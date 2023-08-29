https://ria.ru/20230829/turizm-1892870693.html
Архангельский кампус поможет развивать яхтенный туризм
Архангельский кампус поможет развивать яхтенный туризм - РИА Новости, 29.08.2023
Архангельский кампус поможет развивать яхтенный туризм
Одним из инфраструктурных объектов межвузовского кампуса мирового уровня "Арктическая звезда", который появится в Архангельске, станет яхтенная марина, что... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T12:14
2023-08-29T12:14
2023-08-29T12:14
архангельская область
архангельск
ссср
архангельская область
владимир путин
туризм
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АРХАНГЕЛЬСК, 29 авг – РИА Новости. Одним из инфраструктурных объектов межвузовского кампуса мирового уровня "Арктическая звезда", который появится в Архангельске, станет яхтенная марина, что позволит развивать яхтенный туризм в регионе, а также поднять уровень знаменитой Соловецкой регаты, сообщила пресс-служба областного правительства. Согласно проекту, специально оборудованная гавань для маломерных судов разместится на набережной Северной Двины в зоне студгородка. К специальному причалу смогут подходить яхты и небольшие пассажирские суда. Здесь будет создана вся необходимая лодочная и яхтенная инфраструктура для причаливания и хранения маломерных судов. "Кроме того, создание марины будет иметь и образовательный элемент – на ее базе планируется организовать работу центра водных видов спорта и школы яхтинга", - говорится в сообщении. По мнению экспертов, этот проект значим для развития водного внутреннего туризма. Яхтмарина будет создана в качестве структурной составляющей межвузовского кампуса "Арктическая звезда" – площадки, которая объединит студенческое и научное сообщество, горожан и туристов. По словам сотрудника Лаверовского центра, профессионального яхтсмена, мастера спорта СССР Сергея Звягина, яхтенная марина на базе кампуса будет иметь значение для студенческой практики и может стать прекрасным местом отдыха и развлечений для архангелогородцев. "Важно и то, что наконец-то в Архангельске появится оснащенная современная точка, где смогут останавливаться суда маломерного флота. Яхтенная марина подразумевает и развитие сервисных услуг – это вода, топливо, электроэнергия и так далее, то есть не только причаливание и хранение, но и полное обслуживание судов", - приводятся в сообщении слова Звягина. Он добавил, что постройка такого объекта дополнит и расширит возможности для развития водного внутреннего туризма. Это особенно важно для региона, обладающего колоссальными водными ресурсами. В то же время Архангельская область славится своей Соловецкой парусной регатой – традиционным фестивалем парусных яхт, который проводится в акватории Белого моря с 1974 года. По мнению Звягина, возможности современной яхтенной марины позволят на несколько рангов выше поднять уровень Соловецкой регаты и привлечь к участию в ней больше яхтсменов и любителей парусного спорта. "В настоящее время проект яхтмарины находится в разработке. Когда он будет реализован, в Архангельске появятся не только современный причал и парусная школа, но и еще одно новое место для прогулок", - отметили в региональном правительстве. Кампусы мирового уровня возводятся в рамках национального проекта "Наука и университеты" на основе государственно-частного партнерства по поручению президента РФ Владимира Путина. "Арктическая звезда" будет включать комплекс зданий, где разместятся несколько корпусов общежитий, образовательные пространства, научно-исследовательские лаборатории, спортивный комплекс, конгресс-центр с общественно-деловыми локациями.
https://ria.ru/20211019/yakhtennyyturizm-1755170193.html
https://ria.ru/20230628/territorii-1880937422.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
архангельск, ссср, архангельская область, владимир путин, туризм
Архангельская область, Архангельск, СССР, Архангельская область, Владимир Путин, Туризм
Архангельский кампус поможет развивать яхтенный туризм
Архангельский кампус "Арктическая звезда" поможет развивать яхтенный туризм
АРХАНГЕЛЬСК, 29 авг – РИА Новости. Одним из инфраструктурных объектов межвузовского кампуса мирового уровня "Арктическая звезда", который появится в Архангельске, станет яхтенная марина, что позволит развивать яхтенный туризм в регионе, а также поднять уровень знаменитой Соловецкой регаты, сообщила пресс-служба областного правительства.
Согласно проекту, специально оборудованная гавань для маломерных судов разместится на набережной Северной Двины в зоне студгородка. К специальному причалу смогут подходить яхты и небольшие пассажирские суда. Здесь будет создана вся необходимая лодочная и яхтенная инфраструктура для причаливания и хранения маломерных судов.
Правительство утвердило концепцию развития яхтенного туризма в России
"Кроме того, создание марины будет иметь и образовательный элемент – на ее базе планируется организовать работу центра водных видов спорта и школы яхтинга", - говорится в сообщении.
По мнению экспертов, этот проект значим для развития водного внутреннего туризма. Яхтмарина будет создана в качестве структурной составляющей межвузовского кампуса "Арктическая звезда" – площадки, которая объединит студенческое и научное сообщество, горожан и туристов.
По словам сотрудника Лаверовского центра, профессионального яхтсмена, мастера спорта СССР
Сергея Звягина, яхтенная марина на базе кампуса будет иметь значение для студенческой практики и может стать прекрасным местом отдыха и развлечений для архангелогородцев.
«
"Важно и то, что наконец-то в Архангельске появится оснащенная современная точка, где смогут останавливаться суда маломерного флота. Яхтенная марина подразумевает и развитие сервисных услуг – это вода, топливо, электроэнергия и так далее, то есть не только причаливание и хранение, но и полное обслуживание судов", - приводятся в сообщении слова Звягина.
Он добавил, что постройка такого объекта дополнит и расширит возможности для развития водного внутреннего туризма. Это особенно важно для региона, обладающего колоссальными водными ресурсами. В то же время Архангельская область
славится своей Соловецкой парусной регатой – традиционным фестивалем парусных яхт, который проводится в акватории Белого моря
с 1974 года.
По мнению Звягина, возможности современной яхтенной марины позволят на несколько рангов выше поднять уровень Соловецкой регаты и привлечь к участию в ней больше яхтсменов и любителей парусного спорта.
"В настоящее время проект яхтмарины находится в разработке. Когда он будет реализован, в Архангельске появятся не только современный причал и парусная школа, но и еще одно новое место для прогулок", - отметили в региональном правительстве.
Кампусы мирового уровня возводятся в рамках национального проекта "Наука и университеты" на основе государственно-частного партнерства по поручению президента РФ Владимира Путина
. "Арктическая звезда" будет включать комплекс зданий, где разместятся несколько корпусов общежитий, образовательные пространства, научно-исследовательские лаборатории, спортивный комплекс, конгресс-центр с общественно-деловыми локациями.
Новые территории Архангельской области вошли в программу "Гектар Арктики"