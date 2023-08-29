https://ria.ru/20230829/tramp-1893030104.html

Трамп уверен, что тюрьма ему не грозит

Трамп уверен, что тюрьма ему не грозит - РИА Новости, 29.08.2023

Трамп уверен, что тюрьма ему не грозит

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что не боится оказаться за решеткой, поскольку считает уголовные дела против него "мошенническими". РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T22:40

2023-08-29T22:40

2023-08-29T22:40

в мире

сша

джорджия

дональд трамп

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1592947662_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a3df4c54ee3e81909ebec953ce828ffc.jpg

ВАШИНГТОН, 29 авг - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что не боится оказаться за решеткой, поскольку считает уголовные дела против него "мошенническими". "Я не думаю, что это случится. Каждое дело - мошенническое", - заявил Трамп в интервью радиоведущему Гленну Беку.По словам Трампа, его преследуют "плохие, больные люди". "Теперь у меня больше сторонников, чем когда-либо", - добавил Трамп. Трампу предъявлено в общей сложности 91 обвинение в рамках четырех уголовных дел, которые политик-республиканец называет попыткой демократического истеблишмента помешать ему вернуться в Белый дом. Самые тяжелые статьи грозят Трампу 20 годами лишения свободы. Если наказание будет определяться методом сложения сроков, то он может быть осужден на несколько столетий в тюрьме. По совокупности обвинений политику грозит более 700 лет заключения. Трамп стал первым президентом США с фотографией, сделанной для тюремной картотеки. Снимок сделали, когда политик явился в тюрьму округа Фултон, в котором ему предъявлены обвинения о вмешательстве в выборы в штате Джорджия. Многие американские СМИ отмечали, что выдвинутые против Трампа обвинения только укрепляют его позиции среди избирателей.

https://ria.ru/20230825/tramp-1892240930.html

сша

джорджия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, джорджия, дональд трамп