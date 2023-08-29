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Уссурийская таможня сообщила, сколько передала имущества в зону СВО
Уссурийская таможня сообщила, сколько передала имущества в зону СВО - РИА Новости, 29.08.2023
Уссурийская таможня сообщила, сколько передала имущества в зону СВО
Сотрудники Уссурийской таможни с начала 2023 года направили на нужды участников спецоперации конфискованное на границе имущество на 26,87 миллиона рублей,... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T02:49
2023-08-29T02:49
2023-08-29T02:49
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ВЛАДИВОСТОК, 29 авг - РИА Новости. Сотрудники Уссурийской таможни с начала 2023 года направили на нужды участников спецоперации конфискованное на границе имущество на 26,87 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе Уссурийской таможни. "С начала 2023 года уссурийские таможенники передали для нужд специальной военной операции товары на сумму 26,87 миллиона рублей. Это 82 товарные партии обращенного в федеральную собственность имущества... Таможенники получили разрешение на их прямую передачу для обеспечения бойцов, находящихся в зоне СВО", - говорится в сообщении пресс-службы. По информации пресс-службы, эти обращенные в федеральную собственность товары изначально "перемещались участниками ВЭД через таможенную границу с нарушением таможенного законодательства, были конфискованы в рамках административных дел". Среди имущества, переданного таможенниками в зону СВО, были лесоматериалы, беспилотники, тепловизоры, станки, насосы, провода, одежда, термосы, фонари, рации, бритвы, зажигалки и другие вещи, полезные участникам спецоперации.
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общество, россия
Надежные люди, Общество, Россия
Уссурийская таможня сообщила, сколько передала имущества в зону СВО
Уссурийская таможня передала изъятое имущество на 27 млн руб в зону СВО в 2023
ВЛАДИВОСТОК, 29 авг - РИА Новости. Сотрудники Уссурийской таможни с начала 2023 года направили на нужды участников спецоперации конфискованное на границе имущество на 26,87 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе Уссурийской таможни.
«
"С начала 2023 года уссурийские таможенники передали для нужд специальной военной операции товары на сумму 26,87 миллиона рублей. Это 82 товарные партии обращенного в федеральную собственность имущества... Таможенники получили разрешение на их прямую передачу для обеспечения бойцов, находящихся в зоне СВО", - говорится в сообщении пресс-службы.
По информации пресс-службы, эти обращенные в федеральную собственность товары изначально "перемещались участниками ВЭД через таможенную границу с нарушением таможенного законодательства, были конфискованы в рамках административных дел".
Среди имущества, переданного таможенниками в зону СВО, были лесоматериалы, беспилотники, тепловизоры, станки, насосы, провода, одежда, термосы, фонари, рации, бритвы, зажигалки и другие вещи, полезные участникам спецоперации.
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