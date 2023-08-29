https://ria.ru/20230829/svyaz-1892893987.html

В Оренбургской области устраняют цифровое неравенство

В Оренбургской области устраняют цифровое неравенство - РИА Новости, 29.08.2023

В Оренбургской области устраняют цифровое неравенство

Более 13 тысяч жителей Оренбургской области получили доступ к мобильной связи и интернету в 2023 году по программе "Устранение цифрового неравенства 2.0",... РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T13:53

2023-08-29T13:53

2023-08-29T13:53

оренбургская область

денис паслер

мобильная связь

интернет

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0b/1592533480_306:416:2921:1887_1920x0_80_0_0_cec5f1102b860c6ba2f63f3b6b2aca95.jpg

ОРЕНБУРГ, 29 авг - РИА Новости. Более 13 тысяч жителей Оренбургской области получили доступ к мобильной связи и интернету в 2023 году по программе "Устранение цифрового неравенства 2.0", сообщает пресс-служба правительства региона. "Устранение цифрового неравенства – это большой, социально значимый проект. Он призван обеспечить жителей сел, деревень и поселков современными цифровыми услугами. Для них становятся доступны госуслуги в электронном виде, телемедицина, обучающий и развлекательный контент. За три года реализации программы базовые станции были построены в 135 селах. Более 31 тысячи оренбуржцев впервые получили возможность пользоваться мобильным интернетом", – цитирует пресс-служба слова главы региона Дениса Паслера. В Оренбургской области завершилось строительство базовых станций, запланированных программой на текущий год. Современная мобильная связь, включая высокоскоростной доступ в интернет, стала доступной жителям 53 сел и деревень, где проживают от 100 до 500 человек. Специалисты оператора связи протянули более 60 километров оптоволокна, чтобы подключить каждую базовую станцию к скоростному интернету. Благодаря этому в территориях появился устойчивый сигнал связи 4G/LTE, говорится в сообщении. При формировании адресной программы учитывается мнение оренбуржцев, которые голосуют за подключение своих населенных пунктов к мобильной связи на портале "Госуслуги". В прошлом году в голосовании участвовало более четырех тысяч жителей региона. До 10 сентября продолжается голосование, по итогам которого будут определены 59 населенных пунктов, где мобильная связь появится в 2024 году, пояснили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230823/orenburzhe-1891779485.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

денис паслер, мобильная связь, интернет