https://ria.ru/20230829/uklonisty-1892905744.html

СБУ заявила о ликвидации новых схем незаконного выезда уклонистов за рубеж

СБУ заявила о ликвидации новых схем незаконного выезда уклонистов за рубеж - РИА Новости, 29.08.2023

СБУ заявила о ликвидации новых схем незаконного выезда уклонистов за рубеж

Украинские правоохранители раскрыли в Черниговской области нелегальную схему выезда военнообязанных из страны, сообщает во вторник служба безопасности Украины... РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T14:34

2023-08-29T14:34

2023-08-29T14:35

в мире

черниговская область

польша

украина

служба безопасности украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155216/76/1552167653_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a96b80d80108574b746c8a480b1ca1d9.jpg

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Украинские правоохранители раскрыли в Черниговской области нелегальную схему выезда военнообязанных из страны, сообщает во вторник служба безопасности Украины (СБУ). "СБУ разоблачила на Черниговщине преступную группу, которая с помощью местного руководителя ЦПАУ (Центра предоставления административных услуг - ред.) заработала на уклонистах миллионы гривен... Задержан организатор сделки. Ею оказалась глава одного из городских ЦПАУ, привлекшая к незаконной деятельности еще трех сообщников" - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ. По данным ведомства, за сумму от 2,5 тысяч долларов они помогали военнообязанным избежать мобилизации на основании фиктивных справок для выезжающих за границу военнослужащих. Деятельность участников сделки, как передает СБУ, координировал из-за границы "представитель криминального мира". Остальные подозреваемые занимались "поиском клиентов среди потенциальных призывников". Фигуранты дела снабжали своих клиентов разрешениями на выезд за границу на постоянное место жительства, смогли заработать на этом почти 4 миллиона гривен (более 108 тысяч долларов). По данным офиса генерального прокурора Украины, пакет фиктивных документов включал в себя выписку об изменении места жительства, удостоверение военнообязанного с недостоверными отметками о снятии с военного учета, выписку из реестра территориальной общины с отметкой о выезде на постоянное проживание в Польшу, а также "отметки в паспортах для выезда за границу на постоянное место жительства". Следователи СБУ предъявили обвинение всем четверым подозреваемым по двум статьям уголовного кодекса. Трое из них находятся под стражей без права внесения залога, четвертый подозреваемый скрывается заграницей, решается вопрос об объявлении его в международный розыск. Выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет с Украины на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность, которая предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.

https://ria.ru/20230803/zaderzhanie-1888032392.html

https://ria.ru/20230422/ukraina-1867077444.html

черниговская область

польша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, черниговская область, польша, украина, служба безопасности украины