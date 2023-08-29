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Российские военные отразили две атаки ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 29.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:48 29.08.2023 (обновлено: 15:47 29.08.2023)
https://ria.ru/20230829/spetsoperatsiya-1892893152.html
Российские военные отразили две атаки ВСУ на Запорожском направлении
Российские военные отразили две атаки ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 29.08.2023
Российские военные отразили две атаки ВСУ на Запорожском направлении
На Запорожском направлении за сутки отразили две атаки ВСУ в районе Вербового, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T13:48
2023-08-29T15:47
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
украина
запорожская область
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. На Запорожском направлении за сутки отразили две атаки ВСУ в районе Вербового, сообщили в Минобороны России."За сутки уничтожены до 90 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, три артиллерийские системы М777 и две гаубицы М119 производства США, а также орудие FH-70 производства Великобритании", — уточнили в ведомстве.Противник атаковал силами 46-й аэромобильной бригады ВСУ, в отражении нападения участвовали российские артиллерия и авиация.Украинское контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и в первую очередь Запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard — впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе.Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск нет, а западные кураторы явно разочарованы ходом "контрнаступа".По данным Минобороны на 4 августа, ВСУ с начала контрнаступления, за июнь — июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения, в том числе 26 самолетов, девять вертолетов, 1831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20230829/poteri-1892893364.html
россия
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, украина, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Украина, Запорожская область
Российские военные отразили две атаки ВСУ на Запорожском направлении

Минобороны: российские военные отразили две атаки ВСУ в районе Вербового

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРабота ПВО ВС РФ
Работа ПВО ВС РФ - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. На Запорожском направлении за сутки отразили две атаки ВСУ в районе Вербового, сообщили в Минобороны России.
«
"За сутки уничтожены до 90 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, три артиллерийские системы М777 и две гаубицы М119 производства США, а также орудие FH-70 производства Великобритании", — уточнили в ведомстве.
Противник атаковал силами 46-й аэромобильной бригады ВСУ, в отражении нападения участвовали российские артиллерия и авиация.
Украинское контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и в первую очередь Запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard — впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск нет, а западные кураторы явно разочарованы ходом "контрнаступа".
По данным Минобороны на 4 августа, ВСУ с начала контрнаступления, за июнь — июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения, в том числе 26 самолетов, девять вертолетов, 1831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении
Вчера, 13:49
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасностьУкраинаЗапорожская область
 
 
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