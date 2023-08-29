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В МИД Венгрии призвали принять страны Западных Балкан в ЕС сейчас

В МИД Венгрии призвали принять страны Западных Балкан в ЕС сейчас - РИА Новости, 29.08.2023

В МИД Венгрии призвали принять страны Западных Балкан в ЕС сейчас

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что страны Западных Балкан надо принять в Евросоюз сейчас, а не в 2030-м... РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T18:57

2023-08-29T18:57

2023-08-29T18:57

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БУДАПЕШТ, 29 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что страны Западных Балкан надо принять в Евросоюз сейчас, а не в 2030-м году, поскольку это усилило бы ЕС. "Вчера мы слышали о 2030 годе. Ладно, но почему не завтра? Что удерживает нас от того, чтобы сказать, что мы должны принять всех западнобалканских кандидатов в ЕС сейчас вместо того, чтобы не ждать до 2030-го года?" - спросил Сийярто, выступая на Стратегическом форуме в словенском Бледе. На озере Блед в Словении проходит ежегодный стратегический форум с участием руководства стран Западных Балкан и ЕС. Глава Евросовета Шарль Мишель подверг критике медлительность Евросоюза при принятии новых членов, в частности балканских государств, призвал установить соответствующий график и быть готовым к новой волне расширения в 2030 году. "С Западными Балканами мы были бы больше и сильнее. Было бы больше пространства для экономического сотрудничества. С точки зрения энергетической безопасности, это сегодня самый важный транзитный маршрут... Реформы должны быть основаны на рациональности и здравом смысле, расширение ЕС должно быть впереди на повестке дня и происходить как можно быстрее", - добавил он. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявлял, что принятие стран Западных Балкан в Евросоюз является "жизненным интересом" для Будапешта, поскольку это решило бы проблемы нелегальной миграции и энергоснабжения. Сийярто ранее в ходе визита в Черногорию призвал Евросоюз интегрировать страны Западных Балкан, потому что иначе это сделает кто-то другой, а "ЕС останется только сокрушаться". Венгерские власти ранее неоднократно выступали за включение стран Западных Балкан в состав Евросоюза. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, причем процесс занял десять лет.

https://ria.ru/20230829/ukraina-1892988669.html

https://ria.ru/20230829/es-1892977046.html

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в мире, венгрия, петер сийярто, евросоюз, евросовет, шарль мишель, черногория, словения, виктор орбан