https://ria.ru/20230829/tankisty-1892806863.html

Два члена экипажа танка "Алеша" получили награду "Герой Приморья"

Два члена экипажа танка "Алеша" получили награду "Герой Приморья" - РИА Новости, 29.08.2023

Два члена экипажа танка "Алеша" получили награду "Герой Приморья"

Лейтенант Александр Леваков и ефрейтор Илья Гаврилов получили знаки особого отличия "Герой Приморья" за участие в бою, в котором танк "Алеша" уничтожил восемь... РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T03:49

2023-08-29T03:49

2023-08-29T04:27

россия

приморский край

олег кожемяко

общество

вооруженные силы рф

специальная военная операция на украине

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ВЛАДИВОСТОК, 29 авг — РИА Новости. Лейтенант Александр Леваков и ефрейтор Илья Гаврилов получили знаки особого отличия "Герой Приморья" за участие в бою, в котором танк "Алеша" уничтожил восемь единиц бронетехники ВСУ, сообщили в пресс-службе правительства Приморского края. "Губернатор Олег Кожемяко вручил знаки особого отличия "Герой Приморья" лейтенанту Александру Левакову (занимал в бою место командира танка - ред.) и ефрейтору Илье Гаврилову (корректировал в бою огонь артиллерии с БПЛА, снимая происходящее на видео) за заслуги перед государством, связанные с совершением подвига в ходе специальной военной операции... Бойцы 127-й мотострелковой дивизии 5-й общевойсковой армии успешно отразили атаку превосходящих украинских сил на запорожском направлении и смогли поразить сразу восемь целей", — говорится в сообщении пресс-службы краевого правительства.По информации пресс-службы, лейтенант Леваков — единственный человек, удостоенный званий Героя России, Героя ДНР и Героя Приморья. Экипаж танка "Алеша", остановивший украинскую бронегруппу на Запорожском направлении и представленный за это к званиям Героев России, уничтожил в том бою восемь единиц бронетехники противника, в том числе два танка, сообщали в Минобороны России. После уничтожения последней боевой машины противника экипаж танка около 40 минут продолжал прикрывать мотострелковые подразделения, разворачивающиеся в боевые порядки. Когда закончился боекомплект, командир экипажа Расим Баксиков решил отправиться на перезарядку, а к месту ведения боя был направлен другой танк. Всего в ходе боя потери противника, кроме уничтоженной техники, составили более 100 боевиков убитыми и ранеными, сообщали в министерстве.

https://ria.ru/20230825/nagrazhdenie-1892122962.html

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россия, приморский край, олег кожемяко, общество, вооруженные силы рф