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Российские разведчики отбили позицию ВСУ под Купянском - РИА Новости, 29.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
06:02 29.08.2023
https://ria.ru/20230829/spetsoperatsiya-1892810172.html
Российские разведчики отбили позицию ВСУ под Купянском
Российские разведчики отбили позицию ВСУ под Купянском - РИА Новости, 29.08.2023
Российские разведчики отбили позицию ВСУ под Купянском
Четыре разведчика 1-й гвардейской танковой армии "Западной" группировки российских войск в ходе наступательных действий отбили украинскую позицию на купянском... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T06:02
2023-08-29T06:02
специальная военная операция на украине
украина
россия
харьковская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 29 авг - РИА Новости. Четыре разведчика 1-й гвардейской танковой армии "Западной" группировки российских войск в ходе наступательных действий отбили украинскую позицию на купянском направлении, уничтожив две пулеметные точки, гранатометчика и пару стрелков, основные украинские силы сбежали, оставив занимаемые блиндажи, рассказал РИА Новости разведчик, выполняющий ряд задач на данном участке. В конце июля боец ВС РФ с позывным "Гроза" рассказал РИА Новости, что разведчики 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа при помощи противотанковой управляемой ракеты уничтожили наблюдательный пункт противника, оборудованный под подбитой БМП на купянском участке фронта. "Несколько дней назад в ходе проведения наступательных действий мы заняли позиции противника (под подбитой БМП – ред.), вследствие чего нашу группу из четырех человек встретили пулеметным огнем, две пулеметные точки были уничтожены", - рассказал командир разведроты. По его словам, несмотря на то, что на данной позиции ранее был уничтожен наблюдательный пункт противника, из-за удобного месторасположения и хорошего обзора украинские силовики вернулись на эту точку. Командир уточнил, что постоянно на данной позиции располагались до 10 военнослужащих ВС Украины, две пулеметные точки, гранатометная позиция и позиции стрелков. Сейчас над занятой позицией водружен флаг Российской Федерации. "Когда мы доползли до подбитого вражеского БМП, я увидел рядом вражеский блиндаж, достал гранату, закинул ее, отошел на безопасное расстояние и начал контролировать автоматом (вести огонь – ред.), далее подключились мои товарищи и начали зачищать блиндаж", - рассказал РИА Новости участник боя с позывном "Уют". Другой участник штурма сообщил, что оператор БПЛА зафиксировал, как противник начал бежать при штурме позиций разведгруппой. "Когда мы подползали, противник начал бежать, то есть он нас заметил, проявил страх и начал отходить, оставил там бедных пять-шесть человек, а основные силы оттянулись, они по-любому нас испугались", - рассказал РИА Новости боец с позывном "Шторм". Ранее в Минобороны России заявили, что за минувшие сутки группировка ВС РФ "Запад" отбила на купянском направлении две атаки ВСУ, уничтожила до 30 военнослужащих противника и шесть единиц техники. В свою очередь министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что российские военные имеют успехи на купянском направлении в Харьковской области, там ситуация для ВСУ сложная.
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украина, россия, харьковская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Российские разведчики отбили позицию ВСУ под Купянском

Четыре российских разведчика отбили позицию ВСУ на Купянском участке

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 29 авг - РИА Новости. Четыре разведчика 1-й гвардейской танковой армии "Западной" группировки российских войск в ходе наступательных действий отбили украинскую позицию на купянском направлении, уничтожив две пулеметные точки, гранатометчика и пару стрелков, основные украинские силы сбежали, оставив занимаемые блиндажи, рассказал РИА Новости разведчик, выполняющий ряд задач на данном участке.
В конце июля боец ВС РФ с позывным "Гроза" рассказал РИА Новости, что разведчики 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа при помощи противотанковой управляемой ракеты уничтожили наблюдательный пункт противника, оборудованный под подбитой БМП на купянском участке фронта.
"Несколько дней назад в ходе проведения наступательных действий мы заняли позиции противника (под подбитой БМП – ред.), вследствие чего нашу группу из четырех человек встретили пулеметным огнем, две пулеметные точки были уничтожены", - рассказал командир разведроты.
По его словам, несмотря на то, что на данной позиции ранее был уничтожен наблюдательный пункт противника, из-за удобного месторасположения и хорошего обзора украинские силовики вернулись на эту точку. Командир уточнил, что постоянно на данной позиции располагались до 10 военнослужащих ВС Украины, две пулеметные точки, гранатометная позиция и позиции стрелков. Сейчас над занятой позицией водружен флаг Российской Федерации.
«
"Когда мы доползли до подбитого вражеского БМП, я увидел рядом вражеский блиндаж, достал гранату, закинул ее, отошел на безопасное расстояние и начал контролировать автоматом (вести огонь – ред.), далее подключились мои товарищи и начали зачищать блиндаж", - рассказал РИА Новости участник боя с позывном "Уют".
Другой участник штурма сообщил, что оператор БПЛА зафиксировал, как противник начал бежать при штурме позиций разведгруппой.
"Когда мы подползали, противник начал бежать, то есть он нас заметил, проявил страх и начал отходить, оставил там бедных пять-шесть человек, а основные силы оттянулись, они по-любому нас испугались", - рассказал РИА Новости боец с позывном "Шторм".
Ранее в Минобороны России заявили, что за минувшие сутки группировка ВС РФ "Запад" отбила на купянском направлении две атаки ВСУ, уничтожила до 30 военнослужащих противника и шесть единиц техники. В свою очередь министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что российские военные имеют успехи на купянском направлении в Харьковской области, там ситуация для ВСУ сложная.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияХарьковская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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