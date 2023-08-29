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В МИД Венгрии призвали принять страны Западных Балкан в ЕС сейчас - РИА Новости, 29.08.2023
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18:57 29.08.2023
https://ria.ru/20230829/strany-1892998045.html
В МИД Венгрии призвали принять страны Западных Балкан в ЕС сейчас
В МИД Венгрии призвали принять страны Западных Балкан в ЕС сейчас - РИА Новости, 29.08.2023
В МИД Венгрии призвали принять страны Западных Балкан в ЕС сейчас
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что страны Западных Балкан надо принять в Евросоюз сейчас, а не в 2030-м... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T18:57
2023-08-29T18:57
в мире
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петер сийярто
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БУДАПЕШТ, 29 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что страны Западных Балкан надо принять в Евросоюз сейчас, а не в 2030-м году, поскольку это усилило бы ЕС. "Вчера мы слышали о 2030 годе. Ладно, но почему не завтра? Что удерживает нас от того, чтобы сказать, что мы должны принять всех западнобалканских кандидатов в ЕС сейчас вместо того, чтобы не ждать до 2030-го года?" - спросил Сийярто, выступая на Стратегическом форуме в словенском Бледе. На озере Блед в Словении проходит ежегодный стратегический форум с участием руководства стран Западных Балкан и ЕС. Глава Евросовета Шарль Мишель подверг критике медлительность Евросоюза при принятии новых членов, в частности балканских государств, призвал установить соответствующий график и быть готовым к новой волне расширения в 2030 году. "С Западными Балканами мы были бы больше и сильнее. Было бы больше пространства для экономического сотрудничества. С точки зрения энергетической безопасности, это сегодня самый важный транзитный маршрут... Реформы должны быть основаны на рациональности и здравом смысле, расширение ЕС должно быть впереди на повестке дня и происходить как можно быстрее", - добавил он. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявлял, что принятие стран Западных Балкан в Евросоюз является "жизненным интересом" для Будапешта, поскольку это решило бы проблемы нелегальной миграции и энергоснабжения. Сийярто ранее в ходе визита в Черногорию призвал Евросоюз интегрировать страны Западных Балкан, потому что иначе это сделает кто-то другой, а "ЕС останется только сокрушаться". Венгерские власти ранее неоднократно выступали за включение стран Западных Балкан в состав Евросоюза. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, причем процесс занял десять лет.
https://ria.ru/20230829/ukraina-1892988669.html
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в мире, венгрия, петер сийярто, евросоюз, евросовет, шарль мишель, черногория, словения, виктор орбан
В мире, Венгрия, Петер Сийярто, Евросоюз, Евросовет, Шарль Мишель, Черногория, Словения, Виктор Орбан
В МИД Венгрии призвали принять страны Западных Балкан в ЕС сейчас

Сийярто: страны Западных Балкан надо принять в ЕС сейчас, а не в 2030 году

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© Sputnik / Виктор Толочко
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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто . Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 29 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что страны Западных Балкан надо принять в Евросоюз сейчас, а не в 2030-м году, поскольку это усилило бы ЕС.
«
"Вчера мы слышали о 2030 годе. Ладно, но почему не завтра? Что удерживает нас от того, чтобы сказать, что мы должны принять всех западнобалканских кандидатов в ЕС сейчас вместо того, чтобы не ждать до 2030-го года?" - спросил Сийярто, выступая на Стратегическом форуме в словенском Бледе.
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На озере Блед в Словении проходит ежегодный стратегический форум с участием руководства стран Западных Балкан и ЕС. Глава Евросовета Шарль Мишель подверг критике медлительность Евросоюза при принятии новых членов, в частности балканских государств, призвал установить соответствующий график и быть готовым к новой волне расширения в 2030 году.
«
"С Западными Балканами мы были бы больше и сильнее. Было бы больше пространства для экономического сотрудничества. С точки зрения энергетической безопасности, это сегодня самый важный транзитный маршрут... Реформы должны быть основаны на рациональности и здравом смысле, расширение ЕС должно быть впереди на повестке дня и происходить как можно быстрее", - добавил он.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявлял, что принятие стран Западных Балкан в Евросоюз является "жизненным интересом" для Будапешта, поскольку это решило бы проблемы нелегальной миграции и энергоснабжения. Сийярто ранее в ходе визита в Черногорию призвал Евросоюз интегрировать страны Западных Балкан, потому что иначе это сделает кто-то другой, а "ЕС останется только сокрушаться".
Венгерские власти ранее неоднократно выступали за включение стран Западных Балкан в состав Евросоюза. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, причем процесс занял десять лет.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
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