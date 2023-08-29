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Суд признал законным арест Стрелкова - РИА Новости, 29.08.2023
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15:28 29.08.2023 (обновлено: 16:33 29.08.2023)
https://ria.ru/20230829/strelkov-1892922230.html
Суд признал законным арест Стрелкова
Суд признал законным арест Стрелкова - РИА Новости, 29.08.2023
Суд признал законным арест Стрелкова
Мосгорсуд признал законным арест бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) по обвинению в публичных призывах к экстремизму, передает корреспондент... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T15:28
2023-08-29T16:33
происшествия
донецкая народная республика
московский городской суд
москва
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным арест бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) по обвинению в публичных призывах к экстремизму, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Постановление Мещанского суда Москвы оставить без изменений, апелляционные жалобы - без удовлетворения", - огласила решение судья.
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происшествия, донецкая народная республика, московский городской суд, москва
Происшествия, Донецкая Народная Республика, Московский городской суд, Москва
Суд признал законным арест Стрелкова

Суд признал законным арест Стрелкова по делу о призывах к экстремизму

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкБывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Игорь Гиркин) в Мещанском суде Москвы. 29 августа 2023
Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Игорь Гиркин) в Мещанском суде Москвы. 29 августа 2023 - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Игорь Гиркин) в Мещанском суде Москвы. 29 августа 2023
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным арест бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) по обвинению в публичных призывах к экстремизму, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Постановление Мещанского суда Москвы оставить без изменений, апелляционные жалобы - без удовлетворения", - огласила решение судья.
Игорь Стрелков в Мещанском суде города Москвы - РИА Новости, 1920, 23.07.2023
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23 июля, 20:59
 
ПроисшествияДонецкая Народная РеспубликаМосковский городской судМосква
 
 
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