https://ria.ru/20230829/spasenie-1892807999.html

Житель Владивостока спас девочку, ее отца и кошку во время пожара

Житель Владивостока спас девочку, ее отца и кошку во время пожара - РИА Новости, 29.08.2023

Житель Владивостока спас девочку, ее отца и кошку во время пожара

Житель Владивостока залез через окно в горящую квартиру на втором этаже и спас оттуда маленькую девочку, ее отца и кошку, сообщили в ГУ МЧС по Приморскому краю. РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T04:19

2023-08-29T04:19

2023-08-29T04:24

хорошие новости

происшествия

владивосток

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВЛАДИВОСТОК, 29 авг — РИА Новости. Житель Владивостока залез через окно в горящую квартиру на втором этаже и спас оттуда маленькую девочку, ее отца и кошку, сообщили в ГУ МЧС по Приморскому краю. "Сотрудник Владивостокского морского торгового порта Максим (он возвращался домой с работы - ред.) услышал детские крики, доносящиеся из квартиры дома, расположенной на улице Морозова. В окне мужчина увидел зовущую на помощь девочку лет семи. Из помещения наружу вырывалось пламя... Он в считанные минуты залез по решетке, перепрыгнул через кондиционер и стал вытаскивать (через окно) находившихся внутри испуганных маленькую девочку, ее отца и кошку", — говорится в сообщении в телеграм-канале приморского ГУ МЧС.В пресс-службе ведомства уточнили РИА Новости, что квартира, из которой благодаря Максиму выбрались отец, дочь и кошка, находится на втором этаже. После эвакуации сотрудник торгового порта разбудил соседей, сказал о возгорании и позвонил пожарным. "Максим признается, что обжег руки и стер колено, но это не так страшно по сравнению с угрозой человеческим жизням. Молодой человек также добавил, что огнеборцы очень оперативно прибыли на место происшествия", — отмечается в сообщении ГУ МЧС края. Позже пожарные спасли 12 человек из отрезанных дымом квартир. Та квартира, где произошел пожар, выгорела полностью.

https://ria.ru/20230827/spasateli-1892545981.html

владивосток

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происшествия, владивосток, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)