https://ria.ru/20230829/svyaz-1892893987.html
В Оренбургской области устраняют цифровое неравенство
В Оренбургской области устраняют цифровое неравенство - РИА Новости, 29.08.2023
В Оренбургской области устраняют цифровое неравенство
Более 13 тысяч жителей Оренбургской области получили доступ к мобильной связи и интернету в 2023 году по программе "Устранение цифрового неравенства 2.0",... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T13:53
2023-08-29T13:53
2023-08-29T13:53
оренбургская область
денис паслер
мобильная связь
интернет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0b/1592533480_306:416:2921:1887_1920x0_80_0_0_cec5f1102b860c6ba2f63f3b6b2aca95.jpg
ОРЕНБУРГ, 29 авг - РИА Новости. Более 13 тысяч жителей Оренбургской области получили доступ к мобильной связи и интернету в 2023 году по программе "Устранение цифрового неравенства 2.0", сообщает пресс-служба правительства региона. "Устранение цифрового неравенства – это большой, социально значимый проект. Он призван обеспечить жителей сел, деревень и поселков современными цифровыми услугами. Для них становятся доступны госуслуги в электронном виде, телемедицина, обучающий и развлекательный контент. За три года реализации программы базовые станции были построены в 135 селах. Более 31 тысячи оренбуржцев впервые получили возможность пользоваться мобильным интернетом", – цитирует пресс-служба слова главы региона Дениса Паслера. В Оренбургской области завершилось строительство базовых станций, запланированных программой на текущий год. Современная мобильная связь, включая высокоскоростной доступ в интернет, стала доступной жителям 53 сел и деревень, где проживают от 100 до 500 человек. Специалисты оператора связи протянули более 60 километров оптоволокна, чтобы подключить каждую базовую станцию к скоростному интернету. Благодаря этому в территориях появился устойчивый сигнал связи 4G/LTE, говорится в сообщении. При формировании адресной программы учитывается мнение оренбуржцев, которые голосуют за подключение своих населенных пунктов к мобильной связи на портале "Госуслуги". В прошлом году в голосовании участвовало более четырех тысяч жителей региона. До 10 сентября продолжается голосование, по итогам которого будут определены 59 населенных пунктов, где мобильная связь появится в 2024 году, пояснили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230823/orenburzhe-1891779485.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0b/1592533480_722:426:2669:1887_1920x0_80_0_0_429c17e9b7f540b920a7e8b597a539d9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
денис паслер, мобильная связь, интернет
Оренбургская область, Денис Паслер, мобильная связь, Интернет
ОРЕНБУРГ, 29 авг - РИА Новости. Более 13 тысяч жителей Оренбургской области получили доступ к мобильной связи и интернету в 2023 году по программе "Устранение цифрового неравенства 2.0", сообщает пресс-служба правительства региона.
"Устранение цифрового неравенства – это большой, социально значимый проект. Он призван обеспечить жителей сел, деревень и поселков современными цифровыми услугами. Для них становятся доступны госуслуги в электронном виде, телемедицина, обучающий и развлекательный контент. За три года реализации программы базовые станции были построены в 135 селах. Более 31 тысячи оренбуржцев впервые получили возможность пользоваться мобильным интернетом", – цитирует пресс-служба слова главы региона Дениса Паслера
.
В Оренбуржье с января построили более 525 тысяч квадратных метров жилья
В Оренбургской области завершилось строительство базовых станций, запланированных программой на текущий год. Современная мобильная связь, включая высокоскоростной доступ в интернет, стала доступной жителям 53 сел и деревень, где проживают от 100 до 500 человек. Специалисты оператора связи протянули более 60 километров оптоволокна, чтобы подключить каждую базовую станцию к скоростному интернету. Благодаря этому в территориях появился устойчивый сигнал связи 4G/LTE, говорится в сообщении.
При формировании адресной программы учитывается мнение оренбуржцев, которые голосуют за подключение своих населенных пунктов к мобильной связи на портале "Госуслуги". В прошлом году в голосовании участвовало более четырех тысяч жителей региона. До 10 сентября продолжается голосование, по итогам которого будут определены 59 населенных пунктов, где мобильная связь появится в 2024 году, пояснили в пресс-службе.