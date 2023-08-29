https://ria.ru/20230829/spetsoperatsiya-1892893152.html

Российские военные отразили две атаки ВСУ на Запорожском направлении

Российские военные отразили две атаки ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 29.08.2023

Российские военные отразили две атаки ВСУ на Запорожском направлении

На Запорожском направлении за сутки отразили две атаки ВСУ в районе Вербового, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T13:48

2023-08-29T13:48

2023-08-29T15:47

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. На Запорожском направлении за сутки отразили две атаки ВСУ в районе Вербового, сообщили в Минобороны России."За сутки уничтожены до 90 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, три артиллерийские системы М777 и две гаубицы М119 производства США, а также орудие FH-70 производства Великобритании", — уточнили в ведомстве.Противник атаковал силами 46-й аэромобильной бригады ВСУ, в отражении нападения участвовали российские артиллерия и авиация.Украинское контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и в первую очередь Запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard — впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе.Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск нет, а западные кураторы явно разочарованы ходом "контрнаступа".По данным Минобороны на 4 августа, ВСУ с начала контрнаступления, за июнь — июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения, в том числе 26 самолетов, девять вертолетов, 1831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20230829/poteri-1892893364.html

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, вооруженные силы украины, безопасность, украина, запорожская область