https://ria.ru/20230829/ubiystvo-1892907351.html

Под Калугой работника завода заподозрили в убийстве коллеги

Под Калугой работника завода заподозрили в убийстве коллеги - РИА Новости, 29.08.2023

Под Калугой работника завода заподозрили в убийстве коллеги

Работник завода в Калужской области подозревается в убийстве коллеги, чье тело было найдено на территории предприятия, мужчина пытался скрыться, но сотрудники... РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T14:41

2023-08-29T14:41

2023-08-29T15:36

происшествия

калуга

калужская область

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ЯРОСЛАВЛЬ, 29 авг – РИА Новости. Работник завода в Калужской области подозревается в убийстве коллеги, чье тело было найдено на территории предприятия, мужчина пытался скрыться, но сотрудники уголовного розыска задержали его, сообщила РИА Новости представитель СУСК России по региону. По данным СУСК, 27 августа на территории предприятия в поселке Полотняный завод Дзержинского района Калужской области было обнаружено тело 21-летней работницы с телесными повреждениями, свидетельствующими о совершенном в отношении потерпевшей насилии и криминальном характере её смерти. "По подозрению в совершении преступления задержан 36-летний житель Дзержинского района. По версии следствия, сразу после совершения преступления в отношении знакомой мужчина скрылся, однако был обнаружен сотрудниками уголовного розыска на территории Московской области. Подозреваемый задержан и допрошен", - говорится в сообщении. Представитель СУСК пояснила РИА Новости, что мужчина тоже работал на данном предприятии. Остальные подробности следственные органы не раскрывают. По данным УМВД по Калужской области, подозреваемый – ранее судимый мужчина 1987 года рождения. Сотрудники уголовного розыска вычислили его в ходе опроса свидетелей и просмотра записей с камер видеонаблюдения. Сообщается, что следователи СУСК намерены ходатайствовать перед судом об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу.

https://ria.ru/20230828/ubiystvo-1892718664.html

https://ria.ru/20230825/arest-1892298444.html

калуга

калужская область

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, калуга, калужская область