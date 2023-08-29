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Под Калугой работника завода заподозрили в убийстве коллеги - РИА Новости, 29.08.2023
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14:41 29.08.2023 (обновлено: 15:36 29.08.2023)
https://ria.ru/20230829/ubiystvo-1892907351.html
Под Калугой работника завода заподозрили в убийстве коллеги
Под Калугой работника завода заподозрили в убийстве коллеги - РИА Новости, 29.08.2023
Под Калугой работника завода заподозрили в убийстве коллеги
Работник завода в Калужской области подозревается в убийстве коллеги, чье тело было найдено на территории предприятия, мужчина пытался скрыться, но сотрудники... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T14:41
2023-08-29T15:36
происшествия
калуга
калужская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 29 авг – РИА Новости. Работник завода в Калужской области подозревается в убийстве коллеги, чье тело было найдено на территории предприятия, мужчина пытался скрыться, но сотрудники уголовного розыска задержали его, сообщила РИА Новости представитель СУСК России по региону. По данным СУСК, 27 августа на территории предприятия в поселке Полотняный завод Дзержинского района Калужской области было обнаружено тело 21-летней работницы с телесными повреждениями, свидетельствующими о совершенном в отношении потерпевшей насилии и криминальном характере её смерти. "По подозрению в совершении преступления задержан 36-летний житель Дзержинского района. По версии следствия, сразу после совершения преступления в отношении знакомой мужчина скрылся, однако был обнаружен сотрудниками уголовного розыска на территории Московской области. Подозреваемый задержан и допрошен", - говорится в сообщении. Представитель СУСК пояснила РИА Новости, что мужчина тоже работал на данном предприятии. Остальные подробности следственные органы не раскрывают. По данным УМВД по Калужской области, подозреваемый – ранее судимый мужчина 1987 года рождения. Сотрудники уголовного розыска вычислили его в ходе опроса свидетелей и просмотра записей с камер видеонаблюдения. Сообщается, что следователи СУСК намерены ходатайствовать перед судом об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу.
https://ria.ru/20230828/ubiystvo-1892718664.html
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происшествия, калуга, калужская область
Происшествия, Калуга, Калужская область
Под Калугой работника завода заподозрили в убийстве коллеги

Работника предприятия в поселке Полотняный завод заподозрили в убийстве женщины

© РИА Новости / Владимир АстапковичНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 29 авг – РИА Новости. Работник завода в Калужской области подозревается в убийстве коллеги, чье тело было найдено на территории предприятия, мужчина пытался скрыться, но сотрудники уголовного розыска задержали его, сообщила РИА Новости представитель СУСК России по региону.
По данным СУСК, 27 августа на территории предприятия в поселке Полотняный завод Дзержинского района Калужской области было обнаружено тело 21-летней работницы с телесными повреждениями, свидетельствующими о совершенном в отношении потерпевшей насилии и криминальном характере её смерти.
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"По подозрению в совершении преступления задержан 36-летний житель Дзержинского района. По версии следствия, сразу после совершения преступления в отношении знакомой мужчина скрылся, однако был обнаружен сотрудниками уголовного розыска на территории Московской области. Подозреваемый задержан и допрошен", - говорится в сообщении.
Представитель СУСК пояснила РИА Новости, что мужчина тоже работал на данном предприятии. Остальные подробности следственные органы не раскрывают.
По данным УМВД по Калужской области, подозреваемый – ранее судимый мужчина 1987 года рождения. Сотрудники уголовного розыска вычислили его в ходе опроса свидетелей и просмотра записей с камер видеонаблюдения.
Сообщается, что следователи СУСК намерены ходатайствовать перед судом об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу.
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