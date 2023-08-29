https://ria.ru/20230829/uchastki-1892822680.html
Жители новых регионов смогут голосовать в других субъектах России
Жители новых регионов смогут голосовать в других субъектах России - РИА Новости, 29.08.2023
Жители новых регионов смогут голосовать в других субъектах России
Жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей смогут проголосовать в других регионах России на сентябрьских выборах, для них открыто 329 экстерриториальных РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T09:27
2023-08-29T09:27
2023-08-29T11:58
политика
россия
луганская народная республика
херсонская область
элла памфилова
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МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей смогут проголосовать в других регионах России на сентябрьских выборах, для них открыто 329 экстерриториальных участков, сообщила в интервью РИА Новости глава ЦИК РФ Элла Памфилова. "Было предложено открыть экстерриториальные участки… для жителей Донецкой, Луганской народных республик и Запорожской и Херсонской областей в тех регионах, где есть концентрация жителей этих регионов. Таких участков на территории России у нас 329, где жители этих четырех субъектов Российской Федерации смогут проголосовать за кандидатов в законодательные органы власти своих регионов", - сказала Памфилова.Глава ЦИК России обратила внимание, что экстерриториальные участки в том виде, в котором они применяются в ходе избирательной кампании 2024 года – это впервые, поскольку впервые это внесено в федеральное законодательство, исходя из того, что многие жители четырёх новых субъектов России по разным причинам находятся в других регионах. "И, конечно, мы обязаны обеспечить им возможность проголосовать на выборах, которые проходят на их родной земле, там, где они постоянно прописаны", - отметила она. Выборы в России пройдут в единый день голосования 10 сентября. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
https://ria.ru/20230828/vybory-1892750032.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, россия, луганская народная республика, херсонская область , элла памфилова
Политика, Россия, Луганская Народная Республика, Херсонская область , Элла Памфилова
Жители новых регионов смогут голосовать в других субъектах России
Для жителей новых регионов открыли экстерриториальные участки для голосования
МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей смогут проголосовать в других регионах России на сентябрьских выборах, для них открыто 329 экстерриториальных участков, сообщила в интервью РИА Новости глава ЦИК РФ Элла Памфилова.
"Было предложено открыть экстерриториальные участки… для жителей Донецкой, Луганской народных республик и Запорожской и Херсонской областей в тех регионах, где есть концентрация жителей этих регионов. Таких участков на территории России у нас 329, где жители этих четырех субъектов Российской Федерации смогут проголосовать за кандидатов в законодательные органы власти своих регионов", - сказала Памфилова.
Глава ЦИК России
обратила внимание, что экстерриториальные участки в том виде, в котором они применяются в ходе избирательной кампании 2024 года – это впервые, поскольку впервые это внесено в федеральное законодательство, исходя из того, что многие жители четырёх новых субъектов России по разным причинам находятся в других регионах.
"И, конечно, мы обязаны обеспечить им возможность проголосовать на выборах, которые проходят на их родной земле, там, где они постоянно прописаны", - отметила она.
Выборы в России пройдут в единый день голосования 10 сентября. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
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