https://ria.ru/20230829/spetsoperatsiya-1892810172.html

Российские разведчики отбили позицию ВСУ под Купянском

Российские разведчики отбили позицию ВСУ под Купянском - РИА Новости, 29.08.2023

Российские разведчики отбили позицию ВСУ под Купянском

Четыре разведчика 1-й гвардейской танковой армии "Западной" группировки российских войск в ходе наступательных действий отбили украинскую позицию на купянском... РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T06:02

2023-08-29T06:02

2023-08-29T06:02

специальная военная операция на украине

украина

россия

харьковская область

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1e/1881478623_0:56:3434:1987_1920x0_80_0_0_6ae2648ade5620cd87dac247f8c04bda.jpg

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 29 авг - РИА Новости. Четыре разведчика 1-й гвардейской танковой армии "Западной" группировки российских войск в ходе наступательных действий отбили украинскую позицию на купянском направлении, уничтожив две пулеметные точки, гранатометчика и пару стрелков, основные украинские силы сбежали, оставив занимаемые блиндажи, рассказал РИА Новости разведчик, выполняющий ряд задач на данном участке. В конце июля боец ВС РФ с позывным "Гроза" рассказал РИА Новости, что разведчики 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа при помощи противотанковой управляемой ракеты уничтожили наблюдательный пункт противника, оборудованный под подбитой БМП на купянском участке фронта. "Несколько дней назад в ходе проведения наступательных действий мы заняли позиции противника (под подбитой БМП – ред.), вследствие чего нашу группу из четырех человек встретили пулеметным огнем, две пулеметные точки были уничтожены", - рассказал командир разведроты. По его словам, несмотря на то, что на данной позиции ранее был уничтожен наблюдательный пункт противника, из-за удобного месторасположения и хорошего обзора украинские силовики вернулись на эту точку. Командир уточнил, что постоянно на данной позиции располагались до 10 военнослужащих ВС Украины, две пулеметные точки, гранатометная позиция и позиции стрелков. Сейчас над занятой позицией водружен флаг Российской Федерации. "Когда мы доползли до подбитого вражеского БМП, я увидел рядом вражеский блиндаж, достал гранату, закинул ее, отошел на безопасное расстояние и начал контролировать автоматом (вести огонь – ред.), далее подключились мои товарищи и начали зачищать блиндаж", - рассказал РИА Новости участник боя с позывном "Уют". Другой участник штурма сообщил, что оператор БПЛА зафиксировал, как противник начал бежать при штурме позиций разведгруппой. "Когда мы подползали, противник начал бежать, то есть он нас заметил, проявил страх и начал отходить, оставил там бедных пять-шесть человек, а основные силы оттянулись, они по-любому нас испугались", - рассказал РИА Новости боец с позывном "Шторм". Ранее в Минобороны России заявили, что за минувшие сутки группировка ВС РФ "Запад" отбила на купянском направлении две атаки ВСУ, уничтожила до 30 военнослужащих противника и шесть единиц техники. В свою очередь министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что российские военные имеют успехи на купянском направлении в Харьковской области, там ситуация для ВСУ сложная.

https://ria.ru/20230829/artilleriya-1892809470.html

украина

россия

харьковская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, харьковская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность