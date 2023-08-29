Трамп уверен, что тюрьма ему не грозит
Трамп считает дела против него мошенническими и не боится оказаться за решеткой
© AP Photo / Gerald HerbertДональд Трамп
© AP Photo / Gerald Herbert
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 29 авг - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что не боится оказаться за решеткой, поскольку считает уголовные дела против него "мошенническими".
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"Я не думаю, что это случится. Каждое дело - мошенническое", - заявил Трамп в интервью радиоведущему Гленну Беку.
По словам Трампа, его преследуют "плохие, больные люди".
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"Теперь у меня больше сторонников, чем когда-либо", - добавил Трамп.
Трампу предъявлено в общей сложности 91 обвинение в рамках четырех уголовных дел, которые политик-республиканец называет попыткой демократического истеблишмента помешать ему вернуться в Белый дом. Самые тяжелые статьи грозят Трампу 20 годами лишения свободы. Если наказание будет определяться методом сложения сроков, то он может быть осужден на несколько столетий в тюрьме. По совокупности обвинений политику грозит более 700 лет заключения.
Трамп стал первым президентом США с фотографией, сделанной для тюремной картотеки. Снимок сделали, когда политик явился в тюрьму округа Фултон, в котором ему предъявлены обвинения о вмешательстве в выборы в штате Джорджия. Многие американские СМИ отмечали, что выдвинутые против Трампа обвинения только укрепляют его позиции среди избирателей.