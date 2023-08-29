https://ria.ru/20230829/terakt-1892828872.html
Задержанный сторонник "Азова"* признался в подготовке теракта в Калуге
Задержанный сторонник "Азова"* признался в подготовке теракта в Калуге - РИА Новости, 29.08.2023
Задержанный сторонник "Азова"* признался в подготовке теракта в Калуге
Задержанный в Калуге сторонник нацбатальона "Азов"* признался, что по заданию представителя Украины разместил компоненты взрывных устройств по тайникам в... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T09:57
2023-08-29T09:57
2023-08-29T10:12
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МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Задержанный в Калуге сторонник нацбатальона "Азов"* признался, что по заданию представителя Украины разместил компоненты взрывных устройств по тайникам в Калужской области.Ранее ФСБ России сообщила о задержании в Калуге сторонника "Азова"*, который готовил теракт на "объекте критической инфраструктуры", а затем планировал уехать на Украину. По данным ведомства, фигурант захотел поехать на Украину для участия в боевых действиях на стороне ВСУ в составе "Азова"*. В оборудованном им тайнике обнаружены компоненты и составные части самодельного взрывного устройства. Уголовное дело возбуждено по факту приготовления к госизмене, к теракту, участию в деятельности террористической организации и прохождении обучения в целях терроризма."Мне поступило задание собрать компоненты для создания взрывного устройства для использования на территории Российской Федерации и разместить эти компоненты по тайникам на территории Калужской области", - сказал задержанный в видеоролике, опубликованном ФСБ.Он признался, что по прошествии некоторого времени с начала специальной военной операции начал помогать "организации на территории Украины" и перечислял ей финансовые средства. Задержанный оставил свои контакты, после чего с ним связался человек по имени Тарас.После того, как задержанный выполнил порученное ему задание, он получил инструкцию по выезду с из России и прибрёл билеты. При выезде его задержали сотрудники ФСБ.*Запрещенная в России террористическая организация
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калуга, вооруженные силы украины, украина, фсб, россия, безопасность
Калуга, Вооруженные силы Украины, Украина, ФСБ, Россия, Безопасность
Задержанный сторонник "Азова"* признался в подготовке теракта в Калуге
Сторонник "Азова" признался, что спрятал взрывчатку по тайникам под Калугой
МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Задержанный в Калуге сторонник нацбатальона "Азов"* признался, что по заданию представителя Украины разместил компоненты взрывных устройств по тайникам в Калужской области.
Ранее ФСБ России
сообщила о задержании в Калуге сторонника "Азова"*, который готовил теракт на "объекте критической инфраструктуры", а затем планировал уехать на Украину. По данным ведомства, фигурант захотел поехать на Украину для участия в боевых действиях на стороне ВСУ
в составе "Азова"*. В оборудованном им тайнике обнаружены компоненты и составные части самодельного взрывного устройства. Уголовное дело возбуждено по факту приготовления к госизмене, к теракту, участию в деятельности террористической организации и прохождении обучения в целях терроризма.
"Мне поступило задание собрать компоненты для создания взрывного устройства для использования на территории Российской Федерации и разместить эти компоненты по тайникам на территории Калужской области", - сказал задержанный в видеоролике, опубликованном ФСБ.
Он признался, что по прошествии некоторого времени с начала специальной военной операции начал помогать "организации на территории Украины" и перечислял ей финансовые средства. Задержанный оставил свои контакты, после чего с ним связался человек по имени Тарас.
После того, как задержанный выполнил порученное ему задание, он получил инструкцию по выезду с из России и прибрёл билеты. При выезде его задержали сотрудники ФСБ.
*Запрещенная в России террористическая организация
Задержанный ФСБ агент признался, что готовил теракт по заданию СБУ