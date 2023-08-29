https://ria.ru/20230829/stambul-1892879195.html

В Стамбуле обезьяна напала на людей

В Стамбуле обезьяна напала на людей - РИА Новости, 29.08.2023

В Стамбуле обезьяна напала на людей

Бродящая по улицам Стамбула обезьяна стала "героем дня" в соцсетях, три человека госпитализированы после нападения животного, передает телеканал NTV. РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T13:04

2023-08-29T13:04

2023-08-29T13:04

новости - туризм

туризм

туристы

стамбул

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1789023550_0:190:2967:1858_1920x0_80_0_0_422545579d4ebb2154fee46ffb70c992.jpg

АНКАРА, 29 авг – РИА Новости. Бродящая по улицам Стамбула обезьяна стала "героем дня" в соцсетях, три человека госпитализированы после нападения животного, передает телеканал NTV. "Зверь проник с балкона одного из домов и повредил мебель в квартире. Три человека, подвергшиеся нападению обезьяны, были госпитализированы", – передал телеканал. Видеокадры с обезьяной набирают популярность в соцсетях.

https://ria.ru/20230816/otdykh-1890327983.html

стамбул

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Лана Баева

Лана Баева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, стамбул