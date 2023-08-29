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В Госдуме назвали фашистским заявление Киева об ударах по Крыму - РИА Новости, 29.08.2023
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04:02 29.08.2023 (обновлено: 04:58 29.08.2023)
https://ria.ru/20230829/udary-1892807543.html
В Госдуме назвали фашистским заявление Киева об ударах по Крыму
В Госдуме назвали фашистским заявление Киева об ударах по Крыму - РИА Новости, 29.08.2023
В Госдуме назвали фашистским заявление Киева об ударах по Крыму
Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал фашистским заявление, что западные страны согласовали Украине удары по... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T04:02
2023-08-29T04:58
леонид ивлев
михаил подоляк
госдума рф
республика крым
украина
россия
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг — РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал фашистским заявление, что западные страны согласовали Украине удары по полуострову, и призвал начать применять в отношении украинских войск боеприпасы, которые еще не использовали в боях. &quot;Абсолютно фашистское заявление прозвучало из киевского офиса - уничтожение &quot;всего российского&quot; в Крыму. Это означает уничтожение всех жителей Крыма, граждан России - русских, украинцев, крымских татар, белорусов, немцев, евреев, армян, греков и других. Только за то, что они российские граждане&quot;, — сказал Ивлев РИА Новости.По его словам, остановить такие фашистские намерения можно только победой на фронтах СВО. "Следует отбросить всякий гуманизм и начать применять такие боеприпасы, которые еще не использовали в боях. Среди них - бомбы объемного взрыва или объемно-детонирующие бомбы, термобарические боеприпасы, боеприпасы повышенной убойности и тому подобное. Это обычные боеприпасы, но по своей мощности сравнимы с сверхмалыми ядерными тактическими боеприпасами, но у них отсутствует радиационное заражение. Украинский фашизм и поддерживающие его страны НАТО понимают только силу", — сказал Ивлев.Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что западные партнеры поддерживают Украину в уничтожении "всего российского", в том числе согласованы удары по Крыму. По словам Подоляка, количество "неустановленных беспилотников", бьющих по российской территории, будет увеличиваться.
https://ria.ru/20230826/krym-1892376828.html
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леонид ивлев, михаил подоляк, госдума рф, республика крым, украина, россия, в мире
Леонид Ивлев, Михаил Подоляк, Госдума РФ, Республика Крым, Украина, Россия, В мире
В Госдуме назвали фашистским заявление Киева об ударах по Крыму

Депутат Ивлев назвал фашистским заявление Киева об ударах БПЛА по Крыму

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЛеонид Ивлев
Леонид Ивлев - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Леонид Ивлев. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг — РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал фашистским заявление, что западные страны согласовали Украине удары по полуострову, и призвал начать применять в отношении украинских войск боеприпасы, которые еще не использовали в боях.
«

"Абсолютно фашистское заявление прозвучало из киевского офиса - уничтожение "всего российского" в Крыму. Это означает уничтожение всех жителей Крыма, граждан России - русских, украинцев, крымских татар, белорусов, немцев, евреев, армян, греков и других. Только за то, что они российские граждане", — сказал Ивлев РИА Новости.

По его словам, остановить такие фашистские намерения можно только победой на фронтах СВО.
"Следует отбросить всякий гуманизм и начать применять такие боеприпасы, которые еще не использовали в боях. Среди них - бомбы объемного взрыва или объемно-детонирующие бомбы, термобарические боеприпасы, боеприпасы повышенной убойности и тому подобное. Это обычные боеприпасы, но по своей мощности сравнимы с сверхмалыми ядерными тактическими боеприпасами, но у них отсутствует радиационное заражение. Украинский фашизм и поддерживающие его страны НАТО понимают только силу", — сказал Ивлев.
Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что западные партнеры поддерживают Украину в уничтожении "всего российского", в том числе согласованы удары по Крыму. По словам Подоляка, количество "неустановленных беспилотников", бьющих по российской территории, будет увеличиваться.
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Леонид ИвлевМихаил ПодолякГосдума РФРеспублика КрымУкраинаРоссияВ мире
 
 
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