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В Стамбуле обезьяна напала на людей - РИА Новости, 29.08.2023
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13:04 29.08.2023
https://ria.ru/20230829/stambul-1892879195.html
В Стамбуле обезьяна напала на людей
В Стамбуле обезьяна напала на людей - РИА Новости, 29.08.2023
В Стамбуле обезьяна напала на людей
Бродящая по улицам Стамбула обезьяна стала "героем дня" в соцсетях, три человека госпитализированы после нападения животного, передает телеканал NTV. РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T13:04
2023-08-29T13:04
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АНКАРА, 29 авг – РИА Новости. Бродящая по улицам Стамбула обезьяна стала "героем дня" в соцсетях, три человека госпитализированы после нападения животного, передает телеканал NTV. "Зверь проник с балкона одного из домов и повредил мебель в квартире. Три человека, подвергшиеся нападению обезьяны, были госпитализированы", – передал телеканал. Видеокадры с обезьяной набирают популярность в соцсетях.
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Новости - Туризм, Туризм, туристы, Стамбул
В Стамбуле обезьяна напала на людей

СМИ: в соцсетях постят кадры из Стамбула, где обезьяна нападает на людей

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкГорода мира. Стамбул
Города мира. Стамбул - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© РИА Новости / Александр Вильф
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АНКАРА, 29 авг – РИА Новости. Бродящая по улицам Стамбула обезьяна стала "героем дня" в соцсетях, три человека госпитализированы после нападения животного, передает телеканал NTV.
"Зверь проник с балкона одного из домов и повредил мебель в квартире. Три человека, подвергшиеся нападению обезьяны, были госпитализированы", – передал телеканал.
Видеокадры с обезьяной набирают популярность в соцсетях.
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