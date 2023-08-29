https://ria.ru/20230829/ukraina-1892932391.html

"Если бы мы только знали". В США нашли способ закончить конфликт на Украине

"Если бы мы только знали". В США нашли способ закончить конфликт на Украине - РИА Новости, 29.08.2023

"Если бы мы только знали". В США нашли способ закончить конфликт на Украине

Конфликт на Украине можно завершить, если рассматривать его как междоусобицу внутри единого славянского народа, пишет в статье для 19Fortyfive аналитик Брэндон... РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T16:07

2023-08-29T16:07

2023-08-29T16:07

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сша

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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Конфликт на Украине можно завершить, если рассматривать его как междоусобицу внутри единого славянского народа, пишет в статье для 19Fortyfive аналитик Брэндон Вайхерт."Если бы только американские лидеры видели противостояние таким, каким оно было: внутренней междоусобицей между двух ветвей одного народа", — рассуждает эксперт.По его мнению, в таком случае спор можно было бы урегулировать с помощью дипломатии, уступок и компромиссов."Однако лидеры США и НАТО не захотели признать реальность. Вместо этого они предпочли бездумно кормить Украину надеждами и отправлять смертоносную военную помощь", — отметил Вайхерт.Он напомнил, что никакие финансовые дотации и поставки вооружений Киеву не смогут пошатнуть позиций России. Настал момент, когда Запад должен найти компромиссный вариант урегулирования конфликта, резюмировал автор.Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что русские и украинцы — это один народ, даже несмотря на то, что часть жителей соседней страны запугали, а многие оболваненные националистической пропагандой пошли по пути бандеровцев и других приспешников нацистов.

https://ria.ru/20230829/proryv-1892915485.html

https://ria.ru/20230521/zelenskiy-1873258804.html

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политика, украина, россия, сша, владимир путин, нато