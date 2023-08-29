https://ria.ru/20230829/tayfun-1893029102.html

СМИ: школы и офисы в некоторых частях Тайваня закроют в среду из-за тайфуна

СМИ: школы и офисы в некоторых частях Тайваня закроют в среду из-за тайфуна - РИА Новости, 29.08.2023

СМИ: школы и офисы в некоторых частях Тайваня закроют в среду из-за тайфуна

Школы и офисы в различных участях Тайваня в среду будут закрыты из-за приближающегося к острову тайфуна Saola, сообщает газета Taipei Times со ссылкой на... РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T22:33

2023-08-29T22:33

2023-08-29T22:34

в мире

гаосюн

тайвань

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Школы и офисы в различных участях Тайваня в среду будут закрыты из-за приближающегося к острову тайфуна Saola, сообщает газета Taipei Times со ссылкой на местные власти. "Офисы и школы в районе Таоюань города Гаосюн не откроются в среду из-за приближения тайфуна", - приводит издание информацию от правительства города Гаосюн. Кроме этого, правительство округа Пиндун из-за урагана также закроет офисы и школы в шести населенных пунктах.

https://ria.ru/20230829/uragan-1893008378.html

гаосюн

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в мире, гаосюн, тайвань