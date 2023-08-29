https://ria.ru/20230829/strelkov-1892922230.html
Суд признал законным арест Стрелкова
Суд признал законным арест Стрелкова - РИА Новости, 29.08.2023
Суд признал законным арест Стрелкова
Мосгорсуд признал законным арест бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) по обвинению в публичных призывах к экстремизму, передает корреспондент... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T15:28
2023-08-29T15:28
2023-08-29T16:33
происшествия
донецкая народная республика
московский городской суд
москва
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным арест бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) по обвинению в публичных призывах к экстремизму, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Постановление Мещанского суда Москвы оставить без изменений, апелляционные жалобы - без удовлетворения", - огласила решение судья.
https://ria.ru/20230723/strelkov-1885838638.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецкая народная республика, московский городской суд, москва
Происшествия, Донецкая Народная Республика, Московский городской суд, Москва
Суд признал законным арест Стрелкова
Суд признал законным арест Стрелкова по делу о призывах к экстремизму