https://ria.ru/20230829/uchastki-1892822680.html

Жители новых регионов смогут голосовать в других субъектах России

Жители новых регионов смогут голосовать в других субъектах России - РИА Новости, 29.08.2023

Жители новых регионов смогут голосовать в других субъектах России

Жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей смогут проголосовать в других регионах России на сентябрьских выборах, для них открыто 329 экстерриториальных РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T09:27

2023-08-29T09:27

2023-08-29T11:58

политика

россия

луганская народная республика

херсонская область

элла памфилова

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МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей смогут проголосовать в других регионах России на сентябрьских выборах, для них открыто 329 экстерриториальных участков, сообщила в интервью РИА Новости глава ЦИК РФ Элла Памфилова. "Было предложено открыть экстерриториальные участки… для жителей Донецкой, Луганской народных республик и Запорожской и Херсонской областей в тех регионах, где есть концентрация жителей этих регионов. Таких участков на территории России у нас 329, где жители этих четырех субъектов Российской Федерации смогут проголосовать за кандидатов в законодательные органы власти своих регионов", - сказала Памфилова.Глава ЦИК России обратила внимание, что экстерриториальные участки в том виде, в котором они применяются в ходе избирательной кампании 2024 года – это впервые, поскольку впервые это внесено в федеральное законодательство, исходя из того, что многие жители четырёх новых субъектов России по разным причинам находятся в других регионах. "И, конечно, мы обязаны обеспечить им возможность проголосовать на выборах, которые проходят на их родной земле, там, где они постоянно прописаны", - отметила она. Выборы в России пройдут в единый день голосования 10 сентября. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

https://ria.ru/20230828/vybory-1892750032.html

россия

луганская народная республика

херсонская область

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Варвара Скокшина

политика, россия, луганская народная республика, херсонская область , элла памфилова