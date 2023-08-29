https://ria.ru/20230829/turizm-1892870693.html

Архангельский кампус поможет развивать яхтенный туризм

Архангельский кампус поможет развивать яхтенный туризм - РИА Новости, 29.08.2023

Архангельский кампус поможет развивать яхтенный туризм

Одним из инфраструктурных объектов межвузовского кампуса мирового уровня "Арктическая звезда", который появится в Архангельске, станет яхтенная марина, что... РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T12:14

2023-08-29T12:14

2023-08-29T12:14

архангельская область

архангельск

ссср

архангельская область

владимир путин

туризм

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АРХАНГЕЛЬСК, 29 авг – РИА Новости. Одним из инфраструктурных объектов межвузовского кампуса мирового уровня "Арктическая звезда", который появится в Архангельске, станет яхтенная марина, что позволит развивать яхтенный туризм в регионе, а также поднять уровень знаменитой Соловецкой регаты, сообщила пресс-служба областного правительства. Согласно проекту, специально оборудованная гавань для маломерных судов разместится на набережной Северной Двины в зоне студгородка. К специальному причалу смогут подходить яхты и небольшие пассажирские суда. Здесь будет создана вся необходимая лодочная и яхтенная инфраструктура для причаливания и хранения маломерных судов. "Кроме того, создание марины будет иметь и образовательный элемент – на ее базе планируется организовать работу центра водных видов спорта и школы яхтинга", - говорится в сообщении. По мнению экспертов, этот проект значим для развития водного внутреннего туризма. Яхтмарина будет создана в качестве структурной составляющей межвузовского кампуса "Арктическая звезда" – площадки, которая объединит студенческое и научное сообщество, горожан и туристов. По словам сотрудника Лаверовского центра, профессионального яхтсмена, мастера спорта СССР Сергея Звягина, яхтенная марина на базе кампуса будет иметь значение для студенческой практики и может стать прекрасным местом отдыха и развлечений для архангелогородцев. "Важно и то, что наконец-то в Архангельске появится оснащенная современная точка, где смогут останавливаться суда маломерного флота. Яхтенная марина подразумевает и развитие сервисных услуг – это вода, топливо, электроэнергия и так далее, то есть не только причаливание и хранение, но и полное обслуживание судов", - приводятся в сообщении слова Звягина. Он добавил, что постройка такого объекта дополнит и расширит возможности для развития водного внутреннего туризма. Это особенно важно для региона, обладающего колоссальными водными ресурсами. В то же время Архангельская область славится своей Соловецкой парусной регатой – традиционным фестивалем парусных яхт, который проводится в акватории Белого моря с 1974 года. По мнению Звягина, возможности современной яхтенной марины позволят на несколько рангов выше поднять уровень Соловецкой регаты и привлечь к участию в ней больше яхтсменов и любителей парусного спорта. "В настоящее время проект яхтмарины находится в разработке. Когда он будет реализован, в Архангельске появятся не только современный причал и парусная школа, но и еще одно новое место для прогулок", - отметили в региональном правительстве. Кампусы мирового уровня возводятся в рамках национального проекта "Наука и университеты" на основе государственно-частного партнерства по поручению президента РФ Владимира Путина. "Арктическая звезда" будет включать комплекс зданий, где разместятся несколько корпусов общежитий, образовательные пространства, научно-исследовательские лаборатории, спортивный комплекс, конгресс-центр с общественно-деловыми локациями.

https://ria.ru/20211019/yakhtennyyturizm-1755170193.html

https://ria.ru/20230628/territorii-1880937422.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

архангельск, ссср, архангельская область, владимир путин, туризм