https://ria.ru/20230829/tekhnika-1892916084.html

Именное подразделение из Ростовской области получило новую партию техники

Именное подразделение из Ростовской области получило новую партию техники - РИА Новости, 29.08.2023

Именное подразделение из Ростовской области получило новую партию техники

Правительство Ростовской области направило новую партию военно-технической помощи бойцам одного из именных подразделений региона - Ростовского святого Георгия... РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T15:09

2023-08-29T15:09

2023-08-29T15:15

ростовская область

ростовская область

ульяновский автомобильный завод (уаз)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 авг - РИА Новости. Правительство Ростовской области направило новую партию военно-технической помощи бойцам одного из именных подразделений региона - Ростовского святого Георгия мотострелкового батальона, сообщил заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов. "В зону проведения специальной военной операции передана очередная партия военно-технической помощи от правительства Ростовской области. На этот раз технику и спецоборудование доставили бойцам одного из именных подразделений Ростовской области - Ростовского святого Георгия мотострелкового батальона", - говорится в сообщении правительства региона. Отличительная особенность подразделения - большая часть военнослужащих родом из городов и районов Ростовской области. В пункт временной дислокации доставлены бензиновые генераторы, приборы ночного видения, бензопилы, квадрокоптеры. Также бойцам батальона привезли спальные мешки, одежду, дождевики, маскхалаты, медоборудование и препараты. "Это далеко не первая партия военно-технической помощи нашим бойцам: мы уже передавали в подразделение автомобиль УАЗ. По ранее существовавшей договоренности сегодня доставили то, что нужно батальону для боевой работы, сейф, холодильник для медпрепаратов, а также стройматериалы, инструменты - всего полсотни позиций", - приводятся в сообщении слова Артемова. Он добавил, что во время рабочей поездки оценили бытовые условия военнослужащих и получили новые заявки, которые постараются отработать в кратчайшие сроки. Часть помощи бойцам доставляется без заявок: вода, продукты питания, фрукты, овощи. В формировании таких грузов принимают участие главы районов, сельхозтоваропроизводители, неравнодушные жители области. Также жители области плетут маскировочные сети, делают окопные свечи, передают продукты питания и открытки с теплыми пожеланиями.

https://ria.ru/20230823/urozhay-1891673256.html

https://ria.ru/20230828/tekhnika-1892766433.html

ростовская область

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ростовская область, ульяновский автомобильный завод (уаз)