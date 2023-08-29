https://ria.ru/20230829/svet-1892933684.html

Во Владивостоке почти 6,5 тысячи человек остались без света из-за непогоды

Во Владивостоке почти 6,5 тысячи человек остались без света из-за непогоды - РИА Новости, 29.08.2023

Во Владивостоке почти 6,5 тысячи человек остались без света из-за непогоды

Почти 6,5 тысячи жителей остались без света из-за непогоды во Владивостоке, электроснабжение восстанавливают специалисты, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T16:12

2023-08-29T16:12

2023-08-29T16:12

происшествия

владивосток

константин шестаков

жкх

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ВЛАДИВОСТОК, 29 авг – РИА Новости. Почти 6,5 тысячи жителей остались без света из-за непогоды во Владивостоке, электроснабжение восстанавливают специалисты, сообщил РИА Новости представитель мэрии. Ранее синоптики распространили штормовое предупреждение из-за подхода к Приморью циклона 29 августа с усилением ветра на побережье до 19-24 м/с, а на мысах - порывами до 27-32 м/с, с подъем уровня моря и сильными ливнями. В среду Приморье останется под влиянием южного циклона и его фронтальных разделов. Во многих районах Приморья, в том числе во Владивостоке, с утра вторника идет дождь. "Около 6,5 тысячи человек остались без света, аварийные отключения в 38 домах, из них 18 многоквартирных и 20 частных. Нарушенное из-за непогоды электроснабжение восстанавливают специалисты", - сказал собеседник агентства. "С 7.00 (00.00 мск) во Владивостоке выпало 68 мм осадков.... Подтопления по четырём адресам: Лермонтова, 79, Русская, 57б, Светланская, 55, Маковского, 41", - сообщили журналистам в мэрии. По информации властей, в городе также есть подтопленные участки в районе стадионов "Строитель" и "Динамо", на улицах Иманской и Давыдова. Отмечается и периодический спад воды. Глава Владивостока Константин Шестаков сообщил о закрытии проезда на участке в центре города. "Проезд с Батарейной на Пограничную временно закрыт. Это связано с подтоплением участка дороги и обеспечением безопасности. Объезд осуществляется через Западную... При ухудшении ситуации будет закрыт и проезд на этом участке дороги со стороны Семёновской", - написал Шестаков в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20230829/nepogoda-1892924878.html

https://ria.ru/20230829/shtorm-1892908103.html

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происшествия, владивосток, константин шестаков, жкх