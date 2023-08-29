https://ria.ru/20230829/troitsa-1892839157.html

Специалисты подготовили отчет по обследованию "Троицы"

Специалисты подготовили отчет по обследованию "Троицы" - РИА Новости, 29.08.2023

Специалисты подготовили отчет по обследованию "Троицы"

Отчет по обследованию иконы "Святая Троица" готов, дата расширенного реставрационного совета согласовывается с его участниками, сообщила РИА Новости заведующая... РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T10:51

2023-08-29T10:51

2023-08-29T10:59

культура

россия

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ольга любимова

третьяковская галерея

русский музей

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Отчет по обследованию иконы "Святая Троица" готов, дата расширенного реставрационного совета согласовывается с его участниками, сообщила РИА Новости заведующая отделом по научно-методической работе и выставочной деятельности центра Грабаря Елена Проханова."Отчет (по обследованию "Троицы") нам прислали. Мы сейчас ставим на согласование дату расширенного реставрационного совета, потому что нужно, чтобы её подтвердила и Лавра, и Третьяковка. И дальше мы уже будем приглашать участников совета", - сказала собеседница агентства.Проханова также добавила, что для участия в совете будут приглашены специалисты Русского музея, Эрмитажа, Музея имени Андрея Рублева, Института искусствознания. Конечно, сотрудники Третьяковской галереи, которые принимали участие в обследовании иконы.Ранее Проханова сообщала РИА Новости, что в совете по реставрации иконы примут участие специалисты около десяти ведущих институций в области искусства, в числе которых проректор Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина Юрий Бобров, Русский музей, Эрмитаж, Музей Рублева, естественно, Третьяковка, Московский Кремль, ГОСНИИР.Икона "Святая Троица" была написана Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры. После революции в 1929 году "Троицу" передали в Государственную Третьяковскую галерею, где она хранилась до последнего времени. В мае текущего года президент России Владимир Путин распорядился вернуть Церкви шедевр древнерусской иконописи. В начале июня патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал, что "Троица" будет выставлена в храме Христа Спасителя, а затем вернется на свое историческое место — в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры.В июле "Троицу" передали в безвозмездное пользование лавре на 49 лет, соответствующее соглашение заключено между Третьяковской галереей и монастырем, оно подписано министром культуры РФ Ольгой Любимовой и патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

https://ria.ru/20230810/ikona-1889339832.html

https://ria.ru/20230721/troitsa-1885267185.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, владимир путин, ольга любимова, третьяковская галерея, русский музей