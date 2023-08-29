https://ria.ru/20230829/ukraina-1893011403.html

Зеленского уничтожат. В Киеве хотят создать альтернативное правительство

Зеленского уничтожат. В Киеве хотят создать альтернативное правительство - РИА Новости, 29.08.2023

Зеленского уничтожат. В Киеве хотят создать альтернативное правительство

На Украине нужно создать альтернативный центр власти для спасения страны, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube. РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T20:23

2023-08-29T20:23

2023-08-29T20:23

политика

украина

сша

джо байден

владимир зеленский

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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. На Украине нужно создать альтернативный центр власти для спасения страны, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube."Должен быть немедленно создан другой центр на Украине для спасения государства. <…> (президента Владимира. — Прим. ред.) Зеленского умножат на ноль, естественно. Ему надо остановиться, пока не поздно", — спрогнозировал эксперт.По его мнению, американский лидер Джо Байден скоро начнет терять позиции в Вашингтоне из-за многочисленных коррупционных скандалов, связанных с его сыном Хантером. Это нанесет удар по программе помощи, которую США выделяют Украине для продолжения боевых действий, убежден бывший советник."Все закончится в ближайшее время. Не будет никаких пакетов помощи", — полагает он.Ранее спикер палаты представителей Кевин Маккарти заявил, что расследование предполагаемой причастности к коррупционной деятельности президента США Джо Байдена и его сына Хантера Байдена диктует необходимость инициирования импичмента главе государства. Как отметил высокопоставленный конгрессмен, такая процедура расширит возможности законодательного органа США в сфере сбора информации, необходимой для проведения расследования в отношении американского лидера.

https://ria.ru/20230829/proryv-1892915485.html

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политика, украина, сша, джо байден, владимир зеленский