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WSJ: переговоры о гарантиях безопасности Киеву завершат не ранее 2024 года - РИА Новости, 29.08.2023
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09:00 29.08.2023 (обновлено: 10:38 29.08.2023)
https://ria.ru/20230829/ukraina-1892818915.html
WSJ: переговоры о гарантиях безопасности Киеву завершат не ранее 2024 года
WSJ: переговоры о гарантиях безопасности Киеву завершат не ранее 2024 года - РИА Новости, 29.08.2023
WSJ: переговоры о гарантиях безопасности Киеву завершат не ранее 2024 года
Западные страны согласуют гарантии безопасности для Украины не раньше 2024 года, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники. РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T09:00
2023-08-29T10:38
в мире
украина
россия
сша
дмитрий песков
сергей лавров
нато
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ВАШИНГТОН, 29 авг — РИА Новости. Западные страны согласуют гарантии безопасности для Украины не раньше 2024 года, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники. "Европейские чиновники предупреждали, что подготовка планов займет несколько месяцев, а некоторые двусторонние договоренности, как ожидается, будут достигнуты только в следующем году. Также нет единого мнения о том, насколько подробными должны быть обязательства", — говорится в публикации.Как отмечается, переговоры с Украиной по гарантиям безопасности пока ведут США и Великобритания. Высокопоставленный французский чиновник заявил изданию, что Париж ожидает начала обсуждений в течение следующих нескольких недель. Американские чиновники, в свою очередь, надеются провести вторую встречу с украинской стороной в ближайшие недели. Ранее страны G7 на саммите НАТО в Вильнюсе опубликовали декларацию в поддержку Украины, однако упомянутые в ней обязательства в сфере безопасности не предусматривают конкретного срока реализации, как и предыдущие обещания по поводу членства в альянсе.В Кремле заявляли, что внимательно наблюдают за ситуацией вокруг возможного принятия Украины в НАТО, и напомнили, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала военной операции.
https://ria.ru/20230816/ukraina-1890340972.html
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в мире, украина, россия, сша, дмитрий песков, сергей лавров, нато, g7
В мире, Украина, Россия, США, Дмитрий Песков, Сергей Лавров, НАТО, G7
WSJ: переговоры о гарантиях безопасности Киеву завершат не ранее 2024 года

WSJ: переговоры о гарантиях безопасности для Киева не завершатся ранее 2024 года

© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент "Родина-мать" в Киеве
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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ВАШИНГТОН, 29 авг — РИА Новости. Западные страны согласуют гарантии безопасности для Украины не раньше 2024 года, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
"Европейские чиновники предупреждали, что подготовка планов займет несколько месяцев, а некоторые двусторонние договоренности, как ожидается, будут достигнуты только в следующем году. Также нет единого мнения о том, насколько подробными должны быть обязательства", — говорится в публикации.
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16 августа, 09:38
Как отмечается, переговоры с Украиной по гарантиям безопасности пока ведут США и Великобритания. Высокопоставленный французский чиновник заявил изданию, что Париж ожидает начала обсуждений в течение следующих нескольких недель. Американские чиновники, в свою очередь, надеются провести вторую встречу с украинской стороной в ближайшие недели.
Ранее страны G7 на саммите НАТО в Вильнюсе опубликовали декларацию в поддержку Украины, однако упомянутые в ней обязательства в сфере безопасности не предусматривают конкретного срока реализации, как и предыдущие обещания по поводу членства в альянсе.
В Кремле заявляли, что внимательно наблюдают за ситуацией вокруг возможного принятия Украины в НАТО, и напомнили, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала военной операции.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
США и Украина начали переговоры о гарантиях безопасности Киеву
4 августа, 02:23
 
В миреУкраинаРоссияСШАДмитрий ПесковСергей ЛавровНАТОG7
 
 
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