сталкиваются с суровой реальностью", — отметил автор.По его словам, контрнаступление Украины вряд ли увенчается успехом. ВСУ должны найти способ прорвать три уровня российских фортификаций и, что не менее важно, удержать эти позиции, не теряя свои силы и не ухудшая способность защищаться от контратак, напомнил колумнист."Разведывательное сообщество США скептически относится к тому, что это может быть сделано в этом году, если вообще когда-либо произойдет", — пишет Депетрис.Неудачи Киева на поле боя должны побудить американского президента Джо Байдена отказаться от интенсивных поставок оружия своему союзнику, полагает обозреватель. В таком случае правительству Зеленского придется смириться со сложившимся территориальным статус-кво, резюмировал автор.ВСУ начали 4 июня контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и в первую очередь Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные Североатлантическим альянсом и вооруженные западной техникой.Владимир Путин 21 июля отметил, что результатов у противника нет, а западные кураторы явно разочарованы ходом "контрнаступа". ВСУ, по его словам, не помогают ни поставки оружия и боеприпасов, ни тысячи наемников и советников.

https://ria.ru/20230829/ukraina-1893011403.html

https://ria.ru/20230829/brigada-1893001642.html

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политика, сша, россия, украина, владимир путин, джо байден, вооруженные силы украины