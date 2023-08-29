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Во Владивостоке почти 6,5 тысячи человек остались без света из-за непогоды - РИА Новости, 29.08.2023
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16:12 29.08.2023
https://ria.ru/20230829/svet-1892933684.html
Во Владивостоке почти 6,5 тысячи человек остались без света из-за непогоды
Во Владивостоке почти 6,5 тысячи человек остались без света из-за непогоды - РИА Новости, 29.08.2023
Во Владивостоке почти 6,5 тысячи человек остались без света из-за непогоды
Почти 6,5 тысячи жителей остались без света из-за непогоды во Владивостоке, электроснабжение восстанавливают специалисты, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T16:12
2023-08-29T16:12
происшествия
владивосток
константин шестаков
жкх
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ВЛАДИВОСТОК, 29 авг – РИА Новости. Почти 6,5 тысячи жителей остались без света из-за непогоды во Владивостоке, электроснабжение восстанавливают специалисты, сообщил РИА Новости представитель мэрии. Ранее синоптики распространили штормовое предупреждение из-за подхода к Приморью циклона 29 августа с усилением ветра на побережье до 19-24 м/с, а на мысах - порывами до 27-32 м/с, с подъем уровня моря и сильными ливнями. В среду Приморье останется под влиянием южного циклона и его фронтальных разделов. Во многих районах Приморья, в том числе во Владивостоке, с утра вторника идет дождь. "Около 6,5 тысячи человек остались без света, аварийные отключения в 38 домах, из них 18 многоквартирных и 20 частных. Нарушенное из-за непогоды электроснабжение восстанавливают специалисты", - сказал собеседник агентства. "С 7.00 (00.00 мск) во Владивостоке выпало 68 мм осадков.... Подтопления по четырём адресам: Лермонтова, 79, Русская, 57б, Светланская, 55, Маковского, 41", - сообщили журналистам в мэрии. По информации властей, в городе также есть подтопленные участки в районе стадионов "Строитель" и "Динамо", на улицах Иманской и Давыдова. Отмечается и периодический спад воды. Глава Владивостока Константин Шестаков сообщил о закрытии проезда на участке в центре города. "Проезд с Батарейной на Пограничную временно закрыт. Это связано с подтоплением участка дороги и обеспечением безопасности. Объезд осуществляется через Западную... При ухудшении ситуации будет закрыт и проезд на этом участке дороги со стороны Семёновской", - написал Шестаков в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20230829/nepogoda-1892924878.html
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происшествия, владивосток, константин шестаков, жкх
Происшествия, Владивосток, Константин Шестаков, ЖКХ
Во Владивостоке почти 6,5 тысячи человек остались без света из-за непогоды

Во Владивостоке почти 6,5 тысячи жителей остались без света из-за непогоды

© РИА Новости / Елена Копылова | Перейти в медиабанкПодтопления на проезжей части во Владивостоке после сильных ливней
Подтопления на проезжей части во Владивостоке после сильных ливней - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© РИА Новости / Елена Копылова
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Подтопления на проезжей части во Владивостоке после сильных ливней. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 29 авг – РИА Новости. Почти 6,5 тысячи жителей остались без света из-за непогоды во Владивостоке, электроснабжение восстанавливают специалисты, сообщил РИА Новости представитель мэрии.
Ранее синоптики распространили штормовое предупреждение из-за подхода к Приморью циклона 29 августа с усилением ветра на побережье до 19-24 м/с, а на мысах - порывами до 27-32 м/с, с подъем уровня моря и сильными ливнями. В среду Приморье останется под влиянием южного циклона и его фронтальных разделов. Во многих районах Приморья, в том числе во Владивостоке, с утра вторника идет дождь.
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"Около 6,5 тысячи человек остались без света, аварийные отключения в 38 домах, из них 18 многоквартирных и 20 частных. Нарушенное из-за непогоды электроснабжение восстанавливают специалисты", - сказал собеседник агентства.
«
"С 7.00 (00.00 мск) во Владивостоке выпало 68 мм осадков.... Подтопления по четырём адресам: Лермонтова, 79, Русская, 57б, Светланская, 55, Маковского, 41", - сообщили журналистам в мэрии.
По информации властей, в городе также есть подтопленные участки в районе стадионов "Строитель" и "Динамо", на улицах Иманской и Давыдова. Отмечается и периодический спад воды.
Глава Владивостока Константин Шестаков сообщил о закрытии проезда на участке в центре города. "Проезд с Батарейной на Пограничную временно закрыт. Это связано с подтоплением участка дороги и обеспечением безопасности. Объезд осуществляется через Западную... При ухудшении ситуации будет закрыт и проезд на этом участке дороги со стороны Семёновской", - написал Шестаков в своем Telegram-канале.
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