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В Запорожье российские бойцы спасли от обстрела детей, вернувшихся из Крыма - РИА Новости, 29.08.2023
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22:45 29.08.2023
https://ria.ru/20230829/spasenie-1893030479.html
В Запорожье российские бойцы спасли от обстрела детей, вернувшихся из Крыма
В Запорожье российские бойцы спасли от обстрела детей, вернувшихся из Крыма - РИА Новости, 29.08.2023
В Запорожье российские бойцы спасли от обстрела детей, вернувшихся из Крыма
Во время атаки украинских дронов по Дому детского творчества в Каменке-Днепровской в Запорожской области, рядом находились 4 автобуса с детьми, вернувшимися с... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T22:45
2023-08-29T22:45
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МЕЛИТОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости. Во время атаки украинских дронов по Дому детского творчества в Каменке-Днепровской в Запорожской области, рядом находились 4 автобуса с детьми, вернувшимися с летнего отдыха в Крыму, военные и полиция оперативно эвакуировали детей в безопасное место, сообщили в администрации региона. "При атаке Киевского режима на Дом детского творчества в Каменке-Днепровской с применением БПЛА было зафиксировано не менее семи взрывов. Под атаку едва не попали четыре автобуса с детьми, возвращавшимися из оздоровительных лагерей Крыма. Детей спасли слаженные действия водителей автобусов и сотрудников сопровождения, поддержанные военными и полицией. Колонну экстренно сопроводили в другое место высадки", - сообщили представители администрации и оперативных служб Запорожской области. Власти Запорожской области также добавили, что из бомбоубежища, расположенного в подвале Дома детского творчества, эвакуировали 27 человек.
https://ria.ru/20230829/obstrel-1892959413.html
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в мире, запорожская область, запорожье
В мире, Запорожская область, Запорожье
В Запорожье российские бойцы спасли от обстрела детей, вернувшихся из Крыма

В Каменке-Днепровской ВС России спасли от обстрела детей, вернувшихся из Крыма

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне проведения спецоперации
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости. Во время атаки украинских дронов по Дому детского творчества в Каменке-Днепровской в Запорожской области, рядом находились 4 автобуса с детьми, вернувшимися с летнего отдыха в Крыму, военные и полиция оперативно эвакуировали детей в безопасное место, сообщили в администрации региона.
«
"При атаке Киевского режима на Дом детского творчества в Каменке-Днепровской с применением БПЛА было зафиксировано не менее семи взрывов. Под атаку едва не попали четыре автобуса с детьми, возвращавшимися из оздоровительных лагерей Крыма. Детей спасли слаженные действия водителей автобусов и сотрудников сопровождения, поддержанные военными и полицией. Колонну экстренно сопроводили в другое место высадки", - сообщили представители администрации и оперативных служб Запорожской области.
Власти Запорожской области также добавили, что из бомбоубежища, расположенного в подвале Дома детского творчества, эвакуировали 27 человек.
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