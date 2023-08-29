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Российские военные уничтожили ангар с военной техникой ВСУ под Херсоном - РИА Новости, 29.08.2023
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10:35 29.08.2023 (обновлено: 11:15 29.08.2023)
https://ria.ru/20230829/svo-1892835490.html
Российские военные уничтожили ангар с военной техникой ВСУ под Херсоном
Российские военные уничтожили ангар с военной техникой ВСУ под Херсоном - РИА Новости, 29.08.2023
Российские военные уничтожили ангар с военной техникой ВСУ под Херсоном
Бойцы группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили под Херсоном ангар с вооружением и военной техникой ВСУ, РСЗО "Град", сообщил РИА Новости источник, знакомый РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T10:35
2023-08-29T11:15
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
херсонская область
безопасность
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 29 авг — РИА Новости. Бойцы группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили под Херсоном ангар с вооружением и военной техникой ВСУ, РСЗО "Град", сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. &quot;За прошедшие сутки в результате огневого поражения соединениями группировки войск &quot;Днепр&quot; на Херсонском направлении уничтожены: ангар с вооружением и военной техникой одного из подразделений ВСУ, ликвидированы восемь военнослужащих, 11 получили ранения, 13 единиц автомобильной техники выведены из строя, РСЗО &quot;Град&quot; с экипажем в количестве трех человек и боекомплектом&quot;, — сказал собеседник агентства.Также, по его словам, на Каховском направлении удар нанесен по пункту временной дислокации одного из подразделений ВСУ, убиты 16 военных, выведены из строя четыре автомобиля.В районе херсонских островов, расположенных в устье Днепра, российские военные обстреляли позицию другого соединения противника. Потери противника составили девять человек и 120-миллиметровый миномет с боекомплектом.Как сообщили накануне в Минобороны, до этого ВСУ потеряли за сутки на Херсонском направлении до 35 человек, три автомобиля, самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin производства США, а также две гаубицы Д-30.
https://ria.ru/20230829/artilleriya-1892809470.html
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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, херсонская область , безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Херсонская область , Безопасность
Российские военные уничтожили ангар с военной техникой ВСУ под Херсоном

ВС России уничтожили ангар с военной техникой ВСУ и РСЗО "Град" под Херсоном

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие ВС РФ. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 29 авг — РИА Новости. Бойцы группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили под Херсоном ангар с вооружением и военной техникой ВСУ, РСЗО "Град", сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
«

"За прошедшие сутки в результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении уничтожены: ангар с вооружением и военной техникой одного из подразделений ВСУ, ликвидированы восемь военнослужащих, 11 получили ранения, 13 единиц автомобильной техники выведены из строя, РСЗО "Град" с экипажем в количестве трех человек и боекомплектом", — сказал собеседник агентства.

Также, по его словам, на Каховском направлении удар нанесен по пункту временной дислокации одного из подразделений ВСУ, убиты 16 военных, выведены из строя четыре автомобиля.
В районе херсонских островов, расположенных в устье Днепра, российские военные обстреляли позицию другого соединения противника. Потери противника составили девять человек и 120-миллиметровый миномет с боекомплектом.
Как сообщили накануне в Минобороны, до этого ВСУ потеряли за сутки на Херсонском направлении до 35 человек, три автомобиля, самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin производства США, а также две гаубицы Д-30.
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