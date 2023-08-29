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Трамп уверен, что тюрьма ему не грозит - РИА Новости, 29.08.2023
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22:40 29.08.2023
https://ria.ru/20230829/tramp-1893030104.html
Трамп уверен, что тюрьма ему не грозит
Трамп уверен, что тюрьма ему не грозит - РИА Новости, 29.08.2023
Трамп уверен, что тюрьма ему не грозит
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что не боится оказаться за решеткой, поскольку считает уголовные дела против него "мошенническими". РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T22:40
2023-08-29T22:40
в мире
сша
джорджия
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 29 авг - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что не боится оказаться за решеткой, поскольку считает уголовные дела против него "мошенническими". &quot;Я не думаю, что это случится. Каждое дело - мошенническое&quot;, - заявил Трамп в интервью радиоведущему Гленну Беку.По словам Трампа, его преследуют "плохие, больные люди". "Теперь у меня больше сторонников, чем когда-либо", - добавил Трамп. Трампу предъявлено в общей сложности 91 обвинение в рамках четырех уголовных дел, которые политик-республиканец называет попыткой демократического истеблишмента помешать ему вернуться в Белый дом. Самые тяжелые статьи грозят Трампу 20 годами лишения свободы. Если наказание будет определяться методом сложения сроков, то он может быть осужден на несколько столетий в тюрьме. По совокупности обвинений политику грозит более 700 лет заключения. Трамп стал первым президентом США с фотографией, сделанной для тюремной картотеки. Снимок сделали, когда политик явился в тюрьму округа Фултон, в котором ему предъявлены обвинения о вмешательстве в выборы в штате Джорджия. Многие американские СМИ отмечали, что выдвинутые против Трампа обвинения только укрепляют его позиции среди избирателей.
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в мире, сша, джорджия, дональд трамп
В мире, США, Джорджия, Дональд Трамп
Трамп уверен, что тюрьма ему не грозит

Трамп считает дела против него мошенническими и не боится оказаться за решеткой

© AP Photo / Gerald HerbertДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© AP Photo / Gerald Herbert
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 29 авг - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что не боится оказаться за решеткой, поскольку считает уголовные дела против него "мошенническими".
«

"Я не думаю, что это случится. Каждое дело - мошенническое", - заявил Трамп в интервью радиоведущему Гленну Беку.

По словам Трампа, его преследуют "плохие, больные люди".
«
"Теперь у меня больше сторонников, чем когда-либо", - добавил Трамп.
Трампу предъявлено в общей сложности 91 обвинение в рамках четырех уголовных дел, которые политик-республиканец называет попыткой демократического истеблишмента помешать ему вернуться в Белый дом. Самые тяжелые статьи грозят Трампу 20 годами лишения свободы. Если наказание будет определяться методом сложения сроков, то он может быть осужден на несколько столетий в тюрьме. По совокупности обвинений политику грозит более 700 лет заключения.
Трамп стал первым президентом США с фотографией, сделанной для тюремной картотеки. Снимок сделали, когда политик явился в тюрьму округа Фултон, в котором ему предъявлены обвинения о вмешательстве в выборы в штате Джорджия. Многие американские СМИ отмечали, что выдвинутые против Трампа обвинения только укрепляют его позиции среди избирателей.
Официальное тюремное фото Трампа, так называемый магшот - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
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25 августа, 15:57
 
В миреСШАДжорджияДональд Трамп
 
 
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