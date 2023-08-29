https://ria.ru/20230829/ukraina-1892877154.html

В США назвали факторы, которые определят будущее Украины

В США назвали факторы, которые определят будущее Украины - РИА Новости, 29.08.2023

В США назвали факторы, которые определят будущее Украины

Перспективы разрешения конфликта на Украине на данный момент не прослеживаются, а вопросы дальнейшего оказания Западом военной помощи и возможного вступления... РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T12:30

2023-08-29T12:30

2023-08-29T12:30

украина

евросоюз

нато

сша

в мире

дональд трамп

гордон сондленд

китай

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ВАШИНГТОН, 29 авг - РИА Новости. Перспективы разрешения конфликта на Украине на данный момент не прослеживаются, а вопросы дальнейшего оказания Западом военной помощи и возможного вступления страны в НАТО станут краеугольным камнем в определении ее будущего, считают опрошенные РИА Новости американские отставные чиновники и дипломаты. "Я не думаю, что это произойдет в ближайшее время, поскольку, на мой взгляд, Украина все еще считает, что сможет победить. Я полагаю, что Россия хочет дождаться окончания выборов в США, чтобы понять, вернется ли в Белый дом Дональд Трамп", - заявил Иван Эланд, директор Центра мира и свободы Независимого института. Эланд, на протяжении 15 лет курировавший вопросы нацбезопасности в Конгрессе США, прежде работал следователем в комитете по иностранным делам Палаты представителей и главным военным аналитиком в Бюджетном управлении Конгресса. Он полагает, что одним из решающих факторов в любых будущих переговорах о мире на Украине станет вопрос о Крыме, представляющем важное стратегическое значение для обеих стран. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно". В свою очередь, Уинслоу Уиллер, занимавший в период с 1971 по 2022 год должности советника по нацбзеопасности в Сенате и Счетной палате США, заявил РИА Новости, что урегулирование конфликта на Украине потребует от Киева, Москвы и стран НАТО "серьезных уступок", которых может быть трудно добиться по внутриполитическим причинам. "Это будет означать серьезные уступки со стороны Украины, РФ и НАТО, на которые по внутриполитическим причинам в настоящее время никто не желает идти. Нынешняя истерия в США из-за Китая усложняет принятие нами их предложений, в основном опять же из-за нашей внутренней политики. В то же время ни один реальный путь к серьезному диалогу не должен быть отвергнут", - полагает Уиллер. Собеседники сходятся во мнении, что вопрос о возможном вступлении Украины в НАТО станет одним из важнейших на повестке переговоров об урегулировании нынешнего конфликта. Власти США уже неоднократно давали понять, что двери альянса для Киева остаются открытыми, и позиция Москвы по данной проблематике не будет приниматься союзниками в расчет. В Кремле заявляли, что внимательно наблюдают за ситуацией вокруг возможного принятия Украины в НАТО, и напомнили, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России. По мнению Эланда, НАТО следует с осторожностью относиться к перспективе присоединения Украины к военному блоку из-за напряженности в отношениях с РФ, которая, как он считает, сохранится даже после окончания украинского конфликта. "Похоже, что, когда завершится война, в будущем между Россией и Украиной будет сохраняться напряженность... Не хотелось бы, чтобы в альянсе были страны, у которых есть проблемы с ее соседями, поскольку это верный путь к войне", - подчеркнул аналитик. Однако бывший посол США в Евросоюзе Гордон Сондленд, работавший при администрации экс-президента Дональда Трампа, придерживается противоположной точки зрения. Он настаивает, что вопрос о членстве Украины должен оставаться на повестке дня среди членов НАТО. "Я не согласен с идеей о том что вступление Украины в ряды НАТО в конечном счете приведет к эскалации напряженности. Я считаю, что Украину необходимо принять в ЕС на очень быстрой и временной основе, пока продолжается реализация ее реформ - так, чтобы, если она не завершит их за определенный срок, ее членство было прекращено на основе какого-то специального механизма", - полагает экс-дипломат. Будущее Украины, как считают собеседники агентства, во многом определит то, будет ли страна все так же получать вооружения от своих западных союзников - а здесь ситуация обстоит далеко не однозначно. Спикер Палаты представителей Кевин Маккарти ранее пообещал, что Киев больше не получать "карт-бланш" на военную помощь. В то же время, Белый дом неоднократно выражал уверенность, что Конгресс и далее будет единодушно поддерживать политику администрации в этом вопросе. "Они (украинцы) расходуют боеприпасы в боях с Россией с такой скоростью, что оборонная промышленность США не поспевает за ними, они истощают американские арсеналы. Если они будут делать это слишком часто, готовность США защищать страны НАТО и Восточной Азии снизится, поскольку боеприпасов может не хватить. Так что существует и такое ограничение", - отметил Эланд. Бывший аналитик Конгресса полагает, что у США в действительности нет каких-либо значимых интересов в сфере национальной безопасности на Украине, и их европейским союзникам следует в большей степени рассчитывать на свои силы в вопросах обороны. "Я думаю, (конфликт на Украине), скорее, завязан на интересах европейской безопасности... Я попросту не считаю, что мы располагаем ресурсами для поддержки богатых европейских стран - им следует самим принимать меры по обеспечению собственной защиты", - заявил он. В то же время, Сондленд считает, что администрация президента Джо Байдена должна предоставить Украине "все возможное", чтобы побудить Россию сесть за стол мирных переговоров. Это, по мнению экс-чиновника, должно включать ракеты ATACMS с большой дальностью поражения, системы противоракетной обороны Patriot и другие вооружения. "Что я критикую, так это то, что я назвал бы "пипеточной" дипломатией, при которой мы продолжаем обеспечивать Украину боеприпасами, подготовкой военных, разведданными или чем-то еще точно в срок. Я считаю, для украинцев имеет решающее значение, чтобы США в буквальном смысле выставили на стол разом все свои фишки", - полагает собеседник агентства. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он указывал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230828/ukraina-1892557874.html

https://ria.ru/20230828/zapad-1892560050.html

https://ria.ru/20230826/ukraina-1892324087.html

https://ria.ru/20230828/ukraina-1892179992.html

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украина, евросоюз, нато, сша, в мире, дональд трамп, гордон сондленд, китай