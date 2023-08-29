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Зеленского уничтожат. В Киеве хотят создать альтернативное правительство - РИА Новости, 29.08.2023
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20:23 29.08.2023
https://ria.ru/20230829/ukraina-1893011403.html
Зеленского уничтожат. В Киеве хотят создать альтернативное правительство
Зеленского уничтожат. В Киеве хотят создать альтернативное правительство - РИА Новости, 29.08.2023
Зеленского уничтожат. В Киеве хотят создать альтернативное правительство
На Украине нужно создать альтернативный центр власти для спасения страны, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube. РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T20:23
2023-08-29T20:23
политика
украина
сша
джо байден
владимир зеленский
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. На Украине нужно создать альтернативный центр власти для спасения страны, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube."Должен быть немедленно создан другой центр на Украине для спасения государства. &lt;…&gt; (президента Владимира. — Прим. ред.) Зеленского умножат на ноль, естественно. Ему надо остановиться, пока не поздно", — спрогнозировал эксперт.По его мнению, американский лидер Джо Байден скоро начнет терять позиции в Вашингтоне из-за многочисленных коррупционных скандалов, связанных с его сыном Хантером. Это нанесет удар по программе помощи, которую США выделяют Украине для продолжения боевых действий, убежден бывший советник."Все закончится в ближайшее время. Не будет никаких пакетов помощи", — полагает он.Ранее спикер палаты представителей Кевин Маккарти заявил, что расследование предполагаемой причастности к коррупционной деятельности президента США Джо Байдена и его сына Хантера Байдена диктует необходимость инициирования импичмента главе государства. Как отметил высокопоставленный конгрессмен, такая процедура расширит возможности законодательного органа США в сфере сбора информации, необходимой для проведения расследования в отношении американского лидера.
https://ria.ru/20230829/proryv-1892915485.html
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политика, украина, сша, джо байден, владимир зеленский
Политика, Украина, США, Джо Байден, Владимир Зеленский
Зеленского уничтожат. В Киеве хотят создать альтернативное правительство

Экс-советник Кучмы предложил создать альтернативное правительство Украины

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. На Украине нужно создать альтернативный центр власти для спасения страны, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.
«
"Должен быть немедленно создан другой центр на Украине для спасения государства. <…> (президента Владимира. — Прим. ред.) Зеленского умножат на ноль, естественно. Ему надо остановиться, пока не поздно", — спрогнозировал эксперт.
По его мнению, американский лидер Джо Байден скоро начнет терять позиции в Вашингтоне из-за многочисленных коррупционных скандалов, связанных с его сыном Хантером. Это нанесет удар по программе помощи, которую США выделяют Украине для продолжения боевых действий, убежден бывший советник.
"Все закончится в ближайшее время. Не будет никаких пакетов помощи", — полагает он.
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ПолитикаУкраинаСШАДжо БайденВладимир Зеленский
 
 
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