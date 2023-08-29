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СМИ: школы и офисы в некоторых частях Тайваня закроют в среду из-за тайфуна - РИА Новости, 29.08.2023
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22:33 29.08.2023 (обновлено: 22:34 29.08.2023)
https://ria.ru/20230829/tayfun-1893029102.html
СМИ: школы и офисы в некоторых частях Тайваня закроют в среду из-за тайфуна
СМИ: школы и офисы в некоторых частях Тайваня закроют в среду из-за тайфуна - РИА Новости, 29.08.2023
СМИ: школы и офисы в некоторых частях Тайваня закроют в среду из-за тайфуна
Школы и офисы в различных участях Тайваня в среду будут закрыты из-за приближающегося к острову тайфуна Saola, сообщает газета Taipei Times со ссылкой на... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T22:33
2023-08-29T22:34
в мире
гаосюн
тайвань
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Школы и офисы в различных участях Тайваня в среду будут закрыты из-за приближающегося к острову тайфуна Saola, сообщает газета Taipei Times со ссылкой на местные власти. "Офисы и школы в районе Таоюань города Гаосюн не откроются в среду из-за приближения тайфуна", - приводит издание информацию от правительства города Гаосюн. Кроме этого, правительство округа Пиндун из-за урагана также закроет офисы и школы в шести населенных пунктах.
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в мире, гаосюн, тайвань
В мире, Гаосюн, Тайвань
СМИ: школы и офисы в некоторых частях Тайваня закроют в среду из-за тайфуна

Taipei Times: школы и офисы в Тайване закроют в среду из-за тайфуна Saola

© AP Photo / Johnson LaiТайфун на восточном побережье Тайваня
Тайфун на восточном побережье Тайваня - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© AP Photo / Johnson Lai
Тайфун на восточном побережье Тайваня. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Школы и офисы в различных участях Тайваня в среду будут закрыты из-за приближающегося к острову тайфуна Saola, сообщает газета Taipei Times со ссылкой на местные власти.
«
"Офисы и школы в районе Таоюань города Гаосюн не откроются в среду из-за приближения тайфуна", - приводит издание информацию от правительства города Гаосюн.
Кроме этого, правительство округа Пиндун из-за урагана также закроет офисы и школы в шести населенных пунктах.
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