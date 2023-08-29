https://ria.ru/20230829/tanki-1892852848.html

Forbes запутался с числом поставленных Киеву танков Leopard 2

Forbes запутался с числом поставленных Киеву танков Leopard 2 - РИА Новости, 29.08.2023

Forbes запутался с числом поставленных Киеву танков Leopard 2

Американский журнал Forbes запутался в общем числе поставленных Киеву танков Leopard 2, в начале и в конце статьи издание пишет, что их 71, а в тексте отмечает, РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T11:31

2023-08-29T11:31

2023-08-29T11:38

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Американский журнал Forbes запутался в общем числе поставленных Киеву танков Leopard 2, в начале и в конце статьи издание пишет, что их 71, а в тексте отмечает, что страны НАТО обязались поставить 105 машин, из них еще не прибыли только 14. "У украинских бригад все еще есть более 50 действующих Leopard 2 из 71, поставленных в первой партии. Новую партию из 14 Leopard 2A4 планируют проставить в начале следующего года", - говорится в статье. Однако в то же время Forbes пишет, что страны НАТО обязались поставить Украине 105 танков, из которых "10 танков Strv 122s — шведской модификации Leopard 2A5s, 21 Leopard 2A6s и 74 Leopard 2A4s". Далее журнал отмечает, что все из перечисленных танков уже прибыли на фронт, за исключением 14 машин модификации 2A4. Также издание утверждает, что за 13 недель наступления Киев потерял пять танков Leopard 2, по меньшей мере 10 получили повреждения, их ремонтируют в Польше и Германии, после чего вновь направят на фронт. Ранее Минобороны РФ сообщало, что за июнь-июль уничтожены 25 немецких танков Leopard. Все подбитые танки Leopard, показанные на фото и видео как ведомством, так и российскими военкорами, относятся к модификациям 2A4 и 2А6.

https://ria.ru/20230823/ukraina-1891642135.html

https://ria.ru/20230815/tanki-1890290148.html

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в мире, украина, forbes, германия, польша, нато