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Жители новых регионов смогут голосовать в других субъектах России - РИА Новости, 29.08.2023
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09:27 29.08.2023 (обновлено: 11:58 29.08.2023)
https://ria.ru/20230829/uchastki-1892822680.html
Жители новых регионов смогут голосовать в других субъектах России
Жители новых регионов смогут голосовать в других субъектах России - РИА Новости, 29.08.2023
Жители новых регионов смогут голосовать в других субъектах России
Жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей смогут проголосовать в других регионах России на сентябрьских выборах, для них открыто 329 экстерриториальных РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T09:27
2023-08-29T11:58
политика
россия
луганская народная республика
херсонская область
элла памфилова
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МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей смогут проголосовать в других регионах России на сентябрьских выборах, для них открыто 329 экстерриториальных участков, сообщила в интервью РИА Новости глава ЦИК РФ Элла Памфилова. "Было предложено открыть экстерриториальные участки… для жителей Донецкой, Луганской народных республик и Запорожской и Херсонской областей в тех регионах, где есть концентрация жителей этих регионов. Таких участков на территории России у нас 329, где жители этих четырех субъектов Российской Федерации смогут проголосовать за кандидатов в законодательные органы власти своих регионов", - сказала Памфилова.Глава ЦИК России обратила внимание, что экстерриториальные участки в том виде, в котором они применяются в ходе избирательной кампании 2024 года – это впервые, поскольку впервые это внесено в федеральное законодательство, исходя из того, что многие жители четырёх новых субъектов России по разным причинам находятся в других регионах. "И, конечно, мы обязаны обеспечить им возможность проголосовать на выборах, которые проходят на их родной земле, там, где они постоянно прописаны", - отметила она. Выборы в России пройдут в единый день голосования 10 сентября. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
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политика, россия, луганская народная республика, херсонская область , элла памфилова
Политика, Россия, Луганская Народная Республика, Херсонская область , Элла Памфилова
Жители новых регионов смогут голосовать в других субъектах России

Для жителей новых регионов открыли экстерриториальные участки для голосования

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЖенщина голосует на выборах
Женщина голосует на выборах - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Женщина голосует на выборах. Архивное фото
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МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей смогут проголосовать в других регионах России на сентябрьских выборах, для них открыто 329 экстерриториальных участков, сообщила в интервью РИА Новости глава ЦИК РФ Элла Памфилова.
"Было предложено открыть экстерриториальные участки… для жителей Донецкой, Луганской народных республик и Запорожской и Херсонской областей в тех регионах, где есть концентрация жителей этих регионов. Таких участков на территории России у нас 329, где жители этих четырех субъектов Российской Федерации смогут проголосовать за кандидатов в законодательные органы власти своих регионов", - сказала Памфилова.
Глава ЦИК России обратила внимание, что экстерриториальные участки в том виде, в котором они применяются в ходе избирательной кампании 2024 года – это впервые, поскольку впервые это внесено в федеральное законодательство, исходя из того, что многие жители четырёх новых субъектов России по разным причинам находятся в других регионах.
"И, конечно, мы обязаны обеспечить им возможность проголосовать на выборах, которые проходят на их родной земле, там, где они постоянно прописаны", - отметила она.
Выборы в России пройдут в единый день голосования 10 сентября. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
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ПолитикаРоссияЛуганская Народная РеспубликаХерсонская областьЭлла Памфилова
 
 
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