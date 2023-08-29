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"Серьезная угроза". Зеленскому сообщили плохие новости с фронта
"Серьезная угроза". Зеленскому сообщили плохие новости с фронта - РИА Новости, 29.08.2023
"Серьезная угроза". Зеленскому сообщили плохие новости с фронта
Российские управляемые бомбы представляют серьезную угрозу для ВСУ, пишет портал Business Insider. РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T11:09
2023-08-29T11:09
2023-08-29T11:35
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киев
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Российские управляемые бомбы представляют серьезную угрозу для ВСУ, пишет портал Business Insider."Корректируемые авиационные бомбы — один из наших самых больших страхов. Русские их используют масштабно. Не могу сказать о точности, но оружие мощное", — цитируют солдата украинских ВС журналисты.Как отметили в статье, военнослужащие жалуются на то, что оно способно полностью сровнять с землей практически любые укрытия.Украинский солдат также рассказал о силе воздушной разведки российских войск, обнаруживающей противника, где бы он ни был на поле боя. Из-за нее выполнять боевые задания в условиях полной скрытности практически невозможно, добавил он.Украинское контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и в первую очередь Запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа".
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в мире, киев, владимир путин, вооруженные силы украины, нато, технологии
В мире, Киев, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО, Технологии
"Серьезная угроза". Зеленскому сообщили плохие новости с фронта
BI: солдаты ВСУ назвали российские управляемые авиабомбы большой угрозой