https://ria.ru/20230829/tekhnika-1892916084.html
Именное подразделение из Ростовской области получило новую партию техники
Именное подразделение из Ростовской области получило новую партию техники - РИА Новости, 29.08.2023
Именное подразделение из Ростовской области получило новую партию техники
Правительство Ростовской области направило новую партию военно-технической помощи бойцам одного из именных подразделений региона - Ростовского святого Георгия... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T15:09
2023-08-29T15:09
2023-08-29T15:15
ростовская область
ростовская область
ульяновский автомобильный завод (уаз)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892917385_0:22:1315:763_1920x0_80_0_0_e7212882e88d9dc46c3376aaf109a8ae.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 авг - РИА Новости. Правительство Ростовской области направило новую партию военно-технической помощи бойцам одного из именных подразделений региона - Ростовского святого Георгия мотострелкового батальона, сообщил заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов. "В зону проведения специальной военной операции передана очередная партия военно-технической помощи от правительства Ростовской области. На этот раз технику и спецоборудование доставили бойцам одного из именных подразделений Ростовской области - Ростовского святого Георгия мотострелкового батальона", - говорится в сообщении правительства региона. Отличительная особенность подразделения - большая часть военнослужащих родом из городов и районов Ростовской области. В пункт временной дислокации доставлены бензиновые генераторы, приборы ночного видения, бензопилы, квадрокоптеры. Также бойцам батальона привезли спальные мешки, одежду, дождевики, маскхалаты, медоборудование и препараты. "Это далеко не первая партия военно-технической помощи нашим бойцам: мы уже передавали в подразделение автомобиль УАЗ. По ранее существовавшей договоренности сегодня доставили то, что нужно батальону для боевой работы, сейф, холодильник для медпрепаратов, а также стройматериалы, инструменты - всего полсотни позиций", - приводятся в сообщении слова Артемова. Он добавил, что во время рабочей поездки оценили бытовые условия военнослужащих и получили новые заявки, которые постараются отработать в кратчайшие сроки. Часть помощи бойцам доставляется без заявок: вода, продукты питания, фрукты, овощи. В формировании таких грузов принимают участие главы районов, сельхозтоваропроизводители, неравнодушные жители области. Также жители области плетут маскировочные сети, делают окопные свечи, передают продукты питания и открытки с теплыми пожеланиями.
https://ria.ru/20230823/urozhay-1891673256.html
https://ria.ru/20230828/tekhnika-1892766433.html
ростовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892917385_76:0:1245:877_1920x0_80_0_0_77802a53470c5297e8349a4cd71d64f4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростовская область, ульяновский автомобильный завод (уаз)
Ростовская область , Ростовская область, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ)
Именное подразделение из Ростовской области получило новую партию техники
Именное подразделение из Ростовской области получило партию военной техники
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 авг - РИА Новости. Правительство Ростовской области направило новую партию военно-технической помощи бойцам одного из именных подразделений региона - Ростовского святого Георгия мотострелкового батальона, сообщил заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов.
"В зону проведения специальной военной операции передана очередная партия военно-технической помощи от правительства Ростовской области. На этот раз технику и спецоборудование доставили бойцам одного из именных подразделений Ростовской области - Ростовского святого Георгия мотострелкового батальона", - говорится в сообщении правительства региона.
Ростовская область собрала рекордные 15,4 миллиона тонн ранних зерновых
Отличительная особенность подразделения - большая часть военнослужащих родом из городов и районов Ростовской области.
В пункт временной дислокации доставлены бензиновые генераторы, приборы ночного видения, бензопилы, квадрокоптеры. Также бойцам батальона привезли спальные мешки, одежду, дождевики, маскхалаты, медоборудование и препараты.
"Это далеко не первая партия военно-технической помощи нашим бойцам: мы уже передавали в подразделение автомобиль УАЗ
. По ранее существовавшей договоренности сегодня доставили то, что нужно батальону для боевой работы, сейф, холодильник для медпрепаратов, а также стройматериалы, инструменты - всего полсотни позиций", - приводятся в сообщении слова Артемова.
Он добавил, что во время рабочей поездки оценили бытовые условия военнослужащих и получили новые заявки, которые постараются отработать в кратчайшие сроки.
Часть помощи бойцам доставляется без заявок: вода, продукты питания, фрукты, овощи. В формировании таких грузов принимают участие главы районов, сельхозтоваропроизводители, неравнодушные жители области. Также жители области плетут маскировочные сети, делают окопные свечи, передают продукты питания и открытки с теплыми пожеланиями.
Ростовские дорожники обновят технику с помощью льготного лизинга