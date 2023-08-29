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Специалисты подготовили отчет по обследованию "Троицы" - РИА Новости, 29.08.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
10:51 29.08.2023 (обновлено: 10:59 29.08.2023)
https://ria.ru/20230829/troitsa-1892839157.html
Специалисты подготовили отчет по обследованию "Троицы"
Специалисты подготовили отчет по обследованию "Троицы" - РИА Новости, 29.08.2023
Специалисты подготовили отчет по обследованию "Троицы"
Отчет по обследованию иконы "Святая Троица" готов, дата расширенного реставрационного совета согласовывается с его участниками, сообщила РИА Новости заведующая... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T10:51
2023-08-29T10:59
культура
россия
владимир путин
ольга любимова
третьяковская галерея
русский музей
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Отчет по обследованию иконы "Святая Троица" готов, дата расширенного реставрационного совета согласовывается с его участниками, сообщила РИА Новости заведующая отделом по научно-методической работе и выставочной деятельности центра Грабаря Елена Проханова.&quot;Отчет (по обследованию &quot;Троицы&quot;) нам прислали. Мы сейчас ставим на согласование дату расширенного реставрационного совета, потому что нужно, чтобы её подтвердила и Лавра, и Третьяковка. И дальше мы уже будем приглашать участников совета&quot;, - сказала собеседница агентства.Проханова также добавила, что для участия в совете будут приглашены специалисты Русского музея, Эрмитажа, Музея имени Андрея Рублева, Института искусствознания. Конечно, сотрудники Третьяковской галереи, которые принимали участие в обследовании иконы.Ранее Проханова сообщала РИА Новости, что в совете по реставрации иконы примут участие специалисты около десяти ведущих институций в области искусства, в числе которых проректор Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина Юрий Бобров, Русский музей, Эрмитаж, Музей Рублева, естественно, Третьяковка, Московский Кремль, ГОСНИИР.Икона "Святая Троица" была написана Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры. После революции в 1929 году "Троицу" передали в Государственную Третьяковскую галерею, где она хранилась до последнего времени. В мае текущего года президент России Владимир Путин распорядился вернуть Церкви шедевр древнерусской иконописи. В начале июня патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал, что "Троица" будет выставлена в храме Христа Спасителя, а затем вернется на свое историческое место — в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры.В июле "Троицу" передали в безвозмездное пользование лавре на 49 лет, соответствующее соглашение заключено между Третьяковской галереей и монастырем, оно подписано министром культуры РФ Ольгой Любимовой и патриархом Московским и всея Руси Кириллом.
https://ria.ru/20230810/ikona-1889339832.html
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россия, владимир путин, ольга любимова, третьяковская галерея, русский музей
Культура, Россия, Владимир Путин, Ольга Любимова, Третьяковская галерея, Русский музей
Специалисты подготовили отчет по обследованию "Троицы"

Специалисты подготовили отчет по обследованию иконы "Святая Троица"

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСотрудники Государственной Третьяковской галереи осматривают икону "Святая Троица" Андрея Рублева
Сотрудники Государственной Третьяковской галереи осматривают икону Святая Троица Андрея Рублева - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Сотрудники Государственной Третьяковской галереи осматривают икону "Святая Троица" Андрея Рублева. Архивное фото
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Отчет по обследованию иконы "Святая Троица" готов, дата расширенного реставрационного совета согласовывается с его участниками, сообщила РИА Новости заведующая отделом по научно-методической работе и выставочной деятельности центра Грабаря Елена Проханова.
«

"Отчет (по обследованию "Троицы") нам прислали. Мы сейчас ставим на согласование дату расширенного реставрационного совета, потому что нужно, чтобы её подтвердила и Лавра, и Третьяковка. И дальше мы уже будем приглашать участников совета", - сказала собеседница агентства.

Проханова также добавила, что для участия в совете будут приглашены специалисты Русского музея, Эрмитажа, Музея имени Андрея Рублева, Института искусствознания. Конечно, сотрудники Третьяковской галереи, которые принимали участие в обследовании иконы.
Ранее Проханова сообщала РИА Новости, что в совете по реставрации иконы примут участие специалисты около десяти ведущих институций в области искусства, в числе которых проректор Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина Юрий Бобров, Русский музей, Эрмитаж, Музей Рублева, естественно, Третьяковка, Московский Кремль, ГОСНИИР.
Прибытие иконы А. Рублева Троица в реставрационный центр им. Грабаря - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
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10 августа, 17:28
Икона "Святая Троица" была написана Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры. После революции в 1929 году "Троицу" передали в Государственную Третьяковскую галерею, где она хранилась до последнего времени. В мае текущего года президент России Владимир Путин распорядился вернуть Церкви шедевр древнерусской иконописи. В начале июня патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал, что "Троица" будет выставлена в храме Христа Спасителя, а затем вернется на свое историческое место — в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры.
В июле "Троицу" передали в безвозмездное пользование лавре на 49 лет, соответствующее соглашение заключено между Третьяковской галереей и монастырем, оно подписано министром культуры РФ Ольгой Любимовой и патриархом Московским и всея Руси Кириллом.
Прибытие иконы А. Рублева Троица в реставрационный центр им. Грабаря - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
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КультураРоссияВладимир ПутинОльга ЛюбимоваТретьяковская галереяРусский музей
 
 
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