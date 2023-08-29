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В Запорожье российские бойцы спасли от обстрела детей, вернувшихся из Крыма

В Запорожье российские бойцы спасли от обстрела детей, вернувшихся из Крыма - РИА Новости, 29.08.2023

В Запорожье российские бойцы спасли от обстрела детей, вернувшихся из Крыма

Во время атаки украинских дронов по Дому детского творчества в Каменке-Днепровской в Запорожской области, рядом находились 4 автобуса с детьми, вернувшимися с... РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T22:45

2023-08-29T22:45

2023-08-29T22:45

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МЕЛИТОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости. Во время атаки украинских дронов по Дому детского творчества в Каменке-Днепровской в Запорожской области, рядом находились 4 автобуса с детьми, вернувшимися с летнего отдыха в Крыму, военные и полиция оперативно эвакуировали детей в безопасное место, сообщили в администрации региона. "При атаке Киевского режима на Дом детского творчества в Каменке-Днепровской с применением БПЛА было зафиксировано не менее семи взрывов. Под атаку едва не попали четыре автобуса с детьми, возвращавшимися из оздоровительных лагерей Крыма. Детей спасли слаженные действия водителей автобусов и сотрудников сопровождения, поддержанные военными и полицией. Колонну экстренно сопроводили в другое место высадки", - сообщили представители администрации и оперативных служб Запорожской области. Власти Запорожской области также добавили, что из бомбоубежища, расположенного в подвале Дома детского творчества, эвакуировали 27 человек.

https://ria.ru/20230829/obstrel-1892959413.html

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в мире, запорожская область, запорожье