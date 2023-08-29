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На Украине оправдали уклониста, усомнившись в указе о мобилизации
На Украине оправдали уклониста, усомнившись в указе о мобилизации - РИА Новости, 29.08.2023
На Украине оправдали уклониста, усомнившись в указе о мобилизации
Судья Зеньковского райсуда Полтавской области Украины оправдал обвиняемого в уклонении от мобилизации и в своем приговоре поставил под сомнение легитимность... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T15:24
2023-08-29T15:24
2023-08-29T15:24
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владимир зеленский
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МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Судья Зеньковского райсуда Полтавской области Украины оправдал обвиняемого в уклонении от мобилизации и в своем приговоре поставил под сомнение легитимность указов Владимира Зеленского о мобилизации и военном положении. Согласно тексту приговора на сайте реестра судебных решений Украины, 23 августа Зеньковский райсуд вынес оправдательный приговор обвиняемому в уклонении от мобилизации. Это объясняется "недоказанностью наличия в действиях обвиняемого состава этого преступления". В преамбуле решения суда отмечено, что указы президента, в том числе "О мобилизационной подготовке и мобилизации", "О введении военного положения на Украине", "которые легитимируются под видом законов, являются авторскими произведениями, не имеют конституционной основы, не являются законами по сути, не являются обязательными для исполнения народом, являются офертами от субъекта, который предоставляет услуги по государственному управлению". "Эти "нормативные акты" имеют статус применяемых, а не являются легальным действующим законодательством", - говорится в преамбуле к решению суда. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. За это время сроки их действия неоднократно продлевались.
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в мире, украина, владимир зеленский, полтавская область
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Полтавская область
На Украине оправдали уклониста, усомнившись в указе о мобилизации
Суд на Украине оправдал уклониста, усомнившись в законности указа о мобилизации
МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Судья Зеньковского райсуда Полтавской области Украины оправдал обвиняемого в уклонении от мобилизации и в своем приговоре поставил под сомнение легитимность указов Владимира Зеленского о мобилизации и военном положении.
Согласно тексту приговора на сайте реестра судебных решений Украины, 23 августа Зеньковский райсуд вынес оправдательный приговор обвиняемому в уклонении от мобилизации. Это объясняется "недоказанностью наличия в действиях обвиняемого состава этого преступления".
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В преамбуле решения суда отмечено, что указы президента, в том числе "О мобилизационной подготовке и мобилизации", "О введении военного положения на Украине", "которые легитимируются под видом законов, являются авторскими произведениями, не имеют конституционной основы, не являются законами по сути, не являются обязательными для исполнения народом, являются офертами от субъекта, который предоставляет услуги по государственному управлению".
«
"Эти "нормативные акты" имеют статус применяемых, а не являются легальным действующим законодательством", - говорится в преамбуле к решению суда.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. За это время сроки их действия неоднократно продлевались.
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