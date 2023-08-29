https://ria.ru/20230829/strelkov-1892922230.html

Суд признал законным арест Стрелкова

Суд признал законным арест Стрелкова - РИА Новости, 29.08.2023

Суд признал законным арест Стрелкова

Мосгорсуд признал законным арест бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) по обвинению в публичных призывах к экстремизму, передает корреспондент... РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T15:28

2023-08-29T15:28

2023-08-29T16:33

происшествия

донецкая народная республика

московский городской суд

москва

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным арест бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) по обвинению в публичных призывах к экстремизму, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Постановление Мещанского суда Москвы оставить без изменений, апелляционные жалобы - без удовлетворения", - огласила решение судья.

https://ria.ru/20230723/strelkov-1885838638.html

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, донецкая народная республика, московский городской суд, москва