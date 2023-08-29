https://ria.ru/20230829/stambul-1892879195.html
В Стамбуле обезьяна напала на людей
В Стамбуле обезьяна напала на людей - РИА Новости, 29.08.2023
В Стамбуле обезьяна напала на людей
Бродящая по улицам Стамбула обезьяна стала "героем дня" в соцсетях, три человека госпитализированы после нападения животного, передает телеканал NTV. РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T13:04
2023-08-29T13:04
2023-08-29T13:04
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АНКАРА, 29 авг – РИА Новости. Бродящая по улицам Стамбула обезьяна стала "героем дня" в соцсетях, три человека госпитализированы после нападения животного, передает телеканал NTV. "Зверь проник с балкона одного из домов и повредил мебель в квартире. Три человека, подвергшиеся нападению обезьяны, были госпитализированы", – передал телеканал. Видеокадры с обезьяной набирают популярность в соцсетях.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туризм, туристы, стамбул
Новости - Туризм, Туризм, туристы, Стамбул
В Стамбуле обезьяна напала на людей
СМИ: в соцсетях постят кадры из Стамбула, где обезьяна нападает на людей
АНКАРА, 29 авг – РИА Новости. Бродящая по улицам Стамбула обезьяна стала "героем дня" в соцсетях, три человека госпитализированы после нападения животного, передает телеканал NTV.
"Зверь проник с балкона одного из домов и повредил мебель в квартире. Три человека, подвергшиеся нападению обезьяны, были госпитализированы", – передал телеканал.
Видеокадры с обезьяной набирают популярность в соцсетях.
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