https://ria.ru/20230829/tankisty-1892806863.html
Два члена экипажа танка "Алеша" получили награду "Герой Приморья"
Два члена экипажа танка "Алеша" получили награду "Герой Приморья" - РИА Новости, 29.08.2023
Два члена экипажа танка "Алеша" получили награду "Герой Приморья"
Лейтенант Александр Леваков и ефрейтор Илья Гаврилов получили знаки особого отличия "Герой Приморья" за участие в бою, в котором танк "Алеша" уничтожил восемь... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T03:49
2023-08-29T03:49
2023-08-29T04:27
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приморский край
олег кожемяко
общество
вооруженные силы рф
специальная военная операция на украине
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ВЛАДИВОСТОК, 29 авг — РИА Новости. Лейтенант Александр Леваков и ефрейтор Илья Гаврилов получили знаки особого отличия "Герой Приморья" за участие в бою, в котором танк "Алеша" уничтожил восемь единиц бронетехники ВСУ, сообщили в пресс-службе правительства Приморского края. "Губернатор Олег Кожемяко вручил знаки особого отличия "Герой Приморья" лейтенанту Александру Левакову (занимал в бою место командира танка - ред.) и ефрейтору Илье Гаврилову (корректировал в бою огонь артиллерии с БПЛА, снимая происходящее на видео) за заслуги перед государством, связанные с совершением подвига в ходе специальной военной операции... Бойцы 127-й мотострелковой дивизии 5-й общевойсковой армии успешно отразили атаку превосходящих украинских сил на запорожском направлении и смогли поразить сразу восемь целей", — говорится в сообщении пресс-службы краевого правительства.По информации пресс-службы, лейтенант Леваков — единственный человек, удостоенный званий Героя России, Героя ДНР и Героя Приморья. Экипаж танка "Алеша", остановивший украинскую бронегруппу на Запорожском направлении и представленный за это к званиям Героев России, уничтожил в том бою восемь единиц бронетехники противника, в том числе два танка, сообщали в Минобороны России. После уничтожения последней боевой машины противника экипаж танка около 40 минут продолжал прикрывать мотострелковые подразделения, разворачивающиеся в боевые порядки. Когда закончился боекомплект, командир экипажа Расим Баксиков решил отправиться на перезарядку, а к месту ведения боя был направлен другой танк. Всего в ходе боя потери противника, кроме уничтоженной техники, составили более 100 боевиков убитыми и ранеными, сообщали в министерстве.
https://ria.ru/20230825/nagrazhdenie-1892122962.html
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россия, приморский край, олег кожемяко, общество, вооруженные силы рф
Россия, Приморский край, Олег Кожемяко, Общество, Вооруженные силы РФ, Специальная военная операция на Украине
Два члена экипажа танка "Алеша" получили награду "Герой Приморья"
Два члена экипажа танка "Алеша" получили знаки особого отличия "Герой Приморья"
ВЛАДИВОСТОК, 29 авг — РИА Новости. Лейтенант Александр Леваков и ефрейтор Илья Гаврилов получили знаки особого отличия "Герой Приморья" за участие в бою, в котором танк "Алеша" уничтожил восемь единиц бронетехники ВСУ, сообщили в пресс-службе правительства Приморского края.
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"Губернатор Олег Кожемяко вручил знаки особого отличия "Герой Приморья" лейтенанту Александру Левакову (занимал в бою место командира танка - ред.) и ефрейтору Илье Гаврилову (корректировал в бою огонь артиллерии с БПЛА, снимая происходящее на видео) за заслуги перед государством, связанные с совершением подвига в ходе специальной военной операции... Бойцы 127-й мотострелковой дивизии 5-й общевойсковой армии успешно отразили атаку превосходящих украинских сил на запорожском направлении и смогли поразить сразу восемь целей", — говорится в сообщении пресс-службы краевого правительства.
По информации пресс-службы, лейтенант Леваков — единственный человек, удостоенный званий Героя России, Героя ДНР и Героя Приморья.
Экипаж танка "Алеша", остановивший украинскую бронегруппу на Запорожском направлении и представленный за это к званиям Героев России, уничтожил в том бою восемь единиц бронетехники противника, в том числе два танка, сообщали в Минобороны России. После уничтожения последней боевой машины противника экипаж танка около 40 минут продолжал прикрывать мотострелковые подразделения, разворачивающиеся в боевые порядки. Когда закончился боекомплект, командир экипажа Расим Баксиков решил отправиться на перезарядку, а к месту ведения боя был направлен другой танк. Всего в ходе боя потери противника, кроме уничтоженной техники, составили более 100 боевиков убитыми и ранеными, сообщали в министерстве.
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