Рейтинг@Mail.ru
Два члена экипажа танка "Алеша" получили награду "Герой Приморья" - РИА Новости, 29.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:49 29.08.2023 (обновлено: 04:27 29.08.2023)
https://ria.ru/20230829/tankisty-1892806863.html
Два члена экипажа танка "Алеша" получили награду "Герой Приморья"
Два члена экипажа танка "Алеша" получили награду "Герой Приморья" - РИА Новости, 29.08.2023
Два члена экипажа танка "Алеша" получили награду "Герой Приморья"
Лейтенант Александр Леваков и ефрейтор Илья Гаврилов получили знаки особого отличия "Герой Приморья" за участие в бою, в котором танк "Алеша" уничтожил восемь... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T03:49
2023-08-29T04:27
россия
приморский край
олег кожемяко
общество
вооруженные силы рф
специальная военная операция на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/18/1892039541_0:0:3202:1801_1920x0_80_0_0_66f11d38cc20f84f4c1532894bb5a44c.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 29 авг — РИА Новости. Лейтенант Александр Леваков и ефрейтор Илья Гаврилов получили знаки особого отличия "Герой Приморья" за участие в бою, в котором танк "Алеша" уничтожил восемь единиц бронетехники ВСУ, сообщили в пресс-службе правительства Приморского края. &quot;Губернатор Олег Кожемяко вручил знаки особого отличия &quot;Герой Приморья&quot; лейтенанту Александру Левакову (занимал в бою место командира танка - ред.) и ефрейтору Илье Гаврилову (корректировал в бою огонь артиллерии с БПЛА, снимая происходящее на видео) за заслуги перед государством, связанные с совершением подвига в ходе специальной военной операции... Бойцы 127-й мотострелковой дивизии 5-й общевойсковой армии успешно отразили атаку превосходящих украинских сил на запорожском направлении и смогли поразить сразу восемь целей&quot;, — говорится в сообщении пресс-службы краевого правительства.По информации пресс-службы, лейтенант Леваков — единственный человек, удостоенный званий Героя России, Героя ДНР и Героя Приморья. Экипаж танка "Алеша", остановивший украинскую бронегруппу на Запорожском направлении и представленный за это к званиям Героев России, уничтожил в том бою восемь единиц бронетехники противника, в том числе два танка, сообщали в Минобороны России. После уничтожения последней боевой машины противника экипаж танка около 40 минут продолжал прикрывать мотострелковые подразделения, разворачивающиеся в боевые порядки. Когда закончился боекомплект, командир экипажа Расим Баксиков решил отправиться на перезарядку, а к месту ведения боя был направлен другой танк. Всего в ходе боя потери противника, кроме уничтоженной техники, составили более 100 боевиков убитыми и ранеными, сообщали в министерстве.
https://ria.ru/20230825/nagrazhdenie-1892122962.html
россия
приморский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/18/1892039541_348:0:3079:2048_1920x0_80_0_0_e483e920fdc8954044e39435ea9c370b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, приморский край, олег кожемяко, общество, вооруженные силы рф
Россия, Приморский край, Олег Кожемяко, Общество, Вооруженные силы РФ, Специальная военная операция на Украине
Два члена экипажа танка "Алеша" получили награду "Герой Приморья"

Два члена экипажа танка "Алеша" получили знаки особого отличия "Герой Приморья"

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин во время встречи с экипажем танка "Алеша"
Президент Владимир Путин во время встречи с экипажем танка Алеша - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент Владимир Путин во время встречи с экипажем танка "Алеша". Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 29 авг — РИА Новости. Лейтенант Александр Леваков и ефрейтор Илья Гаврилов получили знаки особого отличия "Герой Приморья" за участие в бою, в котором танк "Алеша" уничтожил восемь единиц бронетехники ВСУ, сообщили в пресс-службе правительства Приморского края.
«

"Губернатор Олег Кожемяко вручил знаки особого отличия "Герой Приморья" лейтенанту Александру Левакову (занимал в бою место командира танка - ред.) и ефрейтору Илье Гаврилову (корректировал в бою огонь артиллерии с БПЛА, снимая происходящее на видео) за заслуги перед государством, связанные с совершением подвига в ходе специальной военной операции... Бойцы 127-й мотострелковой дивизии 5-й общевойсковой армии успешно отразили атаку превосходящих украинских сил на запорожском направлении и смогли поразить сразу восемь целей", — говорится в сообщении пресс-службы краевого правительства.

По информации пресс-службы, лейтенант Леваков — единственный человек, удостоенный званий Героя России, Героя ДНР и Героя Приморья.
Экипаж танка "Алеша", остановивший украинскую бронегруппу на Запорожском направлении и представленный за это к званиям Героев России, уничтожил в том бою восемь единиц бронетехники противника, в том числе два танка, сообщали в Минобороны России. После уничтожения последней боевой машины противника экипаж танка около 40 минут продолжал прикрывать мотострелковые подразделения, разворачивающиеся в боевые порядки. Когда закончился боекомплект, командир экипажа Расим Баксиков решил отправиться на перезарядку, а к месту ведения боя был направлен другой танк. Всего в ходе боя потери противника, кроме уничтоженной техники, составили более 100 боевиков убитыми и ранеными, сообщали в министерстве.
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
Бойцы ЦВО получили государственные награды на передовой
25 августа, 05:16
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияПриморский крайОлег КожемякоОбществоВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала